COP17 khai mạc tại Armenia, đánh giá tiến độ toàn cầu về đa dạng sinh học

Hội nghị lần thứ 17 các bên tham gia Công ước về Đa dạng sinh học (COP17) đã khai mạc ngày 18/10 tại Yerevan, thủ đô Armenia. Tại hội nghị, các quốc gia sẽ tiến hành đánh giá toàn cầu lần đầu tiên về tiến độ thực hiện chung Khuôn khổ Đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh - Montreal (KMGBF).

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Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tuyên bố khai mạc hội nghị, đồng thời kêu gọi các quốc gia chuyển những cam kết thành hành động cụ thể và kết quả có thể đo lường được, trong bối cảnh thời hạn năm 2030 để hoàn thành các mục tiêu của khuôn khổ này đang đến gần.

Bà Astrid Schomaker, Thư ký điều hành Công ước về Đa dạng sinh học, bày tỏ hy vọng COP17 sẽ chứng minh rằng chủ nghĩa đa phương phát huy hiệu quả và cộng đồng quốc tế có thể thực hiện các cam kết của mình. Bà cho biết việc đánh giá Khuôn khổ Đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh - Montreal và các báo cáo quốc gia của các nước sẽ giúp xác định những khoảng trống trong quá trình thực hiện, đồng thời định hướng các nỗ lực nhằm khắc phục những hạn chế này.

Hội nghị COP17 là đợt rà soát tiến độ quy mô lớn đầu tiên đối với Khuôn khổ đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh - Montreal, được thông qua năm 2022, với mục tiêu bảo vệ 30% diện tích đất liền và biển vào năm 2030. Theo dự thảo báo cáo của LHQ, các quốc gia hiện chưa đi đúng lộ trình thực hiện 22 trong tổng số 23 mục tiêu của khuôn khổ này. Dù tỷ lệ bảo vệ đất liền toàn cầu được dự báo có thể đạt 27,5% vào năm 2030, nhiều mục tiêu quan trọng khác vẫn chậm tiến độ. Tình trạng suy thoái hệ sinh thái do sử dụng thuốc trừ sâu, đánh bắt thủy sản không bền vững và các hoạt động gây hại khác đang đe dọa sản xuất lương thực, an ninh nguồn nước và ổn định kinh tế.

Một trong những vấn đề trọng tâm tại COP17 là tài chính. Theo LHQ, 144 quốc gia, trong đó có Brazil và Trung Quốc, đã xây dựng kế hoạch hành động, nhưng việc phân bổ trách nhiệm đóng góp để đạt mục tiêu 30 tỷ USD tài chính công vẫn chưa rõ ràng. Mục tiêu rộng hơn là huy động ít nhất 200 tỷ USD mỗi năm vào năm 2030.

Các bên cũng tập trung thảo luận việc cải cách khoảng 500 tỷ USD trợ cấp mỗi năm dành cho những hoạt động gây tổn hại đến thiên nhiên. LHQ kêu gọi các chính phủ xác định và chuyển hướng những khoản trợ cấp gây tác động tiêu cực nghiêm trọng nhất, trong bối cảnh ngân sách công chịu sức ép từ xung đột, khủng hoảng năng lượng và lạm phát.

Phát biểu trước thềm hội nghị, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres kêu gọi các nước đẩy nhanh hành động, nhấn mạnh thế giới cần nhiều nỗ lực và quyết tâm hơn để bảo vệ thiên nhiên.

Thanh Vân