Đảng ủy xã Quảng Ninh tọa đàm kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), sáng 3/2, Đảng ủy xã Quảng Ninh tổ chức buổi tọa đàm nhằm ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, đồng thời nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Quang cảnh buổi toạ đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu mà địa phương đã đạt được trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2025, xã Quảng Ninh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 27/27 chỉ tiêu; trong đó có 13 chỉ tiêu vượt cao như thu ngân sách nhà nước đạt 137,7%, phát triển doanh nghiệp đạt 122%... Đặc biệt, Đảng bộ xã Quảng Ninh được Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa công nhận là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các cán bộ lão thành và nguyên lãnh đạo xã qua các thời kỳ đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, góp phần động viên thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Quảng Ninh trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên tròn 30 năm, 40 năm, 50 năm tuổi đảng.

Nhân dịp này, Đảng ủy xã Quảng Ninh tổ chức trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, 40 năm tuổi Đảng và 50 năm tuổi Đảng cho 5 đảng viên, ghi nhận những đóng góp to lớn của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân, cũng như sự phát triển của địa phương.

Buổi tọa đàm là dịp để cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Quảng Ninh cùng nhau nhìn lại chặng đường đã qua, tiếp tục khơi dậy niềm tin, lòng tự hào và ý chí quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng phát triển vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Minh Khanh