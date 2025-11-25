Đặt mục tiêu đưa Việt Nam thành trung tâm sản xuất UAV hàng đầu khu vực

Sáng 25/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì cuộc họp về việc phát triển và ứng dụng đối với ngành công nghiệp phương tiện bay không người lái (UAV).

Quang cảnh buổi làm việc. (Nguồn: Báo Điện tử Chính phủ)

UAV đang mở ra một ngành công nghiệp mới trên toàn cầu, đã chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang sản xuất quy mô công nghiệp, thương mại. Đây là ngành công nghiệp mang tính chiến lược, có khả năng tạo ra giá trị gia tăng lớn và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GDP, nâng cao năng suất lao động, góp phần bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia. Việt Nam đang nắm giữ nhiều lợi thế để phát triển UAV và sớm tham gia vào ngành công nghiệp chiến lược này.

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết nghiên cứu, phát triển và ứng dụng UAV là nhu cầu cấp thiết nhằm làm chủ các công nghệ lõi, hình thành ngành công nghiệp UAV phục vụ dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; UAV là một ngành công nghiệp công nghệ cao tổng hợp.

Phát triển thị trường ứng dụng trong nước làm động lực trung tâm cho ngành UAV; tập trung đầu tư vào các phát minh, sáng chế trong các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về UAV; UAV không chỉ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trong thời bình mà còn đóng vai trò bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Mục tiêu tổng quát là phát triển năng lực quốc gia trong tiếp thu, làm chủ, sáng tạo và từng bước tự chủ công nghệ, sớm hình thành ngành công nghiệp UAV phục vụ kinh tế, xã hội và quốc phòng, từ đó, nâng cao năng lực cạnh tranh và đưa Việt Nam trở thành trung tâm sáng tạo, sản xuất UAV hàng đầu khu vực, góp phần phát triển kinh tế.

Thứ trưởng thường trực Vũ Hải Quân cho biết trong quá trình xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển và ứng dụng UAV, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tham khảo kinh nghiệm quốc tế và rà soát, tìm hiểu, nắm được nội lực doanh nghiệp trong nước đối với lĩnh vực này.

Sau khi lắng nghe ý kiến đóng góp của các Bộ, cơ quan: Quốc phòng, Công an, Công Thương, Ngoại giao, Xây dựng, Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Công nghệ-Viễn thông Quân đội, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao nỗ lực của Bộ Khoa học và Công nghệ và cho rằng các nội dung cơ bản bám sát Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý cần xem xét kỹ, hoàn thiện để thể hiện đúng tầm chiến lược quốc gia và đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, chuẩn hóa lại một số mục tiêu cụ thể, bảo đảm thực tiễn và khả thi khi triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, cần chú trọng xây dựng các giải pháp cụ thể, nội dung rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm, đột phá và có tính ứng dụng cao trong nhiều lĩnh vực./.

