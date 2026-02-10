Đoàn phường Hạc Thành hỗ trợ người dân thả cá, tuyên truyền bảo vệ môi trường

Sáng 10/2 (tức ngày 23 tháng Chạp), Đoàn phường Hạc Thành tổ chức các điểm hỗ trợ nhân dân thả cá, tuyên truyền bảo vệ môi trường với thông điệp “Thả cá đừng thả túi nilon” tại các điểm sông trên địa bàn.

Đoàn viên thanh niên tuyên truyền người dân “Thả cá đừng thả túi nilon”.

Hoạt động hỗ trợ nhân dân thả cá, tuyên truyền “Thả cá đừng thả túi nilon”, bảo vệ dòng sông quê hương thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường Hạc Thành. Tại các địa điểm có đông người dân thả cá như, cầu Lai Thành, cầu Tạnh Xá, cầu Tạnh Xá 2... lực lượng đoàn viên thanh niên đã giúp đỡ người dân thả cá tiễn ông Công, ông Táo về trời; đồng thời nhắc nhở người dân khi thả cá xong không vứt túi nilon xuống sông, hoặc bờ sông để bảo vệ môi trường.

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân thả cá tại điểm sông cầu Lai Thành.

Cùng với đó, những tấm biển với thông điệp bảo vệ môi trường như: "Thả cá, đừng thả túi nilon”, “Hãy giữ sạch dòng sông quê hương”... đã được đoàn viên thanh niên treo tại các điểm thả cá, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân.

Bí thư Đoàn phường Hạc Thành Trần Huyền Trang cho biết, thả cá ngày ông Công, ông Táo là phong tục đẹp của người Việt. Tuy nhiên, các túi nilon đựng cá nếu bị vứt bừa bãi sẽ gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường sông, hồ. Trước thực trạng xả rác tại một số điểm trên địa bàn, Đoàn phường đã huy động đoàn viên, thanh niên túc trực, hướng dẫn người dân thả cá đúng cách, đồng thời bỏ túi nilon vào nơi quy định, góp phần bảo vệ cảnh quan và giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp cho các dòng sông.

Nguyễn Đạt