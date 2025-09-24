Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Xây dựng Đảng

Đại hội đại biểu MTTQ xã Như Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Anh Dũng (CTV)
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 23/9, Ủy ban MTTQ xã Như Xuân long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đại biểu MTTQ xã Như Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 23/9, Ủy ban MTTQ xã Như Xuân long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đại biểu MTTQ xã Như Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Đồng chí Lương Thị Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã tặng hoa chúc mừng ra mắt Ủy viên Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Xã Như Xuân được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị trấn Yên Cát và xã Tân Bình.

Thời gian qua, MTTQ xã Như Xuân đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại hội đại biểu MTTQ xã Như Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Các đại biểu dự Đại hội.

Ủy ban MTTQ xã đã chủ động xây dựng kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, qua đó vận động được 568 triệu đồng kết hợp cùng nguồn hỗ trợ của cấp trên để xây dựng 23 nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở với tổng số tiền trên 1,6 tỷ đồng.

Để nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia. Đến nay, toàn xã đã có 4 thôn đạt chuẩn nông thôn mới và 2 khu phố (thuộc thị trấn Yên Cát trước đây) đạt chuẩn khu phố kiểu mẫu; xây dựng được 8 sản phẩm OCOP 3 sao.

Ngoài ra, MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động Nhân dân hiến trên 6.320m2 đất, trị giá trên 1,2 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông...

Đại hội đại biểu MTTQ xã Như Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Đồng chí Lương Thị Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, đột phá, sáng tạo, phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, MTTQ xã Như Xuân đề ra 10 chỉ tiêu cụ thể, 6 chương trình hành động nhằm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đồng thuận tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đã đề ra, góp phần sớm đưa Như Xuân trở thành xã Nông thôn mới.

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 50 vị tham gia Ủy ban MTTQ xã Như Xuân, nhiệm kỳ 2025-2030, hiệp thương cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thanh Hóa.

Anh Dũng (CTV)

Từ khóa:

#MTTQ tỉnh Thanh Hóa #Như Xuân #Nhiệm kỳ #Đại hội đại biểu #Xây dựng nông thôn mới #thị trấn Yên Cát #vận động Nhân dân #Vệ sinh an toàn thực phẩm #Đạt chuẩn nông thôn mới #Phát triển kinh tế

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Lộc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Lộc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Nghị quyết của Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 23/9, Đảng bộ xã Vĩnh Lộc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; tổng kết nghị quyết số 18-NQ/TW và triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy.
Bí thư chi bộ hết lòng vì sự phát triển của thôn

Bí thư chi bộ hết lòng vì sự phát triển của thôn

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Gần 5 năm qua giữ vai trò là bí thư chi bộ, trưởng thôn 9, xã Thọ Ngọc, bà Lê Thị Thùy luôn được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao bởi sự gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, đóng góp tích cực vì sự phát triển của thôn.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long