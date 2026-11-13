Dấu ấn lãnh đạo của Đảng trong cải cách hành chính

Với tư duy đổi mới, hành động sáng tạo, điều hành quyết liệt gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đảng ủy phường Quảng Phú ra mắt mô hình “Ngày chủ nhật số” hỗ trợ người dân ngay tại khu dân cư.

Những ngày đầu tháng 11/2026, đông đảo người dân 3 tổ dân phố Hưng Phúc, Phú Thành và Tâm Quý (phường Quảng Phú) đã có mặt tại nhà văn hóa để được hướng dẫn sử dụng các ứng dụng số trên điện thoại thông minh. Với người lớn tuổi, các bước được hướng dẫn cụ thể, kết hợp thực hành để bà con làm quen việc tích hợp giấy tờ và sử dụng tiện ích trên VNeID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, sử dụng VssID, thanh toán không dùng tiền mặt... Đối với đảng viên được hỗ trợ cài đặt và sử dụng sổ tay đảng viên điện tử.

Đây là hoạt động nằm trong mô hình “Ngày chủ nhật số” do Đảng ủy phường Quảng Phú vừa ra mắt. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Quảng Phú Nguyễn Thị Thu Hà, cho biết: “Thực hiện mô hình, phường đã thành lập 24 tổ hướng dẫn, mỗi tổ phụ trách một tổ dân phố. Sáng chủ nhật hằng tuần, các tổ có mặt tại nhà văn hóa để hướng dẫn bà con theo phương châm “một kèm một”, kiên trì hướng dẫn đến khi bà con tự làm được. Người cao tuổi, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn không đến được thì cán bộ phường đến tận nhà hỗ trợ”.

Để tạo đột phá trong CCHC, 2 nhiệm kỳ liên tiếp (2015-2020 và 2020-2025), Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và XIX xác định CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là một trong những khâu đột phá để thực hiện. Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch với nhiều mục tiêu, giải pháp cụ thể cho từng giai đoạn. Tại nhiều diễn đàn chính trị quan trọng, nội dung CCHC, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh cũng luôn được lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo. Đơn cử như tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp diễn ra cuối tháng 8/2026, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã nhấn mạnh yêu cầu “nhanh hơn trong giải quyết công việc - rõ hơn trong hướng dẫn, trả lời” và “đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu, lấy chất lượng và kết quả thực chất làm thước đo thực thi công vụ”.

Nắm bắt kịp thời xu thế phát triển, năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về “Chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, xác định 3 trụ cột chính là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đầu tháng 1/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về “Đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh năm 2026”, tạo động lực thúc đẩy chuyển đổi số sâu rộng hơn. Từ định hướng chung, mỗi địa phương lựa chọn cách làm phù hợp, tạo dấu ấn riêng trong thực hiện. Nếu xã Triệu Sơn đưa Robot AI vào hỗ trợ giải quyết TTHC, thì phường Đông Sơn sử dụng Kiosk thông minh nâng cao chất lượng dịch vụ công; xã Hoằng Hóa triển khai mô hình “Công sở số - chính quyền không giấy tờ”; phường Đông Tiến ứng dụng mã QR tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân. Nhờ sự vào cuộc tích cực của các địa phương, chuyển đổi số ngày càng hiện diện rõ nét trong đời sống. Đến nay, 100% doanh nghiệp, tổ chức sử dụng hóa đơn điện tử và triển khai thuế điện tử trên thiết bị di động; 100% bệnh viện công lập thực hiện thanh toán viện phí không dùng tiền mặt; các cơ sở giáo dục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và thu các khoản đóng góp.

Cùng với cả nước, từ ngày 10/7/2026, Thanh Hóa triển khai chiến dịch 100 ngày chuyển đổi số ngành xây dựng đảng. Theo anh Lê Văn Tuấn, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Đông Tiến, trọng tâm của chiến dịch là làm cho dữ liệu ngày càng sạch hơn, quy trình được rà soát, chuẩn hóa và thống nhất trong tổ chức thực hiện. Qua đó, từng bước chuyển từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác, đồng bộ, thống nhất, phục vụ tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Thực tiễn cho thấy, sau 100 ngày triển khai, toàn tỉnh đã chỉnh lý, chuẩn hóa 99,96% hồ sơ đảng viên; số hóa đạt 99,83%; cập nhật hồ sơ lên phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 đạt 98,04%. Việc thực hiện 4 TTHC của Đảng trên môi trường điện tử cũng được đẩy mạnh, góp phần đổi mới hoạt động của các cơ quan, tổ chức đảng.

Với tinh thần cải cách liên tục và xuyên suốt, Thanh Hóa đã rà soát, chuẩn hóa, quy trình hóa TTHC, quy trình nghiệp vụ chuyên môn theo nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt”. Sau 2 tháng thực hiện đồng bộ, toàn tỉnh đã thiết lập 3.228 quy trình nội bộ, gồm 1.738 quy trình giải quyết TTHC cấp tỉnh; 381 quy trình giải quyết TTHC cấp xã; 981 quy trình chuyên môn, nghiệp vụ cấp tỉnh và 64 quy trình chuyên môn, nghiệp vụ cấp xã, góp phần rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí cho người dân, doanh nghiệp và tạo thuận lợi cho số hóa nghiệp vụ chuyên môn. Đáng chú ý, Thanh Hóa là tỉnh đầu tiên trong cả nước thực hiện liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi ngay tại cơ sở y tế. Hiện nay, Thanh Hóa đang tiếp tục triển khai mô hình “Trạm công dân số”, góp phần phổ cập kỹ năng số trong cộng đồng dân cư.

Những chuyển biến tích cực trong công tác CCHC thời gian qua có vai trò quan trọng từ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của cấp ủy các cấp. Dù chặng đường phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm, song những nỗ lực và thành quả hôm nay đã tạo nền tảng để Thanh Hóa tiếp tục hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Bài và ảnh: Tố Phương