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Đoàn Thanh niên và Hội Nông dân phối hợp tạo diễn đàn cho đoàn viên, hội viên

Lan Hương
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 17/10, Đoàn Thanh niên và Hội Nông dân phường Hạc Thành phối hợp tổ chức hội nghị chuyên đề: “Tháng nghe đoàn viên, hội viên, thanh niên nói” năm 2026.

Đoàn Thanh niên và Hội Nông dân phối hợp tạo diễn đàn cho đoàn viên, hội viên

Sáng 17/10, Đoàn Thanh niên và Hội Nông dân phường Hạc Thành phối hợp tổ chức hội nghị chuyên đề: “Tháng nghe đoàn viên, hội viên, thanh niên nói” năm 2026.

Đoàn Thanh niên và Hội Nông dân phối hợp tạo diễn đàn cho đoàn viên, hội viên

Các đại biểu dự hội nghị.

Với chủ đề: “Cùng lắng nghe, đồng hành và phát triển”, hội nghị là diễn đàn để đoàn viên, hội viên, thanh niên thẳng thắn chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong học tập, lao động, sản xuất và đời sống; đồng thời đề xuất những giải pháp thiết thực, bày tỏ mong muốn được cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể quan tâm, hỗ trợ.

Các nội dung đối thoại tập trung vào nhu cầu học nghề, tìm kiếm việc làm, khởi nghiệp, phát huy vai trò thanh niên trong chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, công tác hoạt động hè; những băn khoăn của hội viên nông dân trước tác động của việc thu hồi đất nông nghiệp, giải phóng mặt bằng đến sinh kế, cũng như nhu cầu tiếp cận vốn, chuyển đổi phương thức sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Đoàn Thanh niên và Hội Nông dân phối hợp tạo diễn đàn cho đoàn viên, hội viên

Thông qua hội nghị, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở, tăng cường đối thoại, đồng hành và tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, Hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lan Hương

Từ khóa:

#hội viên #đoàn viên #Đoàn thanh niên #Hội nông dân #Nguyện vọng

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