Điểm tựa giúp nông dân có vốn sản xuất, phát triển kinh tế

Cùng cán bộ tín dụng Agribank Nông Cống đến kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn vay tại gia đình ông Nguyễn Đình Tiếp, chủ trang trại tổng hợp ở thôn Thái Sơn, xã Trung Chính, được ông chia sẻ: “Thời gian qua, tình hình dịch bệnh, kinh tế khó khăn, nhất là giá thức ăn, con giống tăng cao đã tạo ra những gánh nặng về tài chính cho gia đình. Nhưng với sự chia sẻ, đồng hành của Agribank Nông Cống, nhất là trong việc hỗ trợ giảm lãi suất vay đã tạo động lực giúp gia đình vượt qua khó khăn, duy trì ổn định hoạt động. Mong rằng, ngành ngân hàng nói chung và Agribank Nông Cống nói riêng tiếp tục triển khai nhiều gói vay ưu đãi, giảm lãi suất để hỗ trợ các doanh nghiệp (DN), hộ kinh doanh trên địa bàn vượt qua khó khăn, duy trì, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh”.

Nhiều hộ dân xã Nông Cống được vay vốn Agribank đầu tư phát triển kinh tế hiệu quả.

Những năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Nông Cống - Nam Thanh Hóa (Agribank Nam Thanh Hóa) không ngừng đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm huy động hiệu quả nguồn vốn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân, DN tiếp cận vốn vay đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. Trong đó, xác định nguồn vốn là tiền đề để ngân hàng triển khai, mở rộng hoạt động kinh doanh, Agribank Nông Cống luôn chủ động nguồn vốn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân, DN tiếp cận vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh. Làm tốt công tác huy động vốn, ngân hàng đã tích cực tuyên truyền, vận động khách hàng gửi tiền với nhiều hình thức linh hoạt, thuận lợi để huy động vốn nhàn rỗi trong dân, các tổ chức kinh tế; đổi mới phong cách phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng đến giao dịch. Triển khai nhiều chương trình khuyến mại huy động vốn, tiết kiệm dự thưởng... Agribank Nông Cống đã tạo niềm tin và khuyến khích khách hàng đến gửi tiền. Ngoài ra, ngân hàng còn giao chỉ tiêu huy động vốn cụ thể cho từng cán bộ, nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong công tác huy động vốn. Tính đến đầu tháng 11/2025, tổng nguồn vốn huy động của Agribank Nông Cống đạt 3.057 tỷ đồng.

Bảo đảm tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn, Agribank Nông Cống đang tập trung nâng cao hoạt động marketing, chất lượng thẩm định; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trước và sau cho vay; đào tạo nâng cao kỹ năng trình độ của nhân viên; phát triển các loại dịch vụ ngân hàng bán lẻ, các dịch vụ ngân hàng khép kín với khách hàng đang có quan hệ với chi nhánh. Đổi mới phong cách giao dịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, tạo không gian giao dịch thân thiện. Rà soát cân đối đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn cho khách hàng trên địa bàn, tập trung vào đối tượng cho vay nông nghiệp, nông thôn, DN sản xuất có tình hình tài chính tốt, các HTX, DN phục hồi sản xuất. Thực hiện sứ mệnh phục vụ “tam nông”, ngân hàng luôn ưu tiên nguồn vốn, triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và theo định hướng của tỉnh, các địa phương. Đến nay, dư nợ của chi nhánh đạt 2.877 tỷ đồng với 10.489 khách hàng đang vay vốn. Bên cạnh đó, tại các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, ngân hàng đã khẩn trương kiểm tra, rà soát mức độ thiệt hại của từng khách hàng vay vốn. Đồng thời, đánh giá lại tài sản bảo đảm và phương án sản xuất, kinh doanh để có giải pháp hỗ trợ tài chính kịp thời, giúp người dân khôi phục hoạt động sản xuất. Đến nay, Agribank Nông Cống đã xem xét miễn giảm lãi cho hơn 650 khách hàng bị thiệt hại nặng với dư nợ hơn 87 tỷ đồng. Cùng với đó, ngân hàng triển khai các biện pháp cơ cấu nợ, bổ sung vốn vay mới, kịp thời xử lý nợ rủi ro, giúp người dân sớm vượt qua khó khăn.

Ông Đỗ Chu Huy Anh, Giám đốc Agribank Nông Cống, cho biết: Để nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ khách hàng, ngân hàng đã đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hồ sơ vay vốn; niêm yết công khai minh bạch chính sách tín dụng; phân công cán bộ tích cực bám nắm địa bàn, nắm bắt nhu cầu người dân để tư vấn, triển khai các chương trình tín dụng phù hợp. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ làm thủ tục hồ sơ vay cho các tổ trưởng tổ vay vốn tại các bản, tiểu khu. Đồng thời, đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền cho Nhân dân hiểu rõ về chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn. Tập trung đầu tư tín dụng cho các hộ phát triển kinh tế nông nghiệp, chăn nuôi theo hướng trang trại tập trung; các cơ sở, DN phát triển sản xuất, HTX.

Đồng hành, gắn bó với người nông dân, Agribank Nông Cống đã trở thành người bạn thân thiết, điểm tựa giúp nông dân có vốn sản xuất, phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu, góp phần từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Bài và ảnh: Khánh Phương