Dâng hương tưởng niệm 599 năm ngày mất Tướng công Lê Thành và quận phu nhân

Sáng 7/2 (tức ngày 20 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại đền Lê Thành, phường Hàm Rồng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 599 năm ngày mất Tướng công Lê Thành và quận phu nhân.

Nghi thức tế lễ tại lễ dâng hương.

Theo sử sách ghi lại, Tướng công Lê Thành, nguyên quán ở xã Lam Sơn, huyện Thụy Nguyên, phủ Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Sinh thời có nhà ở tại làng Đình Hương, xã Đông Khối, tổng Thọ Hạc, huyện Đông Sơn. Ông tham gia khởi nghĩa Lam Sơn từ những ngày đầu và được giao nhiều trọng trách.

Lê Thành có hai phu nhân, chính thất là bà Nguyễn Thị Cả, một lòng theo ông phò vua giúp nước, trực tiếp tham gia trận mạc. Năm Bính Ngọ (1426), Lê Thành bị trận vong trong một trận giao chiến với quân Minh tại thành Long Châu. Sau khi ông hy sinh, bà đem quân xông trận quyết chiến với giặc, do thế cùng lực kiệt, không chống nổi, bà đã tử tiết theo chồng, nêu gương trung liệt.

Phu nhân thứ là bà Nguyễn Thị Phái. Ông kết duyên cùng bà và sinh được 4 người con trai, đều có công phù Lê và giữ chức tước trong triều.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm 599 năm ngày mất Tướng công Lê Thành và phu nhân.

Trong suốt quá trình kháng chiến chống quân Minh xâm lược, tướng công Lê Thành luôn tận trung với nước, tận tụy với quân, tham gia hầu hết các chiến dịch lớn, góp phần tiêu diệt nhiều sinh lực địch, củng cố thế và lực cho nghĩa quân Lam Sơn. Với những đóng góp to lớn ấy, ông nhiều lần được phong thưởng, thăng chức, giữ các trọng trách quan trọng.

Toàn cảnh lễ dâng hương.

Đến thời vua Lê Thánh Tông, ông được suy tôn là Bình Ngô khai quốc công thần, Thái úy Trang quốc công, thượng đẳng thần và được lập đền thờ, lấy ngày 20 tháng Chạp hằng năm làm ngày giỗ để Nhân dân tưởng niệm.

Đông đảo người dân dự lễ dâng hương.

Di tích đền Lê Thành đã được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1999.

Lễ dâng hương là dịp để cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương ôn lại truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm hào hùng của dân tộc, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những công lao, đóng góp to lớn của Tướng công Lê Thành và phu nhân đối với quê hương, đất nước.

Nguyễn Đạt