Địa chỉ dịch vụ thợ hàn sắt tại nhà giá rẻ TPHCM - Sửa Cửa Sắt Hòa Phát

Hệ thống cửa không chỉ là “lá chắn” bảo vệ tài sản mà còn là yếu tố thẩm mỹ của mỗi công trình. Tại TPHCM, dưới tác động của thời tiết và thời gian, các lỗi cửa sắt bị xệ, rỉ sét mối hàn hay kẹt cửa cuốn là điều khó tránh khỏi.

Sửa Cửa Sắt TPHCM ra đời với sứ mệnh mang đến giải pháp khắc phục sự cố nhanh chóng, bền bỉ và tiết kiệm nhất cho quý khách hàng.

1. Giới thiệu về Sửa Cửa Sắt Hòa Phát

Trực thuộc Công ty TNHH DV Cơ khí Hòa Phát , chúng tôi tự hào là thương hiệu uy tín với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ khí dân dụng và công nghiệp. Hiểu được sự lo lắng của gia chủ khi cửa bị hỏng gây mất an toàn, Hòa Phát tập trung đội ngũ thợ hàn sắt giỏi để xử lý triệt để:

Sửa cửa sắt: Cân chỉnh cửa xệ, thay bản lề, hàn gia cố chân cửa rỉ sét.

Sửa cửa cuốn: Khắc phục lỗi motor, kẹt nan, hỏng bộ điều khiển từ xa.

Sửa cửa kéo: Thay bạc đạn, sửa ray cong vênh cho cửa kéo Đài Loan, Inox.

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

Hotline: 0966 789 058 (Zalo)

MST: 0319064262| Website: suacuasat.vn

Địa chỉ: 170/61 Đ. Lê Đức Thọ, Gò Vấp & 145 Bàu Cát 2, Tân Bình, TP.HCM.

2. Dịch vụ chủ lực: Thợ hàn sắt sửa cửa tại nhà giá rẻ TPHCM

Đây là dịch vụ trọng tâm được khách hàng tin dùng nhất tại Hòa Phát. Dù là cửa cổng 4 cánh, cửa lùa hay cửa sổ, đội ngũ thợ hàn sắt của chúng tôi đều xử lý chuyên nghiệp:

Khắc phục cửa sắt xệ cánh: Cắt bỏ bản lề cũ bị mòn, hàn thay thế bản lề mới và cân chỉnh khung cửa giúp vận hành nhẹ nhàng.

Sửa chữa & Thay thế phụ kiện: Hàn lại bát khóa, thay ổ khóa mới, sửa chốt cửa và tay nắm bị gãy.

Gia cố cửa rỉ sét, mục chân: Thợ hàn sắt sẽ tiến hành cắt bỏ phần sắt mục, hàn nối sắt mới đúng độ dày, đảm bảo kết cấu vững chắc như ban đầu.

Mối hàn thẩm mỹ: Chúng tôi cam kết mối hàn bền chắc, mài phẳng và sơn chống rỉ đẹp mắt, không để lại dấu vết sửa chữa thô kệch.

3. Tại sao nên chọn thợ hàn sắt tại Sửa Cửa Sắt Hòa Phát?

Giữa hàng trăm đơn vị tại TPHCM, Hòa Phát khẳng định vị thế nhờ 5 giá trị cốt lõi:

Có mặt siêu tốc: Hệ thống thợ trực tại khắp các quận huyện giúp chúng tôi có mặt ngay sau 15-30 phút tiếp nhận yêu cầu. Tay nghề cao: Đội ngũ thợ không chỉ giỏi kỹ thuật hàn xì mà còn có tư duy xử lý lỗi thông minh, "bắt đúng bệnh - sửa đúng chỗ". Báo giá minh bạch: Tuyệt đối không "vẽ bệnh". Khách hàng được tư vấn và báo giá rõ ràng trước khi thi công. Làm việc ngoài giờ: Phục vụ linh hoạt từ 18:00 - 22:00 (kể cả tối muộn), hỗ trợ những khách hàng bận rộn hoặc cửa hàng kinh doanh ban ngày. Bảo hành uy tín: Cam kết bảo hành dài hạn cho mọi mối hàn và linh kiện thay thế.

4. Phạm vi phục vụ rộng khắp TPHCM

Hòa Phát cung cấp dịch vụ tận nơi, không ngại đường xa hay hẻm nhỏ tại:

Các quận nội thành: Q1, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q10, Q11, Q12.

Các quận trung tâm: Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Thạnh, Phú Nhuận.

Khu vực ngoại thành: Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè và TP. Thủ Đức.

Với phương châm "Phục vụ để nhận lại sự tin tưởng" , Sửa Cửa Sắt Hòa Phát không ngừng nâng cao tay nghề để bảo vệ an toàn cho ngôi nhà bạn. Nếu cửa nhà bạn đang gặp sự cố, đừng ngần ngại gọi ngay cho đội ngũ thợ hàn sắt chuyên nghiệp của chúng tôi.

