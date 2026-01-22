Đảm bảo an toàn cho ngôi trường bên ngoài đê

Nằm ở ngoài đê sông Mã, lại thêm cơ sở vật chất xuống cấp là thực trạng đáng báo động của Trường Tiểu học Vĩnh Quang, xã Tây Đô. Trước nguy cơ mất an toàn luôn rình rập, Nhân dân địa phương đã nhiều lần kiến nghị tại các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND xã, đại biểu HĐND tỉnh, và chờ đợi một giải pháp căn cơ từ chính quyền địa phương.

Trường Tiểu học Vĩnh Quang không phải là một điểm trường lẻ tạm bợ, mà là một cơ sở giáo dục chính được thành lập vào tháng 8/1959. Ngôi trường nằm trên địa bàn thôn Lê Sơn, vùng quê phía ngoài đê sông Mã. Năm 2002 trường được đầu tư 2 dãy nhà 2 tầng, với 14 phòng học. Đến năm 2009, trường tiếp tục được đầu tư 1 dãy nhà cấp 4, gồm 2 phòng học và 4 phòng chức năng. Tuy nhiên, theo thời gian và sự bào mòn của thiên nhiên đã biến ngôi trường thành một công trình xuống cấp.

Bước vào các phòng học, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là những bức tường với vết nứt dài, bong tróc, lộ rõ những mảng gạch. Hệ thống cửa sổ, cửa ra vào một số phòng học cho thấy sự hư hỏng phải chắp vá, không chỉ gây mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Dọc theo hành lang dãy nhà 2 tầng 4 phòng học, có thể thấy rõ kết cấu giữa tầng 1 và tầng 2 đã bị chia tách, nguy cơ sập đổ có thể xảy đến bất cứ lúc nào.

Bên cạnh đó, diện tích của ngôi trường hiện quá nhỏ so với yêu cầu phát triển giáo dục. Vì thiếu quỹ đất, thiếu quan tâm đầu tư nên nhiều năm qua trường không có các phòng chức năng như: mỹ thuật, truyền thống, văn phòng trường và đoàn đội, y tế học đường và sân thể thao phục vụ giáo dục thể chất.

Mặt khác, do nằm phía ngoài đê khiến trường luôn đối mặt với nguy cơ bị ngập lụt mỗi khi nước sông Mã dâng cao. Thầy Phạm Đình Thạch, hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ nỗi ám ảnh: “Trận lụt lịch sử năm 2007 nước sông Mã ngập trắng sân trường. Từ khi trên sông Mã xây dựng các nhà máy thủy điện thì hầu như năm nào nước lũ trên sông cũng dâng vào tận chân tường rào nhà trường”.

Cơ sở vật chất đã yếu kém lại càng dễ bị “tàn phá” nếu như nước lũ dâng cao tràn sâu vào phía bên trong ngôi trường. Nỗi lo không chỉ dừng lại ở những thiệt hại về cơ sở vật chất, mà vị trí ngôi trường nằm trong xóm nhỏ, đường giao thông không thuận tiện gây khó khăn lớn cho việc di chuyển, sơ tán người khi có tình huống khẩn cấp. Người dân thôn Lê Sơn thấu hiểu rõ hơn ai hết những thiệt hại của lũ lụt và nỗi ám ảnh ấy đeo bám họ mỗi khi mùa mưa bão đến.

Tình trạng Trường Tiểu học Vĩnh Quang nằm phía ngoại đê sông Mã mất an toàn và xuống cấp không phải là vấn đề mới. Những năm qua, người dân địa phương và ban giám hiệu nhà trường đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền về mong muốn có một ngôi trường mới ở vị trí an toàn hơn. Mới đây, cử tri và Nhân dân địa phương tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo chuyển ngôi trường đến vị trí công sở xã Vĩnh Quang cũ nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Về vấn đề này, trong báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị gửi đến Kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND tỉnh đã thông tin hướng xử lý. Cụ thể, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 18/9/2025 về sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà, đất của tỉnh Thanh Hóa sau sắp xếp tinh gọn bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu xã Tây Đô phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát toàn bộ quỹ nhà, đất là tài sản công dôi dư không còn nhu cầu sử dụng. Từ kết quả rà soát, địa phương cần nhanh chóng đề xuất phương án điều chuyển, chuyển đổi công năng sử dụng cho phù hợp với quy định pháp luật. Hồ sơ sau đó báo cáo Sở Tài chính để trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định, nếu đảm bảo đầy đủ điều kiện theo quy định.

Trao đổi về lộ trình cụ thể, Chủ tịch UBND xã Tây Đô Trịnh Xuân Thắng cho biết: “Địa phương đã có dự kiến chuyển ngôi trường về vị trí công sở xã Vĩnh Quang cũ. Tuy nhiên, vướng mắc phát sinh khi công sở xã Vĩnh Quang cũ hiện đã được bố trí làm trụ sở Công an xã Tây Đô sau khi sắp xếp lại bộ máy”.

Ông Thắng thông tin thêm, để đảm bảo an toàn cho thầy và trò Trường Tiểu học Vĩnh Quang, chúng tôi rất muốn di dời ngôi trường càng sớm càng tốt. Song, hiện tại chúng tôi đang trong quá trình điều chỉnh quy hoạch chung xã Tây Đô; quy hoạch tổng thể diện tích Thành Nhà Hồ và vùng phụ cận. Trên cơ sở quy hoạch mới, chúng tôi sẽ điều chỉnh lại vị trí trụ sở Công an xã, sau đó mới điều chỉnh công năng công sở xã Vĩnh Quang cũ thành trường học. Chỉ đến khi hoàn tất các quy hoạch, địa phương mới có thể tính toán, bố trí nguồn lực để đầu tư xây dựng và chuyển ngôi trường đến vị trí mới an toàn.

