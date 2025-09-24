Hotline: 0822.173.636   |

Đề nghị 21 tỉnh, thành phố chủ động ứng phó với bão Bualoi gần Biển Đông

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dự báo khoảng đêm ngày 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dự báo khoảng đêm ngày 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Bão Bualoi gần Biển Đông. (Nguồn: Cục Khí tượng thủy văn)

Chiều 24/9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia tiếp tục có Văn bản số 04 /BCĐ-BNNMT gửi ủy ban nhân dân 21 tỉnh, thành phố (từ Quảng Ninh đến An Giang), đề nghị chủ động ứng phó với bão Bualoi gần Biển Đông.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện nay, một cơn bão có tên quốc tế là Bualoi đang hoạt động ở vùng biển phía Đông của Philippines.

Hồi 7 giờ hôm nay, 24/9, vị trí tâm bão ở khoảng 9,8 độ Vĩ Bắc; 132,4 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Dự báo khoảng đêm ngày 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Để chủ động ứng phó với cơn bão trên, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố (Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ, Cà Mau, An Giang), theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão.

Cùng với đó, các tỉnh, thành phố chủ động thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền neo đậu tại bến hoặc đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Văn bản cũng yêu cầu các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường)./.

Theo Vietnam+

