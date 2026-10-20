Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Cử tri Mỹ bước vào cuộc đua giành quyền kiểm soát Quốc hội

Thu Uyên
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Hoạt động bỏ phiếu sớm đang diễn ra tại nhiều bang của Mỹ trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Cuộc bầu cử được xem là phép thử quan trọng đối với đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump, trong bối cảnh hai đảng cạnh tranh quyết liệt quyền kiểm soát Quốc hội.

Cử tri Mỹ bước vào cuộc đua giành quyền kiểm soát Quốc hội

Hoạt động bỏ phiếu sớm đang diễn ra tại nhiều bang của Mỹ trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Cuộc bầu cử được xem là phép thử quan trọng đối với đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump, trong bối cảnh hai đảng cạnh tranh quyết liệt quyền kiểm soát Quốc hội.

Cử tri Mỹ bước vào cuộc đua giành quyền kiểm soát Quốc hội

Theo lịch bầu cử, ngày 19/10 (giờ địa phương), cử tri tại Alaska, Arkansas, Colorado, Connecticut, Nam Carolina và Texas bắt đầu bỏ phiếu sớm trực tiếp. Một số bang khác triển khai hình thức này trong những ngày tiếp theo. Lịch cụ thể khác nhau tùy từng bang

Ngày 3/11, cử tri Mỹ sẽ bầu lại toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện và 35 ghế tại Thượng viện. Ngoài ra, cuộc bầu cử thống đốc sẽ diễn ra tại 39 bang, cùng các cuộc bầu cử cơ quan lập pháp bang và nhiều vị trí cấp địa phương. Kết quả sẽ quyết định tương quan lực lượng tại Quốc hội trong hai năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng thúc đẩy chương trình nghị sự của chính quyền.

Một số cuộc đua vào Thượng viện được đặc biệt chú ý tại Texas, Ohio và Michigan. Đây cũng là những địa bàn thu hút nguồn chi lớn cho quảng cáo tranh cử. Theo công ty theo dõi quảng cáo AdImpact, tính đến ngày 12/10, tổng chi cho quảng cáo chính trị trên các phương tiện phát sóng đã đạt mức kỷ lục 3,8 tỷ USD . Được biết, hơn 100 triệu cử tri có thể tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lần này nếu tỷ lệ đi bầu tương đương kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh các vấn đề kinh tế trong nước, đặc biệt là chi phí sinh hoạt gia tăng, được dự báo sẽ tác động đến lựa chọn của cử tri. Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ thường được xem là dịp để cử tri đánh giá hoạt động của tổng thống đương nhiệm và đảng đang kiểm soát Quốc hội. Tuy nhiên, tương quan lực lượng sau bầu cử vẫn phụ thuộc vào kết quả tại từng bang và khu vực bầu cử.

Không giống bầu cử tổng thống, lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ không giống nhau trên toàn quốc mà phụ thuộc vào các cuộc đua và vấn đề được đưa ra bỏ phiếu tại từng bang, hạt. Vì vậy, ngoài việc quyết định thành phần Quốc hội khóa mới, cuộc bầu cử ngày 3/11 còn có thể làm thay đổi tương quan quyền lực tại các bang và định hình môi trường chính trị Mỹ trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2028.

Thu Uyên

Từ khóa:

#Quốc hội #Cử tri #Kiểm soát #Nhiệm kỳ #Tổng thống donald trump #Bỏ phiếu #Cuộc đua #Đảng cộng hòa #Bầu cử tổng thống #Quảng cáo

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản đẩy mạnh quốc phòng, đối mặt sức ép tài chính

Nhật Bản đẩy mạnh quốc phòng, đối mặt sức ép tài chính

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đang thúc đẩy điều chỉnh chính sách quốc phòng theo hướng tăng cường năng lực quân sự và phát triển công nghiệp quốc phòng. Tuy nhiên, kế hoạch tăng chi tiêu và mở rộng các biện pháp hỗ trợ kinh tế đang làm dấy lên...
Iran cảnh báo tấn công cáp Internet qua eo biển Hormuz

Iran cảnh báo tấn công cáp Internet qua eo biển Hormuz

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo các tuyến cáp Internet dưới biển đi qua eo biển Hormuz có thể trở thành mục tiêu trong trường hợp xung đột quân sự với Mỹ tái diễn, đồng thời cho biết Tehran sẽ công bố các loại vũ khí và mục...
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ tới Israel

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ tới Israel

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã có chuyến thăm không được thông báo trước tới Israel, trong bối cảnh chỉ còn 8 ngày nữa là tới cuộc bầu cử Quốc hội tại nước này và Washington cùng Tel Aviv đang thảo luận khả năng nối lại các hoạt động quân...
Phần Lan dự chi 100 triệu euro mua mìn chống bộ binh

Phần Lan dự chi 100 triệu euro mua mìn chống bộ binh

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh lo ngại về an ninh gia tăng tại khu vực Đông Âu, Phần Lan đang lên kế hoạch mua một triệu quả mìn sát thương chống bộ binh, với kinh phí dự kiến 100 triệu euro (khoảng 112 triệu USD). Động thái này nằm trong nỗ lực tăng cường năng lực...
NATO và Litva diễn tập ứng phó các mối đe dọa hỗn hợp

NATO và Litva diễn tập ứng phó các mối đe dọa hỗn hợp

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Từ ngày 19-30/10, quân đội Litva cùng lực lượng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiến hành cuộc diễn tập quốc tế tại miền Tây Litva và khu vực biển Baltic, nhằm rèn luyện khả năng phối hợp giữa lực lượng quân sự với các...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh