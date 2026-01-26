Điểm sáng xây dựng đời sống văn hóa

Nằm dọc theo sườn đồi xã Công Chính, thôn Hậu Sơn đang từng ngày đổi thay mạnh mẽ nhờ tinh thần đoàn kết, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Từ phát triển kinh tế, XDNTM đến vun đắp đời sống văn hóa, thôn Hậu Sơn đã trở thành điểm sáng trong triển khai, thực hiện các nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH).

Phong trào văn hóa, văn nghệ góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho người dân thôn Hậu Sơn.

Thôn Hậu Sơn có 290 hộ, với hơn 1.270 nhân khẩu, địa bàn trải dài khoảng 4,5km, tiếp giáp đường tỉnh 505 và các khu dân cư lân cận, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với phát triển nông nghiệp, thôn xác định phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ là hướng đi then chốt. Trên địa bàn hiện có nhiều tổ, đội chuyên xây dựng công trình dân dụng, các doanh nghiệp tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động. Cùng với đó là lực lượng lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp, xuất khẩu lao động... đã góp phần nâng mức thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt trên 65 triệu đồng/năm.

Kinh tế phát triển tạo nền tảng vững chắc để thôn chăm lo xây dựng đời sống văn hóa. Các nội dung phong trào TDĐKXDĐSVH được thôn triển khai bài bản, gắn với XDNTM, đô thị văn minh. Hiện nay, việc thực hiện hương ước, quy ước của thôn đã trở thành nếp sinh hoạt thường xuyên; phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT được duy trì đều đặn, thu hút đông đảo người dân tham gia. Hàng năm, việc đăng ký, bình xét gia đình văn hóa được tổ chức nghiêm túc, chất lượng ngày càng nâng cao, với trên 95% hộ gia đình văn hóa, 97% hộ gia đình đạt danh hiệu “ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”.

Điểm nhấn rõ nét trong xây dựng đời sống văn hóa ở Hậu Sơn là hệ thống thiết chế văn hóa được đầu tư tương đối đồng bộ từ nguồn lực xã hội hóa. Nhà văn hóa thôn, khu thể thao, hệ thống điện chiếu sáng, đường hoa, cây cảnh, tường rào mẫu... không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng mà còn góp phần tạo dựng không gian sống văn minh, an toàn. Riêng khu trung tâm văn hóa thôn khuôn viên có tổng diện tích 800m2 đã được đầu tư xây dựng các hạng mục như nhà văn hóa, sân thể thao, trồng cây xanh, khu vệ sinh... với tổng kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng, trong đó có sự đóng góp đáng kể của con em xa quê và các nhà hảo tâm.

Chia sẻ về quá trình xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Hoàng Anh Kết cho biết: “Chúng tôi luôn xác định xây dựng đời sống văn hóa phải bắt đầu từ sự đồng thuận của Nhân dân. Dù còn những khó khăn nhất định, nhưng cán bộ và Nhân dân trong thôn đã nêu cao tinh thần đoàn kết, phấn đấu thực hiện có hiệu quả phong trào TDĐKXDĐSVH và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”. Nhờ đó, đời sống của bà con Nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao, diện mạo nông thôn đổi mới”.

Theo ông Kết, chính tinh thần đoàn kết ấy đã giúp thôn huy động được hơn 12,5 tỷ đồng từ Nhân dân để xây dựng hạ tầng, hoàn thiện các tiêu chí NTM, tạo diện mạo khang trang cho làng quê.

Đời sống văn hóa tinh thần phong phú cũng chính là niềm tự hào của người dân Hậu Sơn. Các đội văn nghệ, thể thao quần chúng duy trì tập luyện thường xuyên, trở thành “sợi dây” gắn kết cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Tươi, thành viên đội văn nghệ của thôn, bộc bạch: “Tham gia văn nghệ, thể thao giúp chúng tôi nâng cao sức khỏe, đặc biệt là tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng. Mỗi dịp lễ, tết hay ngày hội đại đoàn kết được đứng trên sân khấu biểu diễn văn nghệ, chúng tôi ai cũng thấy tự hào vì quê hương mình ngày càng đổi mới”.

Từ việc xây dựng nếp sống văn minh, hoàn thiện thiết chế văn hóa đến tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT, chăm lo giáo dục, đời sống văn hóa ở thôn Hậu Sơn đang từng bước có những chuyển biến rõ nét, đi vào thực chất. Những kết quả ấy không chỉ thể hiện ở các con số, danh hiệu, mà quan trọng hơn là sự đổi thay trong nhận thức, hành động của mỗi người dân, sự bền chặt của tình làng nghĩa xóm và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền. Với cách làm bài bản, kiên trì và dựa trên sức mạnh đoàn kết cộng đồng, thôn Hậu Sơn đang từng bước khẳng định vị thế là “điểm sáng” trong xây dựng đời sống văn hóa ở xã Công Chính, góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng khu dân cư văn hóa, NTM văn minh, bền vững.

Bài và ảnh: Hoài Anh