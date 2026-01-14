Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng

Sáng 14/1, tại nhà Tang lễ Quốc gia phía Nam (TP Hồ Chí Minh), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trang trọng tổ chức lễ tang Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, với nghi thức cấp Nhà nước.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa vào viếng Đại tướng Lê Văn Dũng.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã vào viếng Đại tướng Lê Văn Dũng.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đã xúc động ghi vào sổ tang tiễn biệt Đại tướng Lê Văn Dũng.

Sau khi kính cẩn dâng hoa, dâng hương, chia buồn cùng gia quyến, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đã xúc động ghi vào sổ tang tiễn biệt Đại tướng Lê Văn Dũng.

Trong sổ tang, đồng chí viết: "Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá vô cùng thương tiếc Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng, đã có nhiều công lao to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đặc biệt, xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Là người đồng chí, là Thủ trưởng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, luôn tận tâm, tận lực với mọi nhiệm vụ được giao. Luôn gương mẫu trong công tác cũng như trong cuộc sống. Là niềm tin yêu của cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ toàn quân. Đồng chí mất đi là tổn thất vô cùng to lớn với Đảng, Nhà nước, Nhân dân và gia đình, quê hương".

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chia buồn với gia quyến và họ hàng Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng.

Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chia buồn sâu sắc tới toàn thể gia quyến và họ hàng Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng.

Đại tướng Lê Văn Dũng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VIII, IX, X; Bí thư Trung ương Đảng các khóa IX, X; Đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII; nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Sau thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, Đại tướng Lê Văn Dũng từ trần hồi 15 giờ 40 phút, ngày 9/1/2026 (tức ngày 21 tháng 11 năm Ất Tỵ) tại nhà riêng, hưởng thọ 81 tuổi.

