Dấu ấn cuộc thi tìm hiểu nghị quyết của Đảng

Sau 3 tháng phát động, cuộc thi tìm hiểu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khép lại trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao giải ba cho các thí sinh tham dự cuộc thi chung kết cấp tỉnh.

Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho cả nhiệm kỳ. Để hiện thực hóa mục tiêu “xây dựng Thanh Hóa đến năm 2030 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước” thì việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết không chỉ dừng lại ở nhận thức, mà phải được chuyển hóa thành hành động cụ thể, thành hiệu quả thực chất trong từng lĩnh vực công tác, từng phong trào thi đua, từng nhiệm vụ chính trị được giao. Muốn nghị quyết thấm sâu vào cuộc sống thì trước hết cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân phải hiểu đúng, hiểu đủ, hiểu sâu những nội dung cốt lõi, những điểm mới, những nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp đột phá mà nghị quyết đã xác định. Do đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Để đưa cuộc thi trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cuộc thi và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên tham gia. Toàn tỉnh có 118/166 xã, phường đã xây dựng được kế hoạch tổ chức cuộc thi; 62/166 xã, phường tổ chức cuộc thi từ chi bộ trở lên. Đặc biệt, một số địa phương như: Hạc Thành, Hàm Rồng, Quảng Phú, Yên Phú, Hà Trung, Quảng Ninh, Triệu Lộc, Thiệu Hóa triển khai cuộc thi rất bài bản khi chia thành các cụm thi ngay từ cơ sở, với 100% chi bộ, đảng bộ trực thuộc tham gia. Tổng số báo cáo viên tham gia từ cấp cơ sở đến chung kết cuộc thi cấp phường, xã là 3.100 lượt người. Kết thúc vòng thi cấp xã, toàn tỉnh có 163/166 xã, phường và 4 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã lựa chọn được báo cáo viên tham gia vòng thi cụm cấp tỉnh.

Đối tượng dự thi khá phong phú, bao gồm cán bộ, công chức khối Đảng, Nhà nước, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, giáo viên các trường học và các lực lượng vũ trang trong tỉnh. Tại vòng thi cụm cấp tỉnh, ban tổ chức cuộc thi đã chia thành 5 cụm thi, tổ chức tại 5 địa phương là Hạc Thành, Cẩm Thủy, Nông Cống, Hà Trung, Thọ Xuân, với tổng số báo cáo viên dự thi là 172 đồng chí. Đây là những báo cáo viên có thành tích cao được các địa phương, đơn vị lựa chọn tham gia. Kết thúc vòng thi cụm, ban tổ chức đã lựa chọn được 20 báo cáo viên xuất sắc nhất để tham gia tranh tài tại cuộc thi chung kết cấp tỉnh.

Với tâm huyết và trách nhiệm cao nhất, anh Lê Hữu Ngọc, giảng viên Trung tâm Chính trị Hạc Thành đã xuất sắc vượt qua các báo cáo viên khác để giành được giải nhất tại cuộc thi chung kết. Anh Lê Hữu Ngọc phấn khởi cho biết: “Với kinh nghiệm gần 20 năm làm báo cáo viên nên tôi có vốn kiến thức về công tác Đảng. Vì thế, tôi lựa chọn nội dung trọng tâm “Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị” để dự thi. Tại cuộc thi chung kết cấp tỉnh, hình thức thi có khác so với cuộc thi cấp phường và thi cụm, thời gian trình bày bài thi cũng rút ngắn hơn nên tôi phải điều chỉnh lại bài thi một cách ngắn gọn, xúc tích. Trên cơ sở đề cương thay đổi, tôi dành thời gian ôn luyện để phấn đấu đạt kết quả tốt nhất. Giải nhất cuộc thi cấp phường, giải nhì cuộc thi cụm và giải nhất cuộc thi cấp tỉnh sẽ là niềm vui, động lực lớn nhất để tôi tiếp tục phấn đấu trong công việc và tham gia những cuộc thi khác”.

Ở cuộc thi chung kết cấp tỉnh, mỗi thí sinh trải qua 2 phần thi là soạn đề cương và thuyết trình. Theo đánh giá của ban tổ chức cuộc thi tại lễ tổng kết và trao giải, phần soạn đề cương dự thi của báo cáo viên được chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy định. Đề cương của các báo cáo viên đều xác định được mục đích, yêu cầu, đối tượng, phương pháp truyền tải; kết cấu chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, phân tích bằng các dẫn chứng sát thực, hình ảnh minh họa sinh động, thuyết phục, có tính định hướng cao.

Đối với phần thi truyết trình, các báo cáo viên dự thi khá bình tĩnh, tự tin, truyền đạt đúng, đủ nội dung theo 3 yêu cầu: cung cấp thông tin, qua đó nâng cao nhận thức; xây dựng, củng cố niềm tin; cổ vũ đi tới hành động. Các báo cáo viên đều ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình thuyết trình, giúp cho bài giới thiệu nghị quyết sinh động, hấp dẫn, hiệu quả cao. Chất lượng bài thuyết trình của báo cáo viên tại cuộc thi chung kết đã được nâng lên so với các vòng thi trước đó, thể hiện sự hiểu biết sâu sắc, nắm chắc về chủ đề lựa chọn và liên hệ được trách nhiệm của bản thân trong việc vận dụng chủ đề dự thi vào thực tiễn công việc ở đơn vị mình công tác.

Với sự chỉ đạo sát sao của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tham gia cuộc thi rất sôi nổi, tích cực. Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh, cho biết: “Cuộc thi không chỉ là sân chơi trí tuệ, mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên thể hiện tinh thần trách nhiệm với Đảng, với quê hương. Thông qua cuộc thi giúp các cấp ủy đảng và các báo cáo viên nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong tình hình mới; đồng thời tạo được không khí phấn khởi, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng Thanh Hóa ngày càng phát triển. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức, ban giám khảo sẽ lựa chọn các báo cáo viên có triển vọng nhất tham dự cuộc thi do Trung ương tổ chức”.

Cuộc thi khép lại, nhưng dư âm vẫn còn lan tỏa bởi những tác động tích cực và giá trị mà cuộc thi mang lại. Sự đầu tư công phu của mỗi báo cáo viên đã tạo nên những bài thi không chỉ có chiều sâu kiến thức, thấm đẫm “chất” nghị quyết mà còn mở ra một hướng đi mới trong việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Bài và ảnh: Tố Phương