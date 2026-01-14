Đánh giá cán bộ bằng KPI: Hướng đi mới trong nâng cao chất lượng công vụ

Trong tiến trình cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số (CĐS), đổi mới phương thức đánh giá cán bộ, công chức, viên chức đang trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng công vụ. Tại Thanh Hóa, việc nghiên cứu và thí điểm đánh giá cán bộ theo chỉ số hiệu suất công việc (KPI) không chỉ là một giải pháp kỹ thuật, mà còn mở ra hướng tiếp cận mới trong quản trị khu vực công.

Đại diện Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội giới thiệu nội dung nghiên cứu và đề xuất triển khai thí điểm phần mềm đánh giá theo KPI.

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và CĐS là động lực then chốt cho phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn mới. Xuyên suốt tinh thần nghị quyết là khẳng định vai trò trung tâm của con người - đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vừa là chủ thể tổ chức thực hiện, vừa là nhân tố quyết định hiệu quả của mọi chủ trương, chính sách. Tuy nhiên, trong thực tiễn quản lý Nhà nước hiện nay, việc đánh giá cán bộ tại không ít cơ quan, đơn vị vẫn chủ yếu dựa trên nhận xét định tính, nặng về cảm tính, bình quân. Nhiều trường hợp, kết quả đánh giá chưa phản ánh đầy đủ khối lượng công việc, mức độ hoàn thành nhiệm vụ cũng như giá trị đóng góp thực chất của từng cá nhân. Cách đánh giá này không chỉ làm mờ nhạt sự khác biệt về năng lực, mà còn khiến việc tạo động lực phấn đấu, phát hiện và trọng dụng cán bộ có năng lực gặp nhiều khó khăn.

Trong bối cảnh cải cách hành chính được đẩy mạnh theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, những hạn chế trên càng bộc lộ rõ. Khi hiệu quả công vụ chưa được đo lường bằng các tiêu chí cụ thể, minh bạch, việc nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính khó đạt được chiều sâu. Từ yêu cầu đó, việc nghiên cứu áp dụng hệ thống chỉ số đánh giá hiệu suất công việc (KPI) trong khu vực công trở thành đòi hỏi tất yếu. KPI cho phép lượng hóa kết quả thực hiện nhiệm vụ thông qua các chỉ số cụ thể, gắn với vị trí việc làm, chức trách và nhiệm vụ được giao. Khi kết quả công việc được đo lường bằng dữ liệu, việc đánh giá cán bộ sẽ tiến gần hơn tới tính khách quan, công bằng và minh bạch - những giá trị cốt lõi của cải cách hành chính.

Đối với Thanh Hóa, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường trách nhiệm giải trình. Khi quyền hạn được mở rộng, nếu không đi kèm công cụ đo lường hiệu quả công vụ, nguy cơ hình thức, thiếu thực chất trong quản lý là khó tránh khỏi. Trong bối cảnh đó, KPI không chỉ là công cụ đánh giá cá nhân, mà còn là “thước đo” năng lực quản trị của cả hệ thống hành chính.

Khác với phương thức đánh giá truyền thống vốn nặng về tổng kết cuối năm, đánh giá cán bộ theo KPI tiếp cận trên cơ sở kết quả và dữ liệu. Thông qua hệ thống chỉ số cụ thể, quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ được theo dõi thường xuyên, gắn với tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức đều được xây dựng bộ tiêu chí phù hợp với vị trí việc làm và mục tiêu chung của cơ quan, đơn vị.

Theo kế hoạch, Thanh Hóa dự kiến triển khai thí điểm phần mềm đánh giá KPI tại một số đơn vị hành chính cơ sở, trước mắt là tại các phường Hạc Thành, Đông Sơn và Sở KH&CN. Phần mềm được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ quản trị số, hỗ trợ lãnh đạo các cấp trong công tác điều hành và ra quyết định trên cơ sở dữ liệu. Thông qua phần mềm, dữ liệu về khối lượng công việc, tiến độ xử lý, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cán bộ được cập nhật thường xuyên. Đây là cơ sở quan trọng để phân tích năng suất lao động, so sánh giữa các cá nhân, bộ phận và đơn vị; đồng thời giúp việc khen thưởng, kỷ luật, bố trí và sử dụng cán bộ có thêm căn cứ khoa học, hạn chế tối đa yếu tố cảm tính vốn tồn tại lâu nay.

Không chỉ mang ý nghĩa quản lý, KPI còn tạo động lực làm việc rõ rệt. Khi mỗi nhiệm vụ đều được lượng hóa và gắn với kết quả cụ thể, cán bộ buộc phải thay đổi tư duy từ “làm cho xong” sang “làm cho hiệu quả”. Dần dần, văn hóa làm việc dựa trên kết quả được hình thành, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Để việc áp dụng KPI đạt hiệu quả thực chất, Thanh Hóa lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, bài bản. Cuối tháng 12/2025, Sở KH&CN đã tổ chức hội nghị nghiên cứu và triển khai thí điểm phần mềm đánh giá cán bộ theo KPI, với sự tham gia của các nhà quản lý, nhà khoa học và chuyên gia. Đây là diễn đàn quan trọng để trao đổi, phản biện về mô hình, lộ trình và phương thức áp dụng KPI trong khu vực công.

Đáng chú ý, sự tham gia của các giảng viên, chuyên gia đến từ Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã mang lại cả góc nhìn lý luận và kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng hệ thống chỉ số, chuẩn hóa quy trình đánh giá và quản trị dữ liệu. Các ý kiến đều thống nhất rằng KPI trong khu vực công không thể sao chép máy móc từ mô hình doanh nghiệp, mà cần được thiết kế phù hợp với đặc thù của công vụ, bảo đảm vừa lượng hóa được kết quả công việc, vừa phản ánh đúng trách nhiệm phục vụ Nhân dân.

Trong bối cảnh cải cách hành chính gắn với CĐS ngày càng đi vào chiều sâu, KPI được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ quan trọng giúp lượng hóa kết quả thực hiện nhiệm vụ, làm rõ trách nhiệm cá nhân và nâng cao hiệu quả điều hành của bộ máy hành chính. Nếu được triển khai bài bản, có lộ trình phù hợp và thường xuyên rà soát, điều chỉnh theo thực tiễn, đánh giá cán bộ theo KPI không chỉ góp phần khắc phục những hạn chế của phương thức đánh giá truyền thống, mà còn tạo nền tảng cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Trường Giang