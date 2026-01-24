Đáp ứng nhu cầu về vốn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh cho người dân

Chương trình cho vay giải quyết việc làm (GQVL) là một trong những chương trình tín dụng chính sách có dư nợ cao đang được Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa (NHCSXH Thanh Hóa) triển khai thực hiện. Nguồn vốn từ chương trình đã phát huy hiệu quả tích cực không chỉ trong việc GQVL cho lao động địa phương, mà còn đáp ứng nhu cầu về vốn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh cho người dân, nhất là ở khu vực nông thôn, miền núi.

Gia đình ông Trương Ngọc Huy, thôn Hải Tân, xã Như Thanh được vay vốn Chương trình giải quyết việc làm, đầu tư phát triển kinh tế hiệu quả.

Để phát huy hơn nữa hiệu quả nguồn vốn, vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định số 338/2025/NĐ-CP. Theo đó, từ 1/1/2026, mức vay tối đa của người lao động tại chương trình tín dụng chính sách cho vay GQVL là 200 triệu đồng, gấp đôi hạn mức cho vay tối đa so với quy định hiện hành; cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay tối đa là 10 tỷ đồng và không quá 200 triệu đồng cho 1 lao động được hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm. Nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm được áp dụng lãi suất ưu đãi theo quy định của Chính phủ. Cụ thể, lãi suất cho vay chung là 7,92%/năm; lãi suất cho vay đối với các đối tượng ưu tiên là 6,24%/năm; lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay đang áp dụng. Thời hạn cho vay tối đa lên tới 120 tháng, phù hợp với đặc thù các dự án tạo việc làm, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Để triển khai hiệu quả chính sách, NHCSXH Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng giao dịch chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận vốn vay. Đồng thời, duy trì hoạt động giao dịch định kỳ tại xã, phường, tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng thụ hưởng được vay vốn kịp thời phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập. Việc điều chỉnh nâng mức vay không chỉ đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn mà còn tạo ra động lực quan trọng góp phần thực hiện tốt phương châm của tỉnh trong việc “trao cần câu” cho người dân, giải quyết việc làm, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.

Từ 100 triệu đồng được vay theo chương trình tín dụng chính sách cho vay GQVL, năm 2023, gia đình ông Trương Ngọc Huy, ở thôn Hải Tân, xã Như Thanh đã đầu tư trang trại chăn nuôi gà, trồng cây ăn quả. Đến nay, gia đình ông đã trồng được gần 500 gốc mít và nuôi khoảng 5.000 gà thịt, cho thu nhập hơn 100 triệu đồng mỗi năm. Có nhu cầu mở rộng quy mô trang trại, nên khi biết thông tin sẽ được vay với mức cao hơn, ông cũng như nhiều hộ dân ở xã Như Thanh rất phấn khởi. Ông Trương Ngọc Huy, cho biết: “Hiện giá thức ăn chăn nuôi, con giống đều tăng mạnh nên chi phí sản xuất cũng tăng theo. Do đó, việc điều chỉnh tăng mức cho vay chương trình tín dụng chính sách GQVL là phù hợp với thực tế, đáp ứng mong mỏi của người dân, tạo thêm động lực để chúng tôi làm giàu trên mảnh đất quê hương”.

Nhằm kịp thời hỗ trợ tạo việc làm cho lao động, đáp ứng nhu cầu của người dân, thúc đẩy phát triển sản xuất, NHCSXH Thanh Hóa đã chủ động phối hợp với sở, ngành liên quan tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh bố trí vốn ủy thác. Trên cơ sở đó, hằng năm tỉnh bố trí từ ngân sách địa phương ủy thác cho NHCSXH để triển khai cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Căn cứ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác được giao, NHCSXH Thanh Hóa đã phối hợp triển khai đến các đối tượng đủ điều kiện có nhu cầu vay vốn được tiếp cận vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, đời sống. Tính đến đầu tháng 1/2026, tổng dư nợ tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh đạt hơn 16.500 tỷ đồng, với gần 243.000 khách hàng đang vay vốn. Trong đó, chương trình cho vay GQVL có dư nợ chiếm phần lớn và đã phát huy hiệu quả tích cực trong tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Bám sát Nghị định số 338/2025/NĐ-CP của Chính phủ, NHCSXH Thanh Hóa sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng các chương trình tín dụng cho vay GQVL đến người dân và các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời, cải cách thủ tục hồ sơ, giải ngân nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về vốn của người dân; phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Đức Thanh