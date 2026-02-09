Điều chỉnh kế hoạch thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2026 để công bố vào 30/6

Sáng 9/2, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế (TĐTKT) năm 2026 Trung ương tổ chức hội nghị triển khai và rà soát, điều chỉnh kế hoạch TĐTKT năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng Ban Chỉ đạo TĐTKT năm 2026 Trung ương chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Hội nghị được kết nối trực tuyến với các bộ, ngành và 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

TĐTKT là một trong 3 cuộc Tổng điều tra thống kê quốc gia theo quy định của Luật Thống kê, được thực hiện định kỳ 5 năm một lần.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định: Cuộc TĐTKT 2026 là kỳ tổng điều tra thứ 7 của cả nước nhằm cung cấp bức tranh toàn diện, đầy đủ và cập nhật thực trạng nền kinh tế, phục vụ trực tiếp cho công tác đánh giá, hoạch định và điều hành chính sách phát triển kinh tế - xã hội; góp phần hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia, phục vụ xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Cuộc TĐTKT 2026 có một số điểm mới, như: mở rộng đối tượng, nội dung điều tra để phản ánh rõ hơn quá trình chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Công tác lập bảng kê cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể đã được triển khai sớm vào tháng 10/2025 giúp bảo đảm điều tra đầy đủ, phân loại đúng ngành kinh tế, nhất là đối với khu vực cá thể có nhiều biến động.

Đặc biệt, TĐTKT 2026 ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu, từ chuẩn bị, thu thập, kiểm tra, xử lý đến nghiệm thu dữ liệu; tăng cường điều hành, chỉ đạo trên môi trường số, trong đó áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xác định mã ngành và bản đồ số theo dõi tiến độ điều tra theo thời gian thực. Đồng thời, tăng cường liên thông, đồng bộ cơ sở dữ liệu giữa Tổng điều tra và các nguồn dữ liệu hành chính như đăng ký kinh doanh, thuế, dữ liệu hải quan...

Ngay từ đầu năm 2025, công tác chuẩn bị TĐTKT năm 2026 đã được khẩn trương thực hiện. Đến 7h ngày 9/2/2026, tiến độ thu thập thông tin giai đoạn 1 của TĐTKT 2026 đạt 57,6%.

Thảo luận về một số khó khăn trong công tác thực hiện tổng điều tra, các đại biểu cho biết tại một số địa phương, công tác thống kê cũng như việc triển khai TĐTKT 2026 chưa nhận được sự quan tâm đúng mức của chính quyền, dẫn đến việc ban hành các văn bản theo hướng dẫn của Trung ương còn chưa kịp thời. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp xã đủ thành phần nhưng chưa nắm được nghiệp vụ thống kê; đội ngũ công chức Thống kê cơ sở mỏng, chưa bảo đảm yêu cầu cho công tác thu thập thông tin...

Sau khi thảo luận, Ban Chỉ đạo TĐTKT năm 2026 Trung ương thống nhất điều chỉnh kế hoạch thực hiện TĐTKT năm 2026 để phù hợp với thực tiễn, bảo đảm công bố vào 30/6/2026, sớm hơn kế hoạch ban đầu 7 tháng.

Trong đó, giai đoạn 1, rút ngắn thời gian thu thập thông tin tại địa bàn 20 ngày, kết thúc vào ngày 10/3/2026. Giai đoạn 2, công tác thu thập thông tin, kiểm tra, làm sạch dữ liệu, tổng hợp kết quả điều tra rút ngắn thời gian thu thập thông tin 4 tháng so với kế hoạch ban đầu, kết thúc vào ngày 30/4/2026.

Kết luận hội nghị, Bộ Tài chính yêu cầu Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện; huy động đầy đủ nguồn lực, tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tính chính xác, khách quan của số liệu TĐTKT 2026, đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

