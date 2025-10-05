Đảng ANO giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện Cộng hòa Séc

Cuộc bầu cử Hạ viện năm nay tại Cộng hòa Séc đã đánh dấu một bước ngoặt lớn khi đảng ANO, do cựu Thủ tướng Andrej Babis lãnh đạo, giành chiến thắng vang dội với 34,6% tổng số phiếu bầu.

Lãnh đạo đảng ANO Andrej Babis phát biểu với giới truyền thông sau kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử quốc hội, tại Prague, Cộng hòa Séc, ngày 4/10/2025. (Nguồn: Reuters)

Thành công này mở ra cơ hội rõ ràng để ANO tiến hành đàm phán thành lập một chính phủ đồng nhất, sau 4 năm giữ vai trò phe đối lập.

Phóng viên TTXVN tại Prague dẫn kết quả kiểm phiếu chính thức từ hơn 99% tổng số khu vực bầu cử cho thấy ANO dẫn đầu với tỷ lệ phiếu vượt trội, bỏ xa liên minh trung hữu SPOLU (gồm ODS, KDU-CSL và TOP 09) - lực lượng chỉ giành được 23,3% số phiếu bầu.

STAN (Đảng Thị trưởng) xếp thứ ba với 11%, trong khi các đảng Pirates, SPD và Motorists lần lượt đạt khoảng 9%, 8% và hơn 6,5%.

Ngoài ra, không có đảng nào trong số còn lại vượt ngưỡng 5% để giành quyền vào Hạ viện Cộng hòa Séc gồm 200 ghế.

Liên minh cầm quyền hiện tại - SPOLU và STAN - dù có được sự hậu thuẫn từ đảng đảng Pirati (Pirate Party), vẫn không thể duy trì được thế đa số tại Quốc hội Cộng hòa Séc.

Trong khi đó, liên minh cánh tả “Stacilo!” - gồm các thành viên cộng sản và xã hội dân chủ, cũng thất bại khi không đạt đủ số phiếu tối thiểu - bất chấp kết quả thăm dò ban đầu khá tích cực.

Phát biểu họp báo sau bầu cử, cựu Thủ tướng Babis mô tả chiến thắng của ANO là “thành công lịch sử” và là “đỉnh cao trong sự nghiệp chính trị” của ông.

Nhà lãnh đạo ANO cho biết sẽ khởi động đàm phán với SPD và Motorists - hai đảng lần đầu tiên có đại diện tại Hạ viện Cộng hòa Séc - để thành lập một chính phủ đồng nhất do ANO dẫn dắt.

Ông cũng không loại trừ khả năng loại bỏ hoàn toàn sự tham gia của các đảng trong liên minh cầm quyền hiện nay.

Trước đó, ANO từng tuyên bố không hợp tác với các đảng trong liên minh cầm quyền, bao gồm cả đảng Pirati.

Tổng thống Petr Pavel - người có quyền chỉ định thủ tướng và các thành viên chính phủ - dự kiến sẽ bắt đầu những cuộc đàm phán chính thức với lãnh đạo các đảng vào sáng 5/10 tại Lâu đài Prague.

Ông khẳng định sẽ tuân thủ “cả văn bản lẫn tinh thần của Hiến pháp”, và lưu ý người được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ phải nhận được sự ủng hộ rõ ràng từ Hạ viện Cộng hòa Séc.

Cuộc bầu cử diễn ra trong 2 ngày 3-4/10, với các điểm bỏ phiếu hoạt động liên tục từ 14h00 ngày 3/10 đến 14h ngày 4/10 (giờ địa phương).

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên cử tri Cộng hòa Séc ở nước ngoài có thể bỏ phiếu qua thư, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực hiện đại hóa và dân chủ hóa hệ thống bầu cử quốc gia.

Không khí bầu cử được ghi nhận là sôi động và tích cực. Cử tri Tomas, tại Prague 5, chia sẻ với phóng viên TTXVN: “Tôi hy vọng chính phủ mới sẽ tiếp tục các chương trình cải cách kinh tế. Theo tôi, những kế hoạch cải cách đó sẽ giúp người dân không bị thiệt thòi. Nhìn chung, tôi hài lòng với tình hình hiện tại.”

Trong khi đó, cử tri Lukas, tại điểm bỏ phiếu số 1006 ở Prague 1, ước tính tỷ lệ cử tri đi bầu năm nay có thể đạt 66-67%, cao hơn đáng kể so với kỳ bầu cử Hạ viện trước đó.

Cuộc bầu cử năm nay không chỉ là màn chạy đua giành quyền lực, mà còn được nhìn nhận là yếu tố có thể định hình lại chính sách đối nội và đối ngoại của Cộng hòa Séc, đặc biệt là trong bối cảnh Prague đóng vai trò quan trọng trong Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Chiến thắng áp đảo của đảng ANO cho thấy sự thay đổi lớn trong định hướng chính trị của cử tri Cộng hòa Séc, đồng thời đặt ra thách thức lớn cho các đảng trung hữu và tự do trong quá trình tái cơ cấu và củng cố lực lượng cho giai đoạn tiếp theo./.

Theo TTXVN