Đẩy mạnh chế biến sâu sản phẩm rau quả

Với nhiều dư địa để phát triển sản xuất nông nghiệp, hằng năm tỉnh Thanh Hóa đã phát triển được 50.600ha rau, quả với sản lượng khoảng 580.700 tấn. Tuy nhiên, hầu hết sản phẩm rau, quả của tỉnh được tiêu thụ dưới dạng thô nên giá trị kinh tế chưa cao. Do đó, những năm gần đây, cùng với khuyến khích người dân hình thành những vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, giá trị kinh tế cao, tỉnh cũng thực hiện nhiều giải pháp nhằm thu hút các đơn vị chế biến sâu sản phẩm rau, quả, góp phần nâng cao giá trị kinh tế và thu nhập của người dân.

Sản xuất dứa đóng hộp xuất khẩu tại Công ty TNHH Tư Thành (TP Thanh Hóa).

Mặc dù diện tích sản xuất, năng suất và chất lượng các sản phẩm rau, quả trên địa bàn tỉnh được nâng lên qua các năm, song với hệ thống cơ sở, nhà máy chế biến sâu còn hạn chế nên nông dân luôn phải đối mặt với áp lực tiêu thụ sản phẩm và tình trạng được mùa mất giá. HTX nông nghiệp xanh công nghệ cao Hồng Nhuệ (Hoằng Hóa) là một trong số ít những đơn vị vừa sản xuất, vừa tham gia chế biến sâu sản phẩm rau, củ, quả nhằm gia tăng giá trị kinh tế. Mặc dù chỉ triển khai một phần nhỏ so với sản lượng sản xuất nhưng sản phẩm của HTX đã được thị trường đón nhận, đánh giá cao.

Giám đốc HTX Lê Thị Nhung chia sẻ: Năm 2022 do dịch COVID-19 nên các sản phẩm nông sản của HTX khó tiêu thụ, việc sản xuất gặp khó khăn, nên chúng tôi đã tìm hiểu công nghệ chế biến để sản xuất ra sản phẩm ngâm, ủ nhằm giảm áp lực ở khâu tiêu thụ và thành công với sản phẩm dưa lưới bao tử ngâm dấm mơ. Với việc lựa chọn các nguyên liệu tự sản xuất như dưa tươi non được thụ phấn 5 - 7 ngày, đường, tỏi, ớt cùng một số gia vị kèm theo như rau mùi, cà rốt ngâm ủ theo phương pháp mới và tiệt trùng, loại bỏ các vi khuẩn lên men không cần thiết giúp bảo quản sản phẩm được lâu hơn so với các sản phẩm muối thông thường theo cách cổ truyền, và sản phẩm đã được thị trường, người tiêu dùng đón nhận.

Được biết, sau khi nhận thấy sản phẩm ngâm giấm phù hợp với thị hiếu của thị trường, HTX nông sản xanh, công nghệ cao Hồng Nhuệ còn thực hiện các ý tưởng phơi, sấy thủ công một số loại nông sản để kéo dài thời gian sử dụng và chế biến một số sản phẩm đơn giản, như: snack khoai tây và khoai tây đông lạnh. Hiện nay, những sản phẩm chế biến từ rau, củ, quả của HTX đang được bán tại hệ thống siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch, chuỗi cửa hàng giới thiệu sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh.

Với nhược điểm khó bảo quản, sản lượng biến động, chất lượng phụ thuộc lớn vào điều kiện thời tiết, giá cả bấp bênh, nên việc xử lý sau thu hoạch của các mặt hàng rau, quả luôn là bài toán khó. Nắm bắt được đặc điểm đó, Nhà máy chế biến nông sản Hoàng Giang (xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống) đã tham gia liên kết chế biến một số sản phẩm rau, quả đóng hộp, góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho người sản xuất. Anh Hoàng Ngọc Hà, giám đốc nhà máy cho biết: Nhà máy có một số sản phẩm rau, quả chế biến như ớt, vải, ngô ngọt, xoài, dứa... đóng hộp xuất khẩu. Việc chế biến rau quả không chỉ giúp kiểm soát được giá thành, mà còn nâng giá trị và tính cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường, góp phần giải bài toán “được mùa, mất giá” và ngược lại. Qua đó, giúp nông dân yên tâm sản xuất, gắn với duy trì và cải thiện chất lượng, đáp ứng các yêu cầu của thị trường. Được biết, năm 2025 Nhà máy chế biến nông sản Hoàng Giang đã liên kết với các HTX, tổ hợp tác trên địa bàn các huyện trong tỉnh để phát triển hàng trăm ha ngô ngọt, dứa, ớt, đậu tương rau đáp ứng nguyên liệu cho chế biến.

Công nhân Nhà máy chế biến nông sản Hoàng Giang chế biến ớt đóng hộp.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, trên địa bàn tỉnh hiện có 16 doanh nghiệp tham gia chế biến sâu rau, quả thành sản phẩm hàng hóa. Trong đó, có 6 doanh nghiệp chế biến trái cây, chủ yếu là chế biến dứa đóng hộp với tổng công suất 13.600 tấn/năm và 10 doanh nghiệp chuyên chế biến, bảo quản rau với tổng công suất 21,5 nghìn tấn/năm. Mặc dù sản lượng rau, quả bình quân của tỉnh đạt gần 600 nghìn tấn/năm, tuy nhiên theo khảo sát của ngành nông nghiệp, sản lượng rau, quả được sơ chế, chế biến trước khi đưa ra thị trường chỉ đạt khoảng 20%, còn lại là tiêu thụ dạng thô. Trong đó có một số sản phẩm chế biến như dưa chuột muối, ớt muối, ớt đông lạnh... tiêu thụ hơn 60% tại thị trường trong tỉnh và khoảng 30% rau an toàn cung cấp cho các thành phố lớn phía Bắc và một phần xuất khẩu sang thị trường các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Pháp, Belarus...

Ngoài ra, từ việc chế biến sản phẩm rau, quả, tỉnh đã hình thành được những sản phẩm có thương hiệu, chất lượng cao như dứa đóng hộp, ngô đóng hộp Trường Tùng (Nông Cống); dứa đóng hộp Tư Thành (TP Thanh Hóa) đạt chất lượng OCOP 4 sao, xuất khẩu đi thị trường Nga, Ukraina và hàng chục sản phẩm rau, củ, quả được công nhận chất lượng 3 - 4 sao, tiêu thụ mạnh trên thị trường cả nước, góp phần nâng tổng giá trị sản phẩm rau, quả qua chế biến đạt gần 2.000 tỷ đồng/năm.

Thực tế sản xuất cho thấy, việc chế biến sâu, chế biến tinh không chỉ là giải pháp căn cơ để gia tăng hiệu quả sản xuất nông sản cũng như thu nhập của người dân, mà còn xây dựng một nền sản xuất chuyên nghiệp hiện đại. Do đó, tỉnh đã và đang khuyến khích phát triển các doanh nghiệp, cơ sở chế biến rau, quả. Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp, HTX chuyển dịch cơ cấu sản phẩm theo hướng chế biến sâu, chế biến tinh, góp phần hình thành và phát triển ngành chế biến rau, quả theo hướng liên kết chuỗi giá trị từ các khâu sản xuất - chế biến - tiêu thụ, xây dựng được những sản phẩm chất lượng, giá trị gia tăng cao, hướng đến thị trường xuất khẩu.

Bài và ảnh: Lê Hòa