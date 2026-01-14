ĐH VHTTDL Thanh Hóa thắng tưng bừng ngày ra quân vòng loại giải bóng đá thanh niên sinh viên

Dù khởi đầu có phần chậm nhịp khi bị Trường ĐH Phương Đông cầm hòa 1-1 trong hiệp 1, nhưng Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã bùng nổ trong hiệp đấu thứ hai để thắng đậm 5-1, qua đó có màn ra quân ấn tượng tại bảng A nhóm C (khu vực phía Bắc) vòng loại Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO.

Đội trưởng Lê Văn Thức mở tỉ số trận đấu. (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Bước vào trận đấu, ĐH VHTTDL Thanh Hóa nhanh chóng chiếm thế chủ động và sớm cụ thể hóa ưu thế. Phút 25, bộ đôi Ngân Như Dũng - Lê Văn Thức phối hợp ăn ý, Như Dũng treo bóng chuẩn xác để Văn Thức đánh đầu cận thành mở tỷ số cho đội bóng xứ Thanh.

Tuy nhiên, đến phút 36, sai lầm trong pha bắt bóng của thủ môn Chí Tuyến đã tạo điều kiện để Thế Trường bên phía ĐH Phương Đông ghi bàn gỡ hòa 1-1. Hiệp 1 khép lại với tỷ số cân bằng.

ĐH Phương Đông bất ngờ có bàn quân bình tỉ số 1-1. (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Sang hiệp 2, ĐH VHTTDL Thanh Hóa thể hiện rõ sự vượt trội về thế trận và đẳng cấp. Ngay đầu hiệp, Ngân Như Dũng tiếp tục tỏa sáng với cú cứa lòng đẹp mắt, đưa đội nhà vượt lên dẫn 2-1.

Có được lợi thế, các học trò của HLV Nguyễn Công Thành thi đấu càng thêm hưng phấn. Lần lượt Bùi Văn Tuấn Anh (55’), Nguyễn Văn Vỹ (69’) và Trần Nguyễn Duy Long (78’) ghi thêm 3 bàn thắng, ấn định chiến thắng đậm đà 5-1.

Ngân Như Dũng (số 8) là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía đội bóng xứ Thanh. (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Chiến thắng này giúp ĐH VHTTDL Thanh Hóa có sự khởi đầu thuận lợi tại bảng C.

Tuy vậy, ĐH Phương Đông được đánh giá là đối thủ yếu nhất bảng, vì thế đội bóng xứ Thanh vẫn cần duy trì sự tập trung cao độ để hướng tới hai thử thách quan trọng tiếp theo gặp ĐH Hàng Hải (17/1) và ĐH Kinh tế Quốc dân (20/1).

Lịch thi đấu vòng loại bảng A (khu vực miền Bắc) nhóm C của đội bóng trường ĐH VHTTDL Thanh Hoá. (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Tại vòng loại, chỉ đội có thành tích xuất sắc nhất mỗi nhóm giành vé chơi ở vòng chung kết. Vì vậy, mục tiêu mà thầy trò HLV Nguyễn Công Thành đặt ra là quyết tâm giành chiến thắng từng trận đấu, bởi “chỉ có chiến thắng mới giúp đội có vé dự vòng chung kết”.

Hoàng Sơn