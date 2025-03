Dệt may Thanh Hóa kỳ vọng bứt phá

Sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng bước vào sản xuất với khí thế khẩn trương, sôi động. Những tín hiệu tích cực với lượng đơn hàng nhiều, ổn định ngay từ đầu năm đã giúp các doanh nghiệp kỳ vọng về một năm tăng trưởng, mở rộng thị trường.

Ký được nhiều đơn hàng, doanh nghiệp may xuất khẩu đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

Công ty TNHH May Huệ Anh (phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn) là doanh nghiệp chuyên gia công hàng may mặc gồm quần áo và các loại váy phục vụ xuất khẩu. Từ đầu năm 2025 đến nay, hoạt động sản xuất hàng may mặc của doanh nghiệp diễn ra khá nhộn nhịp, công nhân phải làm tăng ca để kịp các đơn hàng xuất cho đối tác. Bà Hoàng Thị Kim Dung, Giám đốc Công ty cho biết: "Sản phẩm của doanh nghiệp chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Mỹ và châu Âu. Từ đầu năm đến nay, công ty đã xuất khẩu được khoảng 300.000 sản phẩm. So với cùng kỳ, lượng hàng xuất đi tăng khoảng 15%. Đến thời điểm này, công ty đã ký được rất nhiều đơn hàng, đảm bảo việc làm cho người lao động đến hết năm 2025".

Sở dĩ đơn hàng ký được nhiều và kéo dài, theo bà Dung thì ngoài luôn đảm bảo chữ tín về chất lượng, mẫu mã sản phẩm và thời gian giao hàng đúng hạn như hợp đồng đã ký với đối tác, thị trường xuất khẩu hàng may mặc thời gian gần đây đã “ấm" trở lại. Đảm bảo giao hàng cho đối tác đúng hẹn và đảm bảo chất lượng như hợp đồng đã ký, từ nhiều tháng qua, công ty đã thực hiện tăng ca nhưng không tăng quá số giờ theo quy định. Đồng thời, phát động phong trào thi đua cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động và nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, người lao động trong công ty. Hiện nay, công ty đang tạo việc làm cho 1.000 lao động, với mức thu nhập dao động từ 9 - 18 triệu đồng/người/tháng.

Thời điểm này, gần 3.800 lao động thuộc Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech, xã Vĩnh Long (Vĩnh Lộc) đang khẩn trương làm việc để kịp các đơn hàng xuất cho đối tác. Các mặt hàng mà doanh nghiệp này chuyên may là các loại quần áo sơ mi, jac-ket... xuất sang thị trường Mỹ, Colombia và các nước châu Âu, trong đó thị trường Mỹ chiếm tới 60%. Bà Lê Thị Giang, Trưởng phòng Nhân sự công ty cho biết: "Hoạt động trong lĩnh vực may xuất khẩu đã 14 năm, công ty đã xây dựng được uy tín đối với khách hàng. Nhờ đó, các đơn hàng từ phía đối tác luôn duy trì ổn định, không bị đứt gãy. Mục tiêu của doanh nghiệp đặt ra trong năm 2025, xuất trên 4,5 triệu sản phẩm. Đến thời điểm này, công ty đã xuất được gần 1,2 triệu sản phẩm. So với cùng kỳ năm 2024, lượng hàng xuất khẩu vượt 10%. Hiện tại công ty đã ký được nhiều đơn hàng, đảm bảo việc làm cho người lao động đến hết tháng 11/2025, với mức thu nhập dao động từ 6,5 - 7,8 triệu đồng/người/tháng".

Thanh Hóa hiện có hơn 300 doanh nghiệp dệt may đang hoạt động. Cùng với việc áp dụng công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, các doanh nghiệp còn tập trung khai thác hiệu quả thị trường truyền thống, đồng thời tích cực mở rộng thị trường xuất khẩu sang các thị trường mới như Trung Đông, Nam Mỹ. Nhờ đó, trong năm 2024, đã sản xuất hơn 700 triệu sản phẩm, xuất khẩu đạt khoảng 450 triệu sản phẩm, tăng trưởng khoảng 20% so với năm trước.

Bước sang năm 2025, tín hiệu tăng trưởng thị trường dệt may tốt hơn khi một số thị trường nhập khẩu như: Mỹ, EU, Nhật Bản... tiếp tục ghi nhận sự phục hồi, nhu cầu tiêu dùng tăng, tồn kho giảm mạnh. Bên cạnh đó, sự chuyển dịch lớn đơn hàng từ Trung Quốc, Bangladesh, Myanmar sang Việt Nam... đang tạo cơ hội để các doanh nghiệp ngành dệt may đón nhiều đơn hàng từ đầu năm. Thực tế hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp dệt may Thanh Hóa đã ký được nhiều đơn hàng, đảm bảo việc làm cho người lao động đến hết quý 2, quý 3/2025, thậm chí có doanh nghiệp đã ký đơn hàng cho cả năm.

Theo ông Trịnh Xuân Lâm, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may tỉnh Thanh Hóa: "Năm 2025, nguồn khách hàng dồi dào hơn và đơn giá tăng lên so với 2024. Đây được coi là năm Hiệp hội dệt may nói chung có nguồn hàng, khí thế phát triển tốt. Từ thực tế này, chúng tôi hy vọng năm 2025, dệt may Thanh Hóa chắc chắn sẽ đạt được mức tăng trưởng ít nhất là 20%, đặc biệt là các đơn hàng của các nước thị trường mới tiềm năng như Đông Âu, Trung Đông và Nga", ông Lâm cho biết.

Với sự ổn định của đơn hàng và chiến lược phát triển linh hoạt, ngành dệt may Thanh Hóa đang kỳ vọng có sự bứt phá trong năm 2025, với mục tiêu sản lượng cả năm đạt hơn 700 triệu sản phẩm, xuất khẩu khoảng 470 triệu sản phẩm. Các doanh nghiệp đang tiếp tục chủ động đa dạng hóa thị trường, khách hàng và mặt hàng để tăng trưởng bền vững.

Bài và ảnh: Minh Lý