Cứu sống bệnh nhi 15 tuổi bị kính cắt đứt lìa động mạch

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã phẫu thuật thành công một ca chấn thương phức tạp, tái tạo động mạch tay cho bệnh nhi 15 tuổi bị kính cắt đứt lìa động mạch.

Ca phẫu thuật vi phẫu tái tạo động mạch tay được thực hiện tại Bệnh viện Nhi Thanh Hoá.

Bệnh nhi nam, 15 tuổi được đưa vào cấp cứu trong tình trạng vết thương xuyên thấu vùng cẳng tay trái, mất máu nhiều, nguy cơ sốc mất máu cấp. Người nhà bệnh nhân cho biết, do tai nạn sinh hoạt, bệnh nhi bị mảnh kính sắc nhọn đâm sâu vào tay. Sau tai nạn, bệnh nhi tự rút mảnh kính ra khiến máu chảy thành tia dữ dội. Bệnh nhi đã được sơ cứu ban đầu tại bệnh viện tuyến cơ sở, sau đó nhanh chóng chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Kết quả thăm khám và chẩn đoán xác định bệnh nhi bị đứt hoàn toàn động mạch quay kèm theo tổn thương hệ thống gân gấp cẳng tay. Bệnh nhi được chỉ định mổ cấp cứu nhằm tái lập dòng máu nuôi bàn tay, tránh nguy cơ hoại tử chi.

Theo các bác sĩ, thách thức lớn nhất của ca mổ là động mạch quay của bệnh nhi có đường kính rất nhỏ, chỉ khoảng 1,5-2 mm, tương đương ruột bút bi. Khi bị đứt, mạch máu co thắt mạnh, khiến việc tiếp cận và khâu nối trở nên đặc biệt khó khăn. Để tái thiết lập dòng máu, ê-kíp phẫu thuật buộc phải thực hiện kỹ thuật khâu nối mạch máu dưới kính hiển vi, sử dụng chỉ vi phẫu siêu mảnh cỡ 7.0.

Song song với việc nối mạch, ê-kíp khoa Chấn thương chỉnh hình của bệnh viện cũng tiến hành khâu phục hồi hệ thống gân gấp ngay trong cùng thì mổ.

Sau phẫu thuật bệnh nhi phục hồi tốt.

Sau gần 2 giờ phẫu thuật, dòng máu đã được tái lưu thông, mạch quay đập rõ, bàn tay hồng ấm trở lại. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhi tiến triển rất tích cực, vận động và cảm giác bàn tay phục hồi tốt.

Thuỳ Dung