Đặc phái viên Mỹ đến Caracas, dấu hiệu ấm lên trong quan hệ Mỹ - Venezuela

Ngày 31/1 (giờ địa phương), bà Laura F. Dogu, tân đặc phái viên của Mỹ phụ trách Venezuela, đã chính thức đến thủ đô Caracas, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực tái khởi động quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Venezuela sau gần bảy năm gián đoạn.

Đặc phái viên Mỹ Laura F. Dogu đến Caracas, Venezuela. Ảnh: Меzhа

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, bà Dogu xác nhận: “Tôi vừa đến Venezuela. Tôi và nhóm của mình đã sẵn sàng làm việc”. Bài đăng kèm theo hình ảnh bà vừa xuống máy bay tại Caracas. Bà hiện là quyền đại diện lâm thời của Đơn vị phụ trách các vấn đề Venezuela của Mỹ, đặt trụ sở tại Colombia, và được kỳ vọng sẽ sớm lãnh đạo hoạt động ngoại giao của Washington trực tiếp từ Caracas.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trong thời gian lưu trú tại Venezuela, bà Dogu sẽ làm việc với các cơ quan chính phủ, khu vực tư nhân và xã hội dân sự nhằm thúc đẩy kế hoạch ba giai đoạn của chính quyền Mỹ đối với Venezuela, bao gồm ổn định tình hình, phục hồi kinh tế và hướng tới chuyển tiếp chính trị trong tương lai. Chuyến thăm cũng diễn ra trong bối cảnh Washington đang xem xét mở lại đại sứ quán Mỹ tại Caracas theo phương pháp từng bước, có thể bắt đầu bằng một cơ sở tạm thời.

Ngoại trưởng Venezuela Yván Gil Pinto. Ảnh: TRT World

Ngoại trưởng Venezuela Yván Gil Pinto đã hoan nghênh sự hiện diện của bà Dogu, cho biết chuyến thăm nằm trong khuôn khổ chương trình làm việc song phương nhằm xây dựng lộ trình hợp tác về các vấn đề cùng quan tâm, đồng thời giải quyết khác biệt thông qua đối thoại ngoại giao trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và luật pháp quốc tế.

Việc bà Dogu đến Caracas được coi là dấu hiệu công khai rõ rệt nhất cho thấy quan hệ Mỹ - Venezuela đang có chiều hướng cải thiện. Mỹ đã rút toàn bộ nhân viên ngoại giao và đình chỉ hoạt động đại sứ quán tại Venezuela từ năm 2019. Đầu tháng này, một phái đoàn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã đến Venezuela lần đầu tiên kể từ khi cựu Tổng thống Nicolás Maduro bị bắt giữ và đưa sang Mỹ đối mặt với các cáo buộc liên quan đến ma túy.

Các động thái ngoại giao diễn ra song song với những thay đổi chính trị tại Venezuela dưới chính quyền lâm thời do Delcy Rodríguez lãnh đạo, bao gồm đề xuất một đạo luật ân xá cho hàng trăm tù nhân chính trị và quyết định đóng cửa trung tâm giam giữ El Helicoide tại Caracas để chuyển đổi thành trung tâm thể thao và dịch vụ xã hội. Các bước này được giới chức Caracas mô tả là nỗ lực cải thiện tình hình nhân quyền và thúc đẩy hòa giải dân tộc.

Bà Laura Dogu là một nhà ngoại giao kỳ cựu của Mỹ, từng giữ chức đại sứ tại Honduras và Nicaragua, hiện đồng thời là cố vấn chính sách đối ngoại cho Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ.

Minh Phương

Nguồn: CNN, Reuters