Đào chết sau mưa bão, người dân Quảng Chính lo sinh kế vụ Tết

Sau nhiều đợt mưa bão kéo dài trong năm 2025, hàng chục hecta trồng đào tại xã Quảng Chính (tỉnh Thanh Hóa) bị ngập úng, chết hàng loạt. Trước khó khăn, nhiều hộ dân đã tạm thời chuyển sang trồng hoa màu ngắn ngày để xoay xở sinh kế trong những ngày Tết cận kề.

Vào thời điểm này những năm trước, thương lái từ khắp nơi tấp nập về Quảng Chính đặt mua đào, không khí lao động trên các vườn đào luôn hối hả. Thế nhưng năm nay, theo ghi nhận, phần lớn diện tích trồng đào của người dân đã bị thiệt hại do ảnh hưởng của mưa bão trong các tháng 9 và 10/2025, khiến không khí không được nhộn nhịp như mọi năm.

Ông Nguyễn Văn Vương (44 tuổi), một hộ trồng đào lâu năm ở xã Quảng Chính, cho biết gia đình ông có 7 sào trồng đào thì bị ngập úng và chết khoảng 300 gốc.

“Gia đình tôi thiệt hại ước tính khoảng 600 triệu đồng. Đào chết nhiều quá nên buộc phải nhổ bỏ những cây không còn khả năng phục hồi để trồng rau màu ngắn ngày, có thêm thu nhập đợi mùa vụ sau”, ông Vương chia sẻ.

Cận cảnh một cành đào đã chết khô; mưa bão năm 2025 được xem là “cú đánh mạnh” khiến nhiều diện tích đào tại Quảng Chính không còn khả năng phục hồi.

Cùng chung cảnh ngộ, gia đình anh Nguyễn Thanh Thủy (35 tuổi, trú thôn Phú Lương) cũng mất khoảng 150 gốc đào phai do mưa bão gây ngập, thiệt hại từ 150 - 200 triệu đồng.

“Gia đình tôi may mắn hơn một chút vì trước bão đã kịp khơi thông cống rãnh nên mức độ thiệt hại chưa quá nặng. Nếu không chủ động, con số còn lớn hơn rất nhiều”, anh Thủy nói.

Theo nhiều hộ trồng đào tại Quảng Chính, đợt mưa bão năm 2025 đã gây thiệt hại nặng đối với làng đào. Những vườn đào chật kín các gốc giờ còn lác đác vài cây, hộ ít thì mất vài chục cây, hộ nhiều lên đến hàng trăm cây.

Rau màu ngắn ngày là cách người trồng đào xen canh khi lứa đào mới được trồng sau bão chưa đến kỳ thu hoạch. Dù lợi nhuận không cao, nhưng đây được xem là giải pháp tình thế, giúp người dân có thêm nguồn thu trong lúc chờ khôi phục lại vườn đào.

Ônh Vương tỉ mỉ kiểm tra và chăm sóc các bầu cây giống mới với hy vọng sớm khôi phục lại vườn đào sau thiên tai.

Những gốc đào giống được bao bọc kỹ lưỡng, chuẩn bị cho công tác tái sản xuất sau khi chính quyền rà soát và thống kê thiệt hại.

Hiện nay, các hộ trồng đào ở Quảng Chính vẫn miệt mài chăm sóc những gốc đào còn sống sót, với hy vọng cây sinh trưởng tốt, cho hoa đúng dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Người trồng đào nơi đây cũng mong vụ đào Tết năm nay đào sẽ được giá, phần nào bù đắp những mất mát sau một năm đầy gian nan.

Theo ông Nguyễn Văn Hải, công chức Phòng Kinh tế UBND xã Quảng Chính, năm 2025 địa phương chịu ảnh hưởng của nhiều cơn bão, mưa lớn kéo dài, khiến hàng chục hecta đào bị ngập úng, chết hàng loạt. “Toàn xã hiện có gần 70ha trồng đào thì hơn 40ha bị ảnh hưởng do mưa bão, thiệt hại ước tính khoảng 16 tỉ đồng. Đây được xem là một năm khó khăn đối với người trồng đào trên địa bàn”, ông Hải thông tin.

Sau mưa bão, chính quyền địa phương đã tiến hành rà soát, thống kê thiệt hại, lập danh sách báo cáo tỉnh để đề nghị xem xét hỗ trợ, giúp người dân giảm bớt khó khăn và sớm ổn định, khôi phục sản xuất.

Hoàng Đông