Đề xuất cấp giấy phép lái xe điện tử, rút ngắn thời gian cấp mới xuống còn 5 ngày

Ngày 28/11, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) thông tin Bộ Công an đang lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2025/TT-BCA quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế. Những thay đổi này tập trung vào mục tiêu giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh sử dụng dữ liệu điện tử và rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết hồ sơ.

Thời gian cấp, đổi Giấy phép lái xe được rút ngắn. (Ảnh:PV/Vietnam+)

Theo dự thảo, giấy phép lái xe sẽ được cấp dưới dạng điện tử, tự động tích hợp trên hệ thống dữ liệu để phục vụ việc tra cứu và kiểm tra khi cần thiết. Lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ kiểm tra Giấy phép lái xe điện tử thay vì yêu cầu xuất trình bản giấy. Trường hợp người dân có nhu cầu sử dụng bản vật lý, Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET vẫn sẽ được in và cung cấp sau khi đăng ký và nộp lệ phí theo quy định.

Một điểm thay đổi đáng chú ý là việc bỏ hẳn mẫu đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe. Những thông tin trước đây người dân phải kê khai thủ công sẽ được hệ thống tự động lấy từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành về trật tự, an toàn giao thông. Khi thực hiện thủ tục, người dân có thể sử dụng ảnh tự chụp hoặc ảnh có sẵn trong dữ liệu thẻ căn cước. Công dân đã có định danh điện tử mức độ 2 còn có thể thực hiện toàn bộ quá trình đổi Giấy phép lái xe trên môi trường trực tuyến thông qua các ứng dụng định danh quốc gia hoặc ứng dụng giao thông VneTraffic.

Hệ thống cũng sẽ kích hoạt cơ chế nhắc tự động: trước một tháng khi Giấy phép lái xe hết hạn, ứng dụng gửi thông báo cho chủ tài khoản và cập nhật kết quả khám sức khỏe điện tử sau khi người dân hoàn thành khám theo quy định. Đến thời điểm hết hạn, Giấy phép lái xe sẽ được tự động cấp đổi và gia hạn mới mà không yêu cầu người dân phải đến cơ quan chức năng.

Dự thảo đưa ra lộ trình rút ngắn mạnh thời gian giải quyết hồ sơ. Thời gian cấp mới Giấy phép lái xe dự kiến giảm từ 7 ngày xuống còn 4,5 ngày; thời gian đổi Giấy phép lái xe giảm từ 5 ngày xuống còn 3,5 ngày. Việc tích hợp dữ liệu điện tử cũng được rút từ 3 ngày xuống còn 2 ngày. Đáng chú ý, sau hai giờ kể từ khi kết thúc hội đồng sát hạch, thí sinh đạt yêu cầu sẽ được hình thành mã số giấy phép lái xe trên hệ thống.

Không chỉ thay đổi về thủ tục, dự thảo Thông tư còn điều chỉnh nội dung sát hạch theo hướng tăng tính thực tiễn và siết chặt các lỗi nguy hiểm. Với sát hạch lái xe ô tô, phần thi mô phỏng tình huống dự kiến được loại bỏ; thay vào đó, số lượng bài sát hạch thực hành trên đường sẽ được tăng lên. Thời gian thực hành được quy định thống nhất là 15 phút, đồng thời các lỗi vi phạm an toàn giao thông có nguy cơ cao gây tai nạn sẽ khiến thí sinh bị đình chỉ ngay.

Ở sát hạch mô tô, dự thảo bổ sung bài hình tổng hợp nhằm đánh giá toàn diện hơn khả năng điều khiển xe và xử lý tình huống của người dự thi. Nhiều lỗi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cũng được đưa vào danh mục lỗi đình chỉ nhằm nâng cao yêu cầu về kỹ năng lái xe an toàn.

Theo Cục Cảnh sát Giao thông, các sửa đổi lần này hướng đến mục tiêu hiện đại hóa quy trình cấp đổi Giấy phép lái xe, giảm tối đa giấy tờ và thao tác thủ công, đồng thời nâng cao chất lượng sát hạch để góp phần kéo giảm tai nạn giao thông. Dự thảo đang được lấy ý kiến để hoàn thiện trước khi ban hành./.

Theo TTXVN