Dịch vụ cho thuê tivi sự kiện chuyên nghiệp, giá rẻ tại TP.HCM

Trong tổ chức sự kiện, yếu tố hình ảnh đóng vai trò quyết định đến sự thành công và khả năng thu hút khách mời. Thay vì đầu tư một khoản chi phí lớn để mua sắm thiết bị, dịch vụ cho thuê tivi sự kiện đang trở thành giải pháp tối ưu được nhiều doanh nghiệp lựa chọn.

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ lý do tại sao nên thuê tivi và đâu là địa chỉ cung cấp dịch vụ uy tín nhất hiện nay.

Tại sao nên sử dụng dịch vụ cho thuê tivi sự kiện?

Việc trang bị các màn hình tivi chất lượng cao tại sự kiện không chỉ giúp trình chiếu nội dung mà còn nâng tầm đẳng cấp cho không gian tổ chức.

- Tối ưu chi phí: Bạn chỉ cần trả một khoản phí nhỏ cho thời gian sử dụng thực tế thay vì bỏ ra hàng chục triệu đồng để mua máy mới, chưa kể chi phí bảo trì và kho bãi.

- Cập nhật công nghệ mới nhất: Các đơn vị cho thuê luôn có sẵn các dòng Smart Tivi, Tivi 4K với độ sắc nét cao, viền mỏng sang trọng, phù hợp với tiêu chuẩn của các sự kiện cao cấp.

- Lắp đặt tận nơi chuyên nghiệp: Khi thuê tivi, bạn sẽ được đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ vận chuyển, lắp đặt và xử lý mọi vấn đề phát sinh, giúp ban tổ chức tập trung hoàn toàn vào nội dung chương trình.

Lựa chọn kích thước tivi phù hợp với quy mô sự kiện

Tùy vào diện tích không gian và số lượng khách mời, bạn cần lựa chọn kích thước màn hình phù hợp để đảm bảo mọi người đều có thể theo dõi nội dung:

- Sự kiện nhỏ, gian hàng hội chợ (Tivi 32 - 43 inch): Phù hợp để trình chiếu catalog điện tử, thông số sản phẩm tại các booth nhỏ hoặc dùng làm màn hình nhắc bài cho MC.

- Hội thảo, phòng họp trung bình (Tivi 50 - 65 inch): Đây là kích thước phổ biến nhất, đảm bảo tính thẩm mỹ và tầm nhìn tốt cho nhóm từ 20 - 50 người.

- Lễ khai trương, sảnh hội nghị (Tivi 75 - 100 inch): Với những không gian rộng lớn, các dòng tivi kích thước cực đại sẽ tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, khẳng định quy mô của sự kiện.

ICT Sài Gòn – Đơn vị cho thuê tivi sự kiện uy tín hàng đầu tại TP.HCM

Nếu bạn đang tìm kiếm một đối tác tin cậy để đồng hành trong các dự án sắp tới, dịch vụ cho thuê tivi của ICT Sài Gòn là cái tên không thể bỏ qua. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cho thuê thiết bị công nghệ, ICT Sài Gòn cam kết mang đến trải nghiệm dịch vụ hoàn hảo:

Thiết bị đời mới, chất lượng 4K sắc nét

Toàn bộ tivi tại ICT Sài Gòn đều đến từ các thương hiệu lớn như Samsung, LG, Sony. Màn hình luôn được kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo độ sáng tốt, màu sắc trung thực và không có điểm chết, giúp video quảng cáo hoặc slide thuyết trình của bạn trở nên chuyên nghiệp hơn bao giờ hết.

Giải pháp trọn gói, phụ kiện đầy đủ

Khi sử dụng dịch vụ tại đây, khách hàng không phải lo lắng về vấn đề kết nối. ICT Sài Gòn cung cấp trọn bộ phụ kiện bao gồm:

- Chân đứng tivi di động có bánh xe (thẩm mỹ và tiện lợi).

- Khung treo tường hoặc để bàn tùy chọn.

- Cáp HDMI chuẩn cao cấp, điều khiển từ xa.

- Hỗ trợ cài đặt kết nối không dây từ laptop, điện thoại.

Giao hàng hỏa tốc, hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Điểm khác biệt giúp ICT Sài Gòn chinh phục khách hàng chính là tốc độ. Chúng tôi hỗ trợ giao hàng và lắp đặt siêu tốc trong vòng 2 giờ khu vực TP.HCM. Đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm luôn túc trực để đảm bảo thiết bị vận hành ổn định suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Chi phí cạnh tranh, thủ tục đơn giản

ICT Sài Gòn cung cấp bảng giá thuê linh hoạt theo ngày hoặc theo dự án dài hạn. Với quy trình làm việc tối giản, thủ tục nhanh gọn, bạn có thể dễ dàng đặt thuê thiết bị ngay cả trong những trường hợp khẩn cấp nhất.

Quy trình đặt thuê tivi sự kiện tại ICT Sài Gòn

Để đảm bảo sự chuyên nghiệp và tiết kiệm thời gian cho khách hàng, ICT Sài Gòn áp dụng quy trình 4 bước đơn giản:

- Tiếp nhận nhu cầu: Khách hàng liên hệ qua Hotline hoặc Website để nhân viên tư vấn kích thước tivi phù hợp.

- Báo giá và Chốt đơn: Gửi báo giá chi tiết bao gồm phí thuê và các dịch vụ đi kèm (vận chuyển, lắp đặt).

- Triển khai lắp đặt: Nhân viên kỹ thuật vận chuyển tivi đến tận nơi, lắp đặt vào vị trí yêu cầu và hướng dẫn khách hàng sử dụng.

- Nghiệm thu và Thanh toán: Sau khi kết thúc sự kiện, ICT Sài Gòn sẽ thu hồi thiết bị và hoàn tất thủ tục thanh toán.

Kết luận

Một chiếc tivi chất lượng không chỉ là công cụ trình chiếu mà còn là bộ mặt của cả sự kiện. Đừng để những thiết bị cũ kỹ hay sự cố kỹ thuật làm gián đoạn chương trình của bạn.

Hãy để ICT Sài Gòn đồng hành cùng bạn tạo nên những khoảnh khắc ấn tượng nhất. Liên hệ ngay hôm nay để nhận được báo giá tốt nhất cho dịch vụ cho thuê tivi sự kiện .