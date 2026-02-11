Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn: Chung tay chăm lo Tết cho gia đình chính sách và học sinh nghèo

Trong không khí rộn ràng đón Xuân Bính Ngọ 2026, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã mang hơi ấm tết đến sớm với các em học sinh và hộ gia đình khó khăn trên địa bàn. Những món quà thiết thực từ chuỗi hoạt động an sinh xã hội không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sứ mệnh sẻ chia, khẳng định trách nhiệm cộng đồng và tinh thần tương thân tương ái của doanh nghiệp đối với người dân địa phương.

Sáng ngày 11/02/2026, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn phối hợp với Trường THPT Tĩnh Gia 1 tổ chức chương trình trao quà Tết cho các học sinh nghèo vượt khó. Tại chương trình, Công ty đã trao kinh phí hỗ trợ 10 triệu đồng, nhằm động viên tinh thần, tiếp thêm động lực để các em nỗ lực học tập, vươn lên trong cuộc sống.

Đại diện Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn trao tặng quà Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THPT Tĩnh Gia 1.

Trước đó, vào ngày 03/02/2026, Công ty đã tổ chức trao quà Tết cho các hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại phường Trúc Lâm, với tổng kinh phí hỗ trợ 15 triệu đồng, góp phần giúp các gia đình đón Tết đầm ấm, đủ đầy hơn.

Tiếp nối chuỗi hoạt động ý nghĩa, sáng ngày 01/02/2026, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn phối hợp với Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Xuân biên cương hải đảo – Tết thắm tình quân dân”, trao quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Nghi Sơn.

Đại diện Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại Phường Nghi Sơn.

Tại đây, Công ty đã trao 90 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, với tổng kinh phí 45 triệu đồng. Các phần quà được trao tận tay các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, hộ chính sách và người lao động có thu nhập thấp, góp phần hỗ trợ thiết thực để các gia đình vui Xuân, đón Tết trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Phó chủ tịch UBND phường Nghi Sơn Nguyễn Văn Hoàn phát biểu tại chương trình.

Cũng tại chương trình, đại diện lãnh đạo UBND phường Nghi Sơn ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, đồng hành của Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn trong công tác an sinh xã hội, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán, đồng thời, bày tỏ mong muốn Công ty tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chung tay chăm lo đời sống Nhân dân, góp phần xây dựng địa phương phát triển ổn định và bền vững.

Trong những năm qua, bên cạnh nhiệm vụ sản xuất và cung ứng điện an toàn, ổn định, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn luôn tích cực triển khai các hoạt động vì cộng đồng như hỗ trợ người nghèo, trao học bổng, xây dựng nhà tình nghĩa, đồng hành cùng địa phương trong lĩnh vực giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội. Chuỗi chương trình trao quà Tết Xuân Bính Ngọ 2026 tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, sẻ chia và cam kết đồng hành của Công ty vì sự phát triển bền vững và cuộc sống tốt đẹp của cộng đồng.

Phương Lan (Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn)