Để ngày hội non sông thành công tốt đẹp

Để ngày bầu cử thực sự là ngày hội non sông, dịp để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tỉnh Thanh Hóa đã và đang chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, bảo đảm cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra đúng quy trình, luật định.

Nhiều tuyến đường ở xã Thiệu Hóa rực rỡ cờ, pa nô, khẩu hiệu chào mừng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Những ngày này, các địa phương trong tỉnh đang khẩn trương triển khai các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử diễn ra vào giữa tháng 3/2025. Tại xã Quảng Chính, sau khi thành lập mới, xã có gần 31.000 dân, trong đó độ tuổi từ 18 trở lên là 22.147 người. Để cuộc bầu cử đạt kết quả cao nhất, xã đã thành lập ban chỉ đạo công tác bầu cử, ủy ban bầu cử xã, tổ giúp việc..., đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí ủy viên ban thường vụ đảng ủy xã trong lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi và đôn đốc việc triển khai thực hiện ở các đơn vị được giao phụ trách để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử xã Đỗ Đình Cường cho biết: “Ngoài công tác hiệp thương lần nhất để lựa chọn người ứng cử bảo đảm cơ cấu, thành phần, số lượng và tiêu chuẩn, xã đã tăng cường nắm bắt tình hình, giải quyết mọi khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, về người ứng cử, do đó đến thời điểm hiện tại địa phương không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử. Nhiệm kỳ 2026-2031 số đại biểu HĐND xã Quảng Chính được bầu là 21 người, số giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã là 58 người. Chất lượng đại biểu ứng cử HĐND được chọn lọc kỹ lưỡng. Các đại biểu được giới thiệu ra ứng cử là những người có uy tín trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư”.

Xã Phú Xuân có 1.109 hộ với 5.124 khẩu, có 5 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Thái, Mường chiếm 97%. Đây là xã có địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông đi lại không thuận lợi vì bị chia cắt bởi sông Mã. Để tổ chức thành công cuộc bầu cử, xã đã bám sát các nghị quyết, kế hoạch, văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh để chuẩn bị các bước cho cuộc bầu cử theo đúng kế hoạch. Là xã có đông đồng bào Thái, Mường sinh sống nên công tác tuyên truyền được xã tổ chức bằng nhiều hình thức như pano, khẩu hiệu, tranh cổ động, phát thanh... để Nhân dân nắm rõ về ý nghĩa cuộc bầu cử, quyền lợi và trách nhiệm của mình khi đi bầu cử.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử xã Nguyễn Văn Khải, trên cơ sở số đơn vị bầu cử đã được ấn định, xã đã thành lập 7 ban bầu cử đại biểu HĐND xã với 105 thành viên tham gia, bảo đảm thành phần và số lượng. Việc giới thiệu người ứng cử bám sát cơ cấu, thành phần, số lượng, tiêu chuẩn, bảo đảm tỷ lệ hợp lý về đại biểu nữ, đại biểu trẻ, đại biểu ngoài đảng, đại diện các giai tầng xã hội, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Số đại biểu HĐND xã Phú Xuân được bầu là 15 đại biểu, số giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã là 40 người. Thông qua việc phân công, phối hợp chặt chẽ, công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ. Đến thời điểm này, xã đã công bố 7 đơn vị bầu cử Nhân dân nắm bắt được địa điểm sẽ tổ chức bỏ phiếu.

Bám sát các kế hoạch của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị lãnh đạo cuộc bầu cử, thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh gồm 25 thành viên do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban; đồng thời thành lập 14 đoàn giám sát do các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, giám sát công tác bầu cử tại các xã, phường. UBND tỉnh đã thành lập Ủy ban Bầu cử tỉnh gồm 37 thành viên. 166 xã, phường trong tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử cấp xã. Toàn tỉnh đã thành lập 6 ban bầu cử ĐBQH, 27 ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 1.112 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, bảo đảm đúng tiến độ, số lượng theo luật định.

Công tác hiệp thương được triển khai dân chủ, chặt chẽ. Theo phân bổ, Thanh Hóa bầu 17 ĐBQH khóa XVI (gồm 8 đại biểu Trung ương và 9 đại biểu địa phương) và 85 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã thống nhất giới thiệu 44 người ứng cử ĐBQH và 242 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Ở cấp xã, hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, toàn tỉnh giới thiệu 8.831 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Công tác tiếp nhận hồ sơ ứng cử; tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác; công bố đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị được triển khai chặt chẽ, công khai, minh bạch. Hoạt động thông tin, tuyên truyền về bầu cử được đẩy mạnh với nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ngày bầu cử.

Thanh Hóa là địa phương có số lượng cử tri lớn, khoảng 3,2 triệu người. Thời gian từ nay đến ngày diễn ra cuộc bầu cử không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc rất lớn. Do đó, các xã, phường phải hoàn thành việc xác lập khu vực bỏ phiếu, thành lập tổ bầu cử xong trước ngày 31/1. Hoàn thành việc rà soát, lập, niêm yết danh sách cử tri và tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai, chậm nhất là ngày 3/2; đồng thời lập danh sách những người ứng cử để gửi lấy ý kiến nơi cư trú, nơi công tác, làm cơ sở cho việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba, lập danh sách chính thức những người ứng cử. Các đơn vị liên quan tổ chức in ấn, cấp phát tài liệu bầu cử phù hợp với lịch trình công việc trong từng giai đoạn.

Với sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử trên địa bàn tỉnh đang được triển khai đúng trình tự, đúng quy định, để ngày hội non sông diễn ra thành công tốt đẹp.

Bài và ảnh: Tố Phương