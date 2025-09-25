Đề xuất về số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh sau sáp nhập

Bộ Nội vụ đề xuất, đối với các thành phố hợp nhất, sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 4 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND); thành phố hợp nhất, sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 3 Phó Chủ tịch HĐND. Các tỉnh thực hiện hợp nhất, sáp nhập bố trí không quá 3 Phó Chủ tịch HĐND.

Kỳ họp thứ 25 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Bộ Tư pháp đang thẩm định Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã và việc bố trí đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã hoạt động chuyên trách.

Dự thảo Nghị quyết được Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng với 4 chương, 11 điều.

Theo dự thảo Nghị quyết, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thể bố trí đại biểu chuyên trách ở các vị trí Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban của Hội đồng nhân dân và Ủy viên của Ban của Hội đồng nhân dân; Hội đồng nhân dân cấp xã có thể bố trí chuyên trách đối với Chủ tịch và Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Phó Trưởng Ban Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã đều là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.

Tối đa không quá 4 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Về số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh , dự thảo Nghị quyết quy định: Đối với các tỉnh, thành phố thực hiện sáp nhập, hợp nhất, các thành phố hợp nhất, sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 4 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; thành phố hợp nhất, sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 3 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Trường hợp các tỉnh thực hiện hợp nhất, sáp nhập có không quá 3 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân.

Tại các tỉnh, thành phố không thực hiện hợp nhất, sáp nhập, số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh không quá 2 người. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng nhân dân được bố trí là đại biểu chuyên trách thì số lượng Phó Chủ tịch sẽ giảm đi một người.

Về số lượng Phó trưởng ban Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, đối với tỉnh, thành phố thực hiện hợp nhất, sáp nhập 3 đơn vị hành chính có tối đa 4 Phó Trưởng ban; hợp nhất, sáp nhập 2 đơn vị hành chính có tối đa không quá 3 Phó trưởng ban.

Trường hợp Ban Dân tộc được thành lập trên cơ sở Ban Dân tộc đã có của 3 tỉnh, thành phố trước hợp nhất, sáp nhập thì có không quá 4 Phó trưởng ban; Trường hợp Ban Dân tộc được thành lập trên cơ sở Ban Dân tộc đã có của 2 tỉnh, thành phố trước hợp nhất, sáp nhập thì có không quá 3 Phó trưởng Ban; Trường hợp Ban Dân tộc được thành lập trên cơ sở Ban Dân tộc đã có của một tỉnh, thành phố trước hợp nhất, sáp nhập thì có không quá 2 Phó trưởng ban.

Đối với các tỉnh, thành phố không thực hiện hợp nhất, sáp nhập thì mỗi Ban có không quá 2 Phó trưởng ban.

Trường hợp bố trí Trưởng ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là đại biểu hoạt động chuyên trách thì số lượng Phó trưởng ban giảm đi một người.

Cũng theo dự thảo Nghị quyết, mỗi Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có không quá một Ủy viên là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.

Mỗi Ban của Hội đồng nhân dân cấp xã được tính bình quân 2 Phó trưởng ban

Đối với Hội đồng nhân dân cấp xã, dự thảo Nghị quyết quy định mỗi Hội đồng nhân dân cấp xã có một Phó Chủ tịch. Mỗi ban của Hội đồng nhân dân cấp xã được tính bình quân 2 Phó Trưởng ban. Căn cứ vào diện tích tự nhiên, quy mô dân số, phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị, tình hình kinh tế-xã hội và định hướng của Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định số lượng cụ thể. Tuy nhiên, tổng số Phó trưởng ban của Hội đồng nhân dân cấp xã không được vượt quá khung bình quân đã quy định.

Riêng số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó trưởng ban của Hội đồng nhân dân và Ủy viên của Ban của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách thực hiện theo quy định của Luật Thủ đô.

Theo Bộ Nội vụ, việc xây dựng dự thảo Nghị quyết nhằm cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 203/2025/QH15) và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tăng cường phân quyền, phân cấp cho chính quyền địa phương các cấp.

Để thực hiện chủ trương của Đảng và quy định tại khoản 6 Điều 54 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15, dự thảo Nghị quyết quy định:

- Tại các đơn vị hành chính cấp tỉnh hình thành sau sắp xếp do thực hiện hợp nhất, sáp nhập trong năm 2025 theo Nghị quyết của Quốc hội mà có số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cuối nhiệm kỳ 2021-2026 nhiều hơn số lượng quy định tại Nghị quyết này thì trong nhiệm kỳ 2026-2031 giữ nguyên số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân, cấp tỉnh như cuối nhiệm kỳ 2021-2026;

-Từ năm 2031 thì số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân, cấp tỉnh thực hiện hợp nhất, sáp nhập nêu trên thực hiện theo quy định tại Nghị quyết này, trừ trường hợp cấp có thẩm quyền có quy định khác.

Theo NDO