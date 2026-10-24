Điền Lư xây dựng công dân số

Xác định phát triển “công dân số” là yếu tố then chốt trong xây dựng xã hội số, xã Điền Lư đang tập trung nâng cao nhận thức và kỹ năng công nghệ cho người dân. Nhờ sự đồng hành sát sao của chính quyền và các đoàn thể cơ sở, người dân từng bước thành thạo các tiện ích số, tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tổ dịch vụ công lưu động xã Điền Lư trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Theo chân Tổ dịch vụ công lưu động về thôn Mý Vèn, chúng tôi ghi nhận trực tiếp công tác hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số. Tại đây, bà con được cán bộ nhiệt tình “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn thao tác trực tiếp trên điện thoại di động và giải đáp thắc mắc về các cổng dịch vụ công trực tuyến. Việc đưa dịch vụ số về tận thôn không chỉ giúp người dân thành thạo kỹ năng công nghệ, mà còn tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí di chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Ông Trương Văn Huấn, Bí thư chi bộ thôn Mý Vèn cho biết: “Thôn có nhiều người cao tuổi, lao động tự do và hộ kinh doanh nhỏ nên ban đầu ai cũng e ngại thao tác trên điện thoại vì sợ sai, sợ phức tạp. Tuy nhiên, từ khi tổ công nghệ số cộng đồng về tận nơi hướng dẫn, bà con đã tự tin hơn hẳn. Dịch vụ công trực tuyến nhờ đó không còn xa lạ mà từng bước trở thành thói quen. Cách làm của cán bộ, công chức xã đã giúp những người cao tuổi, người yếu thế tiếp cận nhanh chóng với các thủ tục hành chính hiện đại mà không phải đi lại vất vả”.

Xã Điền Lư hiện có 12 tổ công nghệ số cộng đồng và 12 tổ triển khai Đề án 06, với 90 thành viên, bao gồm trưởng thôn, phó trưởng thôn, các tổ chức đoàn thể, tổ an ninh trật tự, đoàn viên, hội viên và những người có khả năng sử dụng công nghệ thông tin, có uy tín tại cộng đồng. Nhằm tạo chuyển biến về nhận thức và thói quen sử dụng công nghệ của người dân, các tổ đã tổ chức được 60 buổi tuyên truyền cho hơn 5.000 lượt người tham gia. Nội dung tập trung vào chữ ký số, định danh điện tử, sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin, nhận diện các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Cùng với đó, các tổ cũng đã tổ chức thực hiện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện đăng nhập vào hệ thống, sử dụng tài khoản định danh, khai thông tin điện tử, theo dõi tình trạng giải quyết hồ sơ, nhận kết quả theo quy định, xử lý các lỗi thao tác cơ bản... Từ đầu năm 2026 đến nay, các tổ đã hỗ trợ cài đặt, tích hợp trực tiếp cho 842 lượt người, hỗ trợ hướng dẫn cho hơn 1.600 lượt người lấy lại tài khoản định danh điện tử (VNeID), các đối tượng chủ yếu là người già yếu, người có công, người đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Chủ tịch UBND xã Điền Lư Phạm Văn Nghĩa, cho biết: Từ việc hỗ trợ của chính quyền, người dân từng bước nâng cao kỹ năng, chủ động sử dụng và tương tác với các dịch vụ số. Đây cũng là cơ sở để hình thành mối liên kết giữa chính quyền số và công dân số. Nhờ chủ động trong triển khai, đến nay, 100% văn bản điều hành thông thường tại xã được xử lý trên môi trường mạng; 100% cán bộ, công chức sử dụng chữ ký số trong thực thi nhiệm vụ. Cán bộ, công chức xã cũng đã sử dụng hệ thống không gian làm việc số, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc.

Xây dựng “công dân số” chính là trang bị kỹ năng để mỗi người dân chủ động, an toàn khai thác các tiện ích công nghệ trong đời sống thường ngày. Khi kỹ năng số trở thành thói quen tự nhiên, người dân không chỉ thụ hưởng tiện ích mà còn trở thành nhân tố cốt lõi thúc đẩy nền hành chính phục vụ, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bài và ảnh: Tiến Đạt