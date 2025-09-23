Đại hội đại biểu MTTQ xã Hoằng Lộc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Trong 2 ngày (22 và 23/9), Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hoằng Lộc đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại diện lãnh đạo MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Thời gian qua, MTTQ Việt Nam xã Hoằng Lộc đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo, bám sát cơ sở, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2024-2029.

Trong đó, MTTQ xã đã phát huy hiệu quả rõ nét vai trò tập hợp, đoàn kết, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố, mở rộng và lan tỏa, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển xã hội.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được Nhân dân đồng tình hưởng ứng, đem lại nhiều kết quả thiết thực, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Thực hiện cuộc vận động “ toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Nhân dân trong xã đã đồng tình hưởng ứng, tạo sức lan tỏa, mang lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, toàn xã đã huy động gần 580 tỷ đồng, Nhân dân hiến đất trị giá khoảng 20 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Xã Hoằng Lộc có 16/34 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng, đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa 21 căn nhà cho hộ nghèo.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Dân chủ ở cơ sở ngày càng được phát huy; quyền làm chủ của Nhân dân được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt hiệu lực, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ với Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước. Phương thức hoạt động của MTTQ không ngừng đổi mới, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. MTTQ xã và Ban Công tác Mặt trận thôn thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các ý kiến thảo luận tại Đại hội nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ qua; đồng thời đề ra 10 chỉ tiêu cụ thể, 6 chương trình hành động của Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại diện MTTQ tỉnh phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật mà MTTQ xã Hoằng Lộc đã đạt được; đồng thời đề nghị MTTQ xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới; vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Ủy ban MTTQ xã Hoằng Lộc khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại Đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 62 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hoằng Lộc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cẩm Thơ