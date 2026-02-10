Đấu tranh chống buôn lậu lâm sản và phòng cháy, chữa cháy rừng dịp tết

Để giữ vững ổn định an ninh rừng dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp để bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), góp phần bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

Đội KLCĐ và PCCCR phối hợp với lực lượng chức năng kiểm soát lâm sản lưu thông trên địa bàn.

Đội Kiểm lâm cơ động (KLCĐ) và PCCCR thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh là đơn vị dẫn đầu trong công tác đấu tranh chống buôn lậu lâm sản và PCCCR của lực lượng kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa. Đội đã xây dựng kế hoạch cụ thể, để triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ rừng; đấu tranh chống buôn lậu lâm sản và động vật hoang dã (ĐVHD) ở khu vực miền núi, đặc biệt trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn Thanh Hóa. Phối hợp với các đơn vị tuần tra, kiểm tra tình hình an ninh rừng; PCCCR và đấu tranh chống buôn lậu lâm sản trên địa bàn các xã miền núi và tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn.

“Đội KLCĐ và PCCCR thực hiện nhiệm vụ rộng khắp trên địa bàn tỉnh, trong đó có tuyến Quốc lộ 1A và tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua Thanh Hóa, 7 huyện (cũ) gồm Quan Sơn, Quan Hóa, Mường Lát, Thư­ờng Xuân, Bá Thước, Lang Chánh, Nh­ư Xuân là trọng điểm về an ninh rừng. Để giữ rừng, đội đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp có hiệu quả với các hạt kiểm lâm. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra an ninh rừng; triển khai các giải pháp bảo vệ rừng tại gốc, không để xảy ra điểm nóng hay tụ điểm về khai thác, phá rừng, tàng trữ, kinh doanh, mua bán, vận chuyển lâm sản, ĐVHD trái phép. Phân công kiểm lâm viên về địa bàn để nắm bắt thông tin, theo dõi đối tượng, phương tiện; đổi mới phương thức trao đổi thông tin với các đơn vị liên quan trong bắt giữ và xử lý các vụ việc buôn lậu lâm sản phức tạp. Xây dựng mạng lưới thông tin trong Nhân dân, thường xuyên thay đổi công tác trinh sát, thu thập thông tin, phương thức hoạt động tuần tra có hiệu quả nhất, đặc biệt là dựa vào chính quyền, tai mắt của Nhân dân để phát hiện chính xác các thủ đoạn mới của đối tượng buôn lậu lâm sản, nhất là trên các tuyến giao thông trọng điểm nội tỉnh, tuyến đường Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh qua địa bàn. Phối hợp chặt chẽ với các hạt kiểm lâm trên tuyến công tác, các lực lượng liên quan kiểm soát các hình thức, thủ đoạn của các đối tượng kinh doanh, buôn bán, vận chuyển lâm sản qua địa bàn tỉnh, nhằm tăng hiệu lực, hiệu quả trong công tác đấu tranh chống buôn lậu lâm sản” - đồng chí Nguyễn Văn Cử, Đội trưởng Đội KLCĐ và PCCCR chia sẻ.

Qua tìm hiểu được biết do lợi nhuận từ việc buôn bán lâm sản, ĐVHD trái phép cao, nên công tác đấu tranh chống buôn lậu lâm sản gặp nhiều khó khăn. Các đối tượng khi bị phát hiện, bắt giữ, xử lý thường rất manh động, liều lĩnh, bất chấp thủ đoạn nhằm trốn tránh hành vi vi phạm. Mặt khác điều kiện giao thông phát triển, trên địa bàn có tuyến Quốc lộ 1A và các tuyến đường liên tỉnh, liên xã, nhất là tuyến cao tốc Bắc Nam qua địa bàn tỉnh được đưa vào sử dụng, các đối tượng đã lợi dụng giao thông thuận lợi buôn bán lâm sản và ĐVHD trái phép. Hơn nữa quá trình hoạt động của đơn vị, biên chế con người ít, kinh phí hạn chế, phương tiện trang bị cho đơn vị phục vụ công tác chống buôn lậu lâm sản quá cũ, hư hỏng, chưa đáp ứng với công tác kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu lâm sản và PCCCR hiện nay, nên gặp rất nhiều khó khăn.

Năm 2025, Đội KLCĐ và PCCCR đã tổ chức kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn và bắt giữ, xử phạt 25 vụ vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực lâm nghiệp, thu nộp ngân sách Nhà nư­ớc gần 300 triệu đồng. Tổ chức 12 lần kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, phương tiện PCCCR gắn với tổ chức tập huấn, huấn luyện kỹ năng sử dụng, vận hành máy móc, thiết bị chữa cháy rừng cho toàn bộ công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị. Kết quả nổi bật là theo dõi nắm bắt tình hình an ninh rừng, phối hợp với các đơn vị kiểm lâm, chính quyền cơ sở, ngành chức năng kiểm soát, sớm ngăn chặn xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn. An ninh rừng các xã miền núi đã đ­ược giữ vững và tương đối ổn định, các tuyến quốc lộ, đường tỉnh được kiểm soát chặt chẽ, không có các điểm nóng về khai thác, phá rừng, vận chuyển trái phép lâm sản trên địa bàn.

Nhận định thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ là thời điểm tình hình an ninh rừng, PCCCR, hoạt động buôn lậu lâm sản và ĐVHD sẽ có diễn biến phức tạp. Do vậy Đội KLCĐ và PCCCR tiếp tục phối hợp với các hạt kiểm lâm, chủ rừng tập trung kiểm tra, kiểm soát các khu vực rừng còn giàu tài nguyên, các vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật; thường xuyên tuần tra kiểm tra truy xuất nguồn gốc lâm sản trên tuyến đường Hồ Chí Minh, quốc lộ, đường tỉnh để kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Đội KLCĐ và PCCCR đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện phương án PCCCR cụ thể đến từng khu vực rừng trọng điểm, có nguy cơ cháy rừng cao trong mùa khô hanh. Phối hợp chặt chẽ với các hạt kiểm lâm xác định rõ khu vực trọng điểm cháy rừng và xây dựng bản đồ vùng trọng điểm cháy rừng. Thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức và lao động hợp đồng. Phân công lực lượng thường trực 24/24 giờ trong ngày cao điểm nắng nóng, khô hanh có nguy cơ cháy rừng từ cấp III trở lên. 100% lực lượng chuyên trách PCCCR trong đơn vị đã sử dụng thành thạo máy móc, thiết bị chữa cháy rừng được cấp, bảo đảm khi được điều động sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ chữa cháy rừng. Đội KLCĐ và PCCCR phối hợp với các đơn vị trên tuyến tổ chức tuyên truyền lưu động tại địa bàn các xã trọng điểm cháy, để người dân, du khách đi du xuân trong dịp tết tại các đền chùa, nơi thờ cúng tâm linh, các điểm vui chơi, giải trí sử dụng lửa đúng quy định, không bẻ cành, chặt phá cây rừng... Thực hiện mục tiêu cụ thể là đảm bảo giữ vững ổn định an ninh rừng trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra cháy rừng, phá rừng, khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản, động vật rừng, chim hoang dã trái pháp luật, góp phần bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

Bài và ảnh: Nguyễn Quân