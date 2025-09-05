Điện, thư, thông điệp chúc mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), lãnh đạo các chính đảng và lãnh đạo các nước Liên bang Nga, Vương quốc Saudi Arabia, Cộng hòa Armenia, Cộng hòa Nhân dân Bangladesh, Vương quốc Bỉ, Cộng hòa Bồ Đào Nha, Cộng hòa Bulgaria, Cộng hòa Chile, Cộng hòa Colombia, Nhà nước Kuwait, Cộng hòa Zimbabwe, Cộng hòa Ghana, Cộng hòa Hy Lạp, Cộng hòa Hồi giáo Iran, Vương quốc Maroc, Hợp chúng quốc Mexico, Cộng hòa Nicaragua, Cộng hòa Hồi giáo Pakistan, Nhà nước Palestine, Cộng hòa Peru, Cộng hòa Rwanda, Cộng hòa Thống nhất Tanazania, Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hòa Serbia đã có điện, thư chúc mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Xe mô hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đi đầu khối diễu binh, diễu hành. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Chủ tịch Đảng “Nước Nga thống nhất,” Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm.

Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz Al-Saud và Thái tử Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al-Saud đã gửi điện mừng đến Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường.

Thủ tướng nước Cộng hòa Armenia Nikol Pashinyan đã gửi thư mừng đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính.

Tổng thống Cộng hòa Nhân dân Bangladesh Mohammed Shahabuddin đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Cố vấn trưởng Chính phủ lâm thời Cộng hòa Nhân dân Bangladesh Muhammad Yunus đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính.

Nhà vua Vương quốc Bỉ Philippe đã gửi điện mừng đến Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha Paulo Raimundo đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường.

Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Thủ tướng nước Cộng hòa Bulgaria Rosen Zhelyazkov đã gửi thư mừng đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính.

Chủ tịch Đảng Cộng sản Chile Lautaro Caemona và Tổng thư ký Bárbara Figueroa đã gửi điện, thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Chủ tịch Đảng Xã hội Chile Paulina Vodanovic Rojas đã gửi điện mừng đến Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường; Tổng Thư ký Đảng Xã hội Chile Camilo Escalona Medina đã gửi điện mừng đến Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Cẩm Tú.

Đảng COMUNES, Colombia đã gửi điện mừng đến Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quốc vương Nhà nước Kuwait Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Hoàng Thái tử Nhà nước Kuwait Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah và Thủ tướng Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah đã gửi điện mừng đến Chủ tịch nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính.

Tổng thống Cộng hòa Zimbabwe Emmerson Dambudzo Mnangagwa đã gửi điện mừng đến Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường.

Tổng thống Cộng hòa Ghana John Dramani Mahama đã gửi điện mừng đến Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường.

Tổng thống Cộng hòa Hy Lạp Konstantinos Tasoulas, Thủ tướng Cộng hòa Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính.

Tổng thống Cộng hòa Hồi giáo Iran Masoud Pezeshkian đã gửi thư mừng đến Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Phó Tổng thống thứ nhất nước Cộng hòa Hồi giáo Iran Mohammad Reza Aref đã gửi thư mừng đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Hồi giáo Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã gửi thư mừng đến Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Quốc vương Maroc Mohammed VI đã gửi điện mừng đến Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Mexico, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico Alberto Anaya Gutiérrez đã gửi điện, thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm; Tổng Thư ký đảng MORENA Carolina Rangel Gracida đã gửi điện mừng đến Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Cẩm Tú.

Tổng thống Cộng hòa Nicaragua Daniel Ortega Saavedra và đồng Tổng thống Rosario Murillo đã đồng gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường.

Tổng thống Cộng hòa Hồi giáo Pakistan Asif Ali Zardari, Thủ tướng nước Cộng hòa Hồi giáo Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif đã gửi thư mừng đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính.

Tổng thống Nhà nước Palestine, Chủ tịch Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Mahmoud Abbas đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Peru Domingo Antonio Cabrera Toro và Bí thư phụ trách đối ngoại Hildebrando Cahuana Segovia, Đảng Cộng sản Colombia đã gửi điện, thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm.

Chính phủ nước Cộng hòa Rwanda đã gửi điện mừng đến Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tổng thống Cộng hòa Thống nhất Tanazania Samia Suluhu Hassan đã gửi thư mừng đến Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường.

Đảng Công lý và Phát triển (cầm quyền) của Thổ Nhĩ Kỳ (AKP) đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Tổng thống Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã gửi điện mừng đến Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Thủ tướng Cộng hòa Serbia Đuro Macut đã gửi thư mừng đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao các nước Hàn Quốc, Bỉ, Iran, Saint Vincent & Grenadines, Algeria, Maroc, Nigeria, Tunisia đã gửi các điện, thư mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam./.

Theo TTXVN