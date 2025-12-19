Hotline: 0822.173.636   |

Kinh tế

Công ty TNHH MTV Sông Chu tổ chức Hội nghị người lao động năm 2026

Thanh Huê
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 19/12, Công ty TNHH MTV Sông Chu tổ chức Hội nghị người lao động năm 2026.

Sáng 19/12, Công ty TNHH MTV Sông Chu tổ chức Hội nghị người lao động năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do tác động của thời tiết và các yếu tố khách quan, song được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành liên quan cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, người lao động (NLĐ), Công ty TNHH MTV Sông Chu đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất đề ra.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Chu Khương Bá Luận phát biểu tại hội nghị.

Trong lĩnh vực công ích thủy lợi, công ty đã tổ chức tưới tiêu diện tích 127.147 ha, đạt 100% kế hoạch. Công tác quản lý, vận hành hệ thống công trình thủy lợi được triển khai chủ động, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, nước sinh hoạt và các nhu cầu sử dụng các loại nước khác trên địa bàn.

Lãnh đạo Công ty chủ trì hội nghị.

Giá trị sản lượng cấp nước cho sản xuất công nghiệp, sinh hoạt, nuôi trồng thuỷ sản, cấp nước phát điện, kinh doanh điện lực và các dịch vụ khác ước đạt 65,362 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch...

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Công ty luôn quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với NLĐ theo quy định của pháp luật và thỏa ước lao động tập thể. 100% NLĐ được ký hợp đồng lao động, được trả lương, thưởng đúng quy chế; tiền lương bình quân năm 2025 đạt 7,54 triệu đồng/người/tháng.

Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ, Chủ tịch Công đoàn phường Hạc Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu và NLĐ đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến nhằm cải thiện điều kiện làm việc, chế độ, chính sách đối với NLĐ; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới.

Hội nghị đã bầu thành viên tham gia đối thoại bên đại diện NLĐ nhiệm kỳ 2026-2028; thông qua Nghị quyết hội nghị NLĐ và phát động phong trào thi đua năm 2026.

