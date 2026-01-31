Dấu ấn công tác dân tộc và tôn giáo

Là tỉnh có nhiều dân tộc và tôn giáo nên Thanh Hóa luôn ưu tiên nhiều nguồn lực thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo nhằm từng bước nâng cao đời sống cho đồng bào và phát huy sức mạnh đoàn kết trong thực hiện các phong trào thi đua, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh.

Với nhiều chính sách dân tộc được triển khai, đời sống người dân xã miền núi Luận Thành ngày càng được nâng cao.

Theo đó, vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi chiếm 3/4 diện tích tự nhiên toàn tỉnh, với 76 xã, 1.548 thôn, bản; dân số hơn 1 triệu người, trong đó DTTS là 709.876 người, chiếm trên 70% dân số khu vực miền núi. Trên địa bàn tỉnh hiện có 4 tôn giáo được Nhà nước công nhận đang hoạt động, gồm công giáo, phật giáo, tin lành và cao đài, với số lượng tín đồ khoảng 416.000 người. Toàn tỉnh hiện có 404 cơ sở tôn giáo và 65 điểm, nhóm đã được cấp có thẩm quyền cấp đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, nằm trên địa bàn 120 xã, phường. Là địa phương có đông đồng bào DTTS, miền núi và tôn giáo, những năm qua tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đưa đời sống đồng bào DTTS, miền núi và tôn giáo từng bước phát triển toàn diện.

Điển hình như trong công tác chăm lo, phát triển kinh tế - xã hội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời ban hành nhiều chương trình, đề án tăng cường nguồn lực triển khai thực hiện việc chăm lo đời sống cho đồng bào DTTS và đồng bào tôn giáo, như: Đề án bảo đảm an ninh biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025; đề án phát triển các mô hình cây trồng, vật nuôi, dược liệu, sản phẩm có lợi thế khu vực miền núi, giai đoạn 2020-2025; đề án tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào dân tộc Mông; đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào DTTS tỉnh Thanh Hóa; đề án bảo tồn tiếng nói, chữ viết, trang phục, nghề truyền thống của đồng bào các DTTS tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030...

Trong quá trình thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo, các ban, sở, ngành được giao nhiệm vụ đã phối hợp triển khai theo từng lĩnh vực. Trong đó, chú trọng xây dựng những mô hình, điển hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, XDNTM; phát động, triển khai thực hiện sâu rộng phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”; thực hiện đồng bộ các chương trình, chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Đối với công tác tôn giáo, các cấp chính quyền rất quan tâm đến công tác quản lý Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện kịp thời, công khai, minh bạch, đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các thủ tục hành chính liên quan đến thuyên chuyển, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, chức việc; bồi dưỡng giáo lý; xây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự tôn giáo..., được các tổ chức tôn giáo đánh giá cao.

Với nhiều chính sách ưu việt dành cho đồng bào DTTS và tôn giáo, năm 2025 thu nhập bình quân đầu người khu vực miền núi của tỉnh đạt 53,9 triệu đồng (cao gấp 2 lần so với năm 2020); tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm từ 8,6% (năm 2024) xuống 5,6% (năm 2025); 100% số xã, thôn, bản có điện lưới quốc gia, có đường ô tô đến trung tâm xã; 100% trường học được xây dựng kiên cố; 463/620 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt 74,68%); 89,7% trạm y tế xã được xây dựng kiên cố, 91,4% trạm y tế có bác sĩ... Cùng với đồng bào DTTS, tỉnh đã triển khai thực hiện cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào công giáo nghèo sinh sống trên sông. Các địa phương đã rà soát, tuyên truyền, vận động các hộ gia đình đồng thuận thực hiện chủ trương lớn của tỉnh; lập quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ cấp đất ở và bố trí kinh phí đầu tư hạ tầng các khu, điểm tái định cư. Đến nay, đã có 182 hộ (chiếm 99,5% tổng số hộ đủ điều kiện) đã được cấp đất ở không thu tiền và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở, với tổng kinh phí hơn 52,4 tỉ đồng.

Tiếp nối những kết quả đã đạt được, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phát động thực hiện cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trong 2 năm 2024-2025. Trong cuộc vận động này, tỉnh ưu tiên phân bổ nguồn lực hỗ trợ cho các xã miền núi còn nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đến tháng 8/2025, Thanh Hóa đã hoàn thành một nhiệm vụ lớn với kết quả rất đáng phấn khởi khi 14.780 hộ dân đã có mái ấm mới. Đây chính là điểm tựa để tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triển khai các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và phát triển toàn diện.

Để giữ vững an ninh trật tự, cùng với việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời nhu cầu chính đáng của đồng bào DTTS, các lực lượng vũ trang đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương duy trì đội công tác liên ngành quân sự - công an - biên phòng tại 38 bản trọng điểm vùng đồng bào dân tộc Mông. Thực hiện đề án “tăng cường đảm bảo an ninh biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025”, lực lượng vũ trang thường xuyên tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chặt chẽ đường biên, cột mốc và các công trình biên giới; quyết liệt đấu tranh, phòng chống các hoạt động vi phạm pháp luật tại khu vực biên giới; phát hiện, triệt phá nhiều đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn; ngăn chặn các đối tượng có biểu hiện xuất cảnh trái phép, truyền đạo trái pháp luật; tuyên truyền, vận động các hộ đồng bào dân tộc định canh, định cư, ổn định cuộc sống.

Niềm tin của đồng bào DTTS, đồng bào công giáo đối với Đảng và Nhà nước ngày càng được nâng lên; đời sống vật chất ngày càng đủ đầy; tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc và đồng bào công giáo được củng cố; văn hóa truyền thống của các dân tộc được giữ gìn, phát huy... Những thành quả này là tiền đề vững chắc để Thanh Hóa vững tin hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho nhiệm kỳ mới.

Bài và ảnh: Tố Phương