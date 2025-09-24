Đại hội đại biểu MTTQ xã Như Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 23/9, Ủy ban MTTQ xã Như Xuân long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Lương Thị Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã tặng hoa chúc mừng ra mắt Ủy viên Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Xã Như Xuân được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị trấn Yên Cát và xã Tân Bình.

Thời gian qua, MTTQ xã Như Xuân đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các đại biểu dự Đại hội.

Ủy ban MTTQ xã đã chủ động xây dựng kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, qua đó vận động được 568 triệu đồng kết hợp cùng nguồn hỗ trợ của cấp trên để xây dựng 23 nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở với tổng số tiền trên 1,6 tỷ đồng.

Để nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia. Đến nay, toàn xã đã có 4 thôn đạt chuẩn nông thôn mới và 2 khu phố (thuộc thị trấn Yên Cát trước đây) đạt chuẩn khu phố kiểu mẫu; xây dựng được 8 sản phẩm OCOP 3 sao.

Ngoài ra, MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động Nhân dân hiến trên 6.320m2 đất, trị giá trên 1,2 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông...

Đồng chí Lương Thị Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, đột phá, sáng tạo, phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, MTTQ xã Như Xuân đề ra 10 chỉ tiêu cụ thể, 6 chương trình hành động nhằm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đồng thuận tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đã đề ra, góp phần sớm đưa Như Xuân trở thành xã Nông thôn mới.

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 50 vị tham gia Ủy ban MTTQ xã Như Xuân, nhiệm kỳ 2025-2030, hiệp thương cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thanh Hóa.

