“Điểm tựa” tín dụng chính sách trong giai đoạn mới

Thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nguồn vốn ưu đãi không chỉ đến đúng đối tượng, đúng thời điểm mà còn trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và XDNTM ở địa phương.

Người dân tìm hiểu vay vốn tại điểm giao dịch ở nhà văn hóa tổ dân phố 3, phường Tĩnh Gia.

Thực tế tại nhiều địa phương, nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành “điểm tựa” để người dân phát triển sinh kế. Từ vốn vay ưu đãi, nhiều hộ mạnh dạn đầu tư chăn nuôi, trồng rừng, phát triển cây trồng chủ lực, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định đời sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tại phường Hải Lĩnh, gia đình anh Cao Văn Ngọc ở tổ dân phố Thống Nhất là một trong những người dân được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi kịp thời. Cuối năm 2024, gia đình anh được vay 100 triệu đồng chương trình giải quyết việc làm từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Nghi Sơn để phát triển chăn nuôi. Với sự cần cù, chịu thương chịu khó, đàn bò của gia đình anh Ngọc phát triển tốt. Sau mỗi lứa bán bò, anh lại đầu tư mua thêm con giống, tận dụng phế phẩm nông nghiệp như rơm rạ, trồng thêm cỏ làm thức ăn cho đàn bò. Anh Ngọc chia sẻ: “Đối với vùng nông thôn, nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH rất ý nghĩa. Thủ tục vay vốn thuận lợi, không phải thế chấp. Từ nguồn vốn này, chúng tôi đầu tư phát triển kinh tế hộ, chăn nuôi nhỏ lẻ rất phù hợp, tận dụng được nguồn nguyên liệu sẵn có làm thức ăn chăn nuôi”.

Ngay sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 39-CT/TW, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã xác định, tín dụng chính sách xã hội là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước, là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài trong công tác giảm nghèo, XDNTM, bảo đảm an sinh xã hội. Trên cơ sở đó, NHCSXH Thanh Hóa đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai Chỉ thị số 39-CT/TW đến tận cơ sở, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa bàn. Một điểm nổi bật, là sự phối hợp chặt chẽ giữa NHCSXH với ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, giám sát và tổ chức thực hiện tín dụng chính sách. Hoạt động giao dịch xã tiếp tục được duy trì ổn định sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đến ngày 30/9/2025, toàn tỉnh có 547 điểm giao dịch; trong đó có 197 điểm giao dịch tại trụ sở UBND xã cũ; 203 điểm giao dịch tại địa điểm khác, như: nhà văn hóa thôn, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà đa năng... và 147 điểm giao dịch tại trụ sở UBND xã mới. Qua đó, góp phần đưa chính sách tín dụng ưu đãi đến gần dân, sát dân, bảo đảm công khai, minh bạch. Đến đầu tháng 2/2026, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh đạt hơn 16.600 tỷ đồng với hơn 243.000 hộ còn dư nợ. Cùng với tăng trưởng dư nợ, công tác huy động nguồn lực cũng đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH đạt 934 tỷ đồng. Đây được xem là điểm sáng, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm ngày càng rõ nét của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc đồng hành cùng NHCSXH chăm lo cho người nghèo và các đối tượng chính sách.

Chỉ thị số 39-CT/TW đã tạo hành lang chính trị - pháp lý quan trọng, giúp hệ thống NHCSXH phát huy hiệu quả mô hình tín dụng đặc thù, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội. Sau hơn một năm triển khai Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1560/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nguồn vốn ưu đãi được tổ chức thực hiện đồng bộ, bám sát nhu cầu thực tiễn, góp phần hỗ trợ kịp thời hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác phát triển sản xuất, tạo việc làm, cải thiện đời sống, qua đó đóng góp thiết thực vào mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, trong điều kiện ngân sách địa phương còn khó khăn, nguồn vốn cho vay vẫn chủ yếu phụ thuộc vào phân bổ của Trung ương; một số chương trình tín dụng có mức cho vay tối đa còn thấp, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu đầu tư sản xuất của người dân, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa. Vì vậy, để tiếp tục nâng cao hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, NHCSXH tỉnh kiến nghị chính quyền địa phương các cấp tiếp tục ưu tiên bố trí, tăng tỷ trọng vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH, tạo thêm nguồn lực mở rộng tín dụng chính sách. Bên cạnh đó, đề xuất tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách tín dụng theo hướng nâng mức cho vay phù hợp thực tế, tăng cường lồng ghép tín dụng chính sách với các chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh phối hợp giữa ngân hàng, chính quyền cơ sở và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, phát huy hiệu quả nguồn vốn, phục vụ tốt hơn người nghèo và các đối tượng chính sách trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Lương Khánh