Kinh tế

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn thuế thu nhập 3 năm

Minh Tú - VTV.vn
Doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký lần đầu sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm đầu kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lần đầu.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký lần đầu sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm đầu kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lần đầu.

Ảnh minh họa.

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ khi thành lập, theo Nghị định số 20 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 15/1. Chính sách này không áp dụng với doanh nghiệp thành lập do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi chủ sở hữu hoặc loại hình hoạt động.

Các công ty khởi nghiệp sáng tạo và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp được miễn thuế thu nhập 2 năm đầu và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng được miễn thuế với thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, quyền góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Doanh nghiệp được trích tối đa 20% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập quỹ tự triển khai hoặc đặt hàng nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Doanh nghiệp được dùng quỹ này để tự triển khai hoặc đặt hàng nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Nhà nước cung cấp miễn phí các nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Tính đến cuối 2025, cả nước có gần 1,1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động. Theo Nghị quyết 68, Việt Nam phấn đấu đến 2030 có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động. Khu vực kinh tế tư nhân tăng trưởng bình quân 10-12% một năm, cao hơn tốc độ tăng GDP. Đến 2030, Việt Nam có ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Minh Tú - VTV.vn

Nguồn: https://vtv.vn/doanh-nghiep-nho-va-vua-duoc-mien-thue-thu-nhap-3-nam-100260119063127336.htm

Từ khóa:

#Thuế #thu nhập #doanh nghiệp nhỏ và vừa #Đăng ký #Doanh nghiệp khởi nghiệp #Khoa học công nghệ #Đổi mới sáng tạo #Hỗ trợ khởi nghiệp #cấp giấy chứng nhận #Phát triển

