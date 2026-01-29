Đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư dự án đường sắt cao tốc

Dự án tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa với chiều dài khoảng 95,33km và có khoảng 2.363 hộ bị ảnh hưởng bởi đất ở phải di dời, bố trí vào khu tái định cư (TĐC). Để phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam, việc xây dựng 40 khu TĐC tại 17 xã, phường đang được các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Mặt bằng khu TĐC phục vụ đường sắt cao tốc Bắc - Nam tại phường Bỉm Sơn đang được đơn vị thi công tập trung san lấp nền.

Thời điểm này, mặt bằng khu TĐC phục vụ công tác GPMB tuyến đường sắt cao tốc Bắc- Nam tại phường Bỉm Sơn đang được đơn vị thi công là Công ty TNHH MTV Thành Công huy động phương tiện, máy móc tập trung san nền. Ông Nguyễn Hải Nam, Chỉ huy trưởng công trường này cho biết: “Ngay sau khi dự án khởi công (ngày 19/12/2025) và có mặt bằng sạch, đơn vị đã huy động từ 10 - 15 xe tải/ngày để vận chuyển vật liệu phục vụ san lấp. Đồng thời, thường xuyên bố trí từ 4 - 5 máy múc, máy ủi thực hiện san, gạt nền. Sau hơn 1 tháng triển khai thi công, khu TĐC phục vụ Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam trên địa bàn phường Bỉm Sơn đang thực hiện ở phần san nền, với khối lượng ước thực hiện khoảng 40%. Nếu thời tiết thuận lợi, khoảng 1 tháng nữa sẽ hoàn thành xong việc san nền, bắt tay xây dựng hạ tầng kỹ thuật như đường, điện, nước... Đơn vị phấn đấu trong tháng 6/2026 sẽ hoàn thành xong mặt bằng khu TĐC, đúng như hợp đồng đã ký với chủ đầu tư".

"Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua địa bàn phường Bỉm Sơn có chiều dài hướng tuyến khoảng 5,2km và có 41 hộ bị ảnh hưởng phải bố trí vào khu TĐC. Để phục vụ công tác GPMB, phường Bỉm Sơn đã quy hoạch khu TĐC có diện tích 1,36ha ở phía Tây đường Yết Kiêu. Khi được tỉnh chấp thuận chủ trương và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh dự án, UBND phường đã thực hiện các bước theo quy trình lựa chọn nhà thầu thi công dự án. Ngay sau khi có thông báo của Sở Xây dựng và văn bản của UBND tỉnh phê duyệt kết quả xây lắp, ngày 19/12/2025, dự án khởi công và đơn vị thi công dự án này là Công ty TNHH MTV Thành Công. Từ khi dự án khởi công đến nay, ngoài thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, UBND phường còn yêu cầu đơn vị thi công hàng tuần báo cáo tiến độ. Trên tinh thần đó, giúp địa phương nắm bắt, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho đơn vị thi công. Bằng cách làm này, dự án xây dựng khu TĐC phục vụ Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam trên địa bàn phường hiện đang được đơn vị thi công thực hiện phần san lấp nền đảm bảo theo yêu cầu của địa phương" - ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND phường Bỉm Sơn, cho biết.

Đường sắt cao tốc đi qua 6 khu phố của phường Đông Tiến với chiều dài hơn 3km. Trong đó, có 4 khu phố: Đông, Sơn, Vĩnh Ngọc và phố Lợi, với khoảng gần 400 hộ bị ảnh hưởng phải di dời vào khu TĐC. Ngoài ra, còn có Khu di tích quốc gia đền Lê và khu nghĩa trang Nhân dân với khoảng 350 ngôi mộ phải di dời phục vụ dự án. Để phục vụ cho công tác GPMB, phường Đông Tiến đã quy hoạch mặt bằng 3 khu TĐC và 1 khu nghĩa trang, với tổng diện tích 14,6ha. Đến nay, tiến độ xây dựng các khu TĐC đang trong giai đoạn cuối cùng lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật xây dựng khu TĐC. Theo Sở Xây dựng, với tiến độ này, phường Đông Tiến là một trong 15 xã, phường có tiến độ xây dựng khu TĐC chậm so với quy định của tỉnh.

Lý giải về nguyên nhân chậm tiến độ, ông Trần Văn Xuân, Trưởng Phòng Kinh tế - đô thị, phường Đông Tiến cho biết: “Ngay sau khi có chủ trương của tỉnh về xây dựng khu TĐC phục vụ GPMB tuyến đường sắt cao tốc Bắc- Nam, phường đã khẩn trương khảo sát và tìm địa điểm quy hoạch. Do các mặt bằng quy hoạch xây dựng khu TĐC hoàn toàn mới và chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp nên phải trải qua nhiều bước, mất khá nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ. Tuy nhiên, với những phần việc phường đã làm đến thời điểm này như đang trong giai đoạn cuối cùng lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật xây dựng khu TĐC cũng như đang thực hiện kiểm kê, kiểm đếm... thực hiện chi trả bồi thường GPMB cho các hộ có đất sản xuất phải thu hồi xây dựng khu TĐC, kỳ vọng đến ngày 25/2/2026, địa phương sẽ hoàn thành GPMB, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu TĐC".

Theo Sở Xây dựng, Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua 7 phường (Quang Trung, Bỉm Sơn, Hàm Rồng, Đông Tiến, Đông Sơn, Đông Quang, Trúc Lâm) và 12 xã (Hoạt Giang, Hà Trung, Triệu Lộc, Hoằng Phú, Hoằng Giang, Trung Chính, Thắng Lợi, Nông Cống, Thăng Bình, Công Chính, Trường Lâm và Các Sơn) với chiều dài 95,213km. Dự án có diện tích thu hồi 572,99ha (đất ở là 91,56ha; đất nông nghiệp và đất khác là 481,43ha); số hộ phải di dời bố trí TĐC khoảng 2.363 hộ dân và nhiều công trình, hạng mục khác.

Để phục vụ công tác GPMB, tỉnh dự kiến xây dựng 40 khu TĐC tại 17 xã, phường với tổng diện tích 135,83ha. Đến nay, có 6 khu/5 xã, phường đang tiến hành xây dựng hạ tầng kỹ thuật (Công Chính 2 khu, các địa phương: Hà Trung, Thăng Bình, Thắng Lợi, Bỉm Sơn mỗi địa phương 1 khu); còn lại 34 khu/15 xã, phường chưa hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và có tiến độ chậm theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Để đảm bảo hoàn thành xây dựng khu TĐC, chậm nhất vào tháng 9/2026, Sở Xây dựng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 15 xã, phường có tiến độ chậm khẩn trương làm rõ trách nhiệm, đồng thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng hạ tầng các khu TĐC, khởi công và thi công đảm bảo hoàn thành khu TĐC theo đúng thời gian cam kết...

