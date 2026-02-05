Đền Bà Triệu chỉnh trang cảnh quan, sẵn sàng đón Tết Bính Ngọ

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ, không khí chuẩn bị tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Bà Triệu, xã Triệu Lộc, tỉnh Thanh Hóa trở nên khẩn trương. Ban Quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh đã xây dựng và thực hiện kế hoạch chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy để sẵn sàng đón Nhân dân và du khách thập phương về dâng hương, du xuân đầu năm trong không khí an lành, tôn nghiêm.

VIDEO: Đền Bà Triệu sẵn sàng đón người dân và du khách dịp Tết Bính Ngọ

Hoạt động chỉnh trang Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Bà Triệu nhằm phục vụ Nhân dân, du khách dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2026; đồng thời giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa, kiến trúc tiêu biểu, độc đáo của di tích gắn với tiềm năng du lịch văn hóa xứ Thanh, thu hút du khách về với di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật Đền Bà Triệu.

Các lối đi nội tự, sân đền, khu vực hồ nước, vườn cây được dọn dẹp sạch sẽ, cắt tỉa gọn gàng.

Bên trong nội điện, Ban Quản lý chú trọng sắp xếp, bài trí lại hệ thống ban thờ, đồ thờ tự, lễ khí theo đúng nghi thức truyền thống, bảo đảm không gian thờ tự trang nghiêm, ấm cúng.

Nhân viên Ban Quản lý chăm sóc cây cối, các chậu hoa, chỉnh trang khuôn viên di tích, tạo điểm nhấn sắc xuân trong không gian linh thiêng.

Công tác vệ sinh môi trường, thu gom lá rụng được triển khai thường xuyên tại khu vực hồ nước và lối đi nội tự.

Pano, ảnh tuyên truyền về di tích Đền Bà Triệu được trưng bày dọc các lối đi nhằm góp phần lan tỏa giá trị lịch sử - văn hóa tới du khách.

Song song với đó, lực lượng cán bộ, nhân viên di tích thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy, chủ động phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn trong những ngày cao điểm trước, trong và sau Tết.

Các bảng nội quy, pano, khẩu hiệu được lắp đặt, bổ sung tại nhiều vị trí dễ quan sát, nhấn mạnh việc giữ gìn thuần phong mỹ tục, không mê tín dị đoan, không buôn bán, phát hành các sản phẩm phản cảm trong khu di tích.

Không gian đền được trang hoàng cờ hội, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Tết Bính Ngọ, mừng Đảng, mừng xuân, làm nổi bật vẻ đẹp hài hòa giữa di tích lịch sử và cảnh quan thiên nhiên.

Ông Trương Hoài Nam, Phó Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Theo kế hoạch tổ chức đón Tết Bính Ngọ, Ban Quản lý sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Lực lượng trực Tết được bố trí đầy đủ, sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn du khách, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm hoạt động tham quan, dâng hương diễn ra an toàn, văn minh".

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ và trách nhiệm, Đền Bà Triệu đang sẵn sàng đón một mùa xuân mới an lành, trang nghiêm và đậm đà bản sắc. Đây không chỉ là dịp để Nhân dân tưởng nhớ, tri ân Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh, mà còn góp phần lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hoá của di tích quốc gia đặc biệt tới đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh.

Hoàng Đông - Phương Đỗ