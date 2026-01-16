Công ty Điện lực Thanh Hóa tổng kết hoạt động năm 2025, triển khai kế hoạch năm 2026

Ngày 16/1, Công ty Điện lực Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đại tá Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương; đồng chí Lương Minh Thanh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng các đại biểu trao lẵng hoa của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh chúc mừng Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Đồng chí Lương Minh Thanh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tặng hoa chúc mừng Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Để bảo đảm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và cả giai đoạn 2021-2025, ngay từ những tháng đầu năm, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết về các nhiệm vụ trọng tâm và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tình hình thiên tai diễn biến phức tạp gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất, sinh hoạt và các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ, được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ghi nhận, đánh giá và xếp giải nhì toàn diện.

Đồng chí Hoàng Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Năm 2025, tổng sản lượng điện thương phẩm toàn công ty đạt 8.747,89 triệu kWh, tăng trưởng 12,54% so với cùng kỳ năm 2024, vượt 12,15% so với kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025; doanh thu đạt trên 17.772 tỷ đồng, tăng trưởng 19,5% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó, doanh thu từ dịch vụ điện lực đạt 125,62 tỷ đồng, vượt kế hoạch Tổng Công ty giao 27,4% và tăng 24,3% so với cùng kỳ năm 2024; nộp ngân sách nhà nước trên 85,5 tỷ đồng, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong năm, công ty đã khởi công 118 dự án, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2024; đóng điện 109 dự án, vượt 30% kế hoạch giao.

Đáng chú ý, công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng có nhiều điểm sáng: tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 100%; 100% khách hàng được lắp đặt công tơ điện tử và thu thập dữ liệu từ xa; các dịch vụ điện được cung cấp qua Cổng dịch vụ công Quốc gia đạt tỷ lệ 100%...

Lũy kế năm 2025, tỷ lệ tổn thất điện năng được kiểm soát ở mức 3,28%, giảm 0,68% so với cùng kỳ và thấp hơn 0,56% so với kế hoạch giao; các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện đều đạt và vượt kế hoạch.

Với những kết quả đặt được, năm 2026, Công ty Điện lực Thanh Hóa đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thành các nội dung, chương trình chuyển đổi số theo kế hoạch của Tổng Công ty; đẩy mạnh ứng dụng AI trong các lĩnh vực kỹ thuật vận hành, lưới điện thông minh, kinh doanh dịch vụ khách hàng, quản trị nội bộ và đầu tư xây dựng; tập trung đầu tư xây dựng lưới điện bảo đảm hiệu quả và phù hợp với quy hoạch... phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao với sản lượng điện thương phẩm đạt trên 9.605 triệu kWh, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng và đời sống Nhân dân với chất lượng điện và dịch vụ khách hàng ngày càng được nâng cao.

Đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Lương Minh Thanh, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc ghi nhận, biểu dương và chúc mừng Công ty Điện lực Thanh Hóa đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025. Kết quả này đã góp phần quan trọng vào thành công chung của tỉnh Thanh Hóa và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Để nâng cao hiệu quả hoạt động, tỉnh Thanh Hóa, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc luôn quan tâm, tạo điều kiện và đồng hành cùng Công ty Điện lực Thanh Hóa trong việc triển khai các dự án phát triển hệ thống lưới điện trên địa bàn.

Đồng chí Lương Minh Thanh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Các đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Công ty Điện lực Thanh Hóa tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đặc biệt chú trọng đến công tác an toàn điện, bảo đảm hành lang an toàn lưới điện; tập trung triển khai các giải pháp trong quản lý, vận hành để giảm tỷ lệ tổn thất điện năng; đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hoá ngành điện để nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực vận hành lưới điện.

Trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới cũng như đợt cao điểm nắng nóng năm 2026, Công ty Điện lực Thanh Hóa cần có biện pháp cụ thể để bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn cho người dân vui xuân, đón Tết và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Lương Minh Thanh và Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa Hoàng Hải trao phần thưởng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2025.

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Lương Minh Thanh và Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa Nghiêm Đình Sơn trao phần thưởng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2025.

Đồng chí Nghiêm Đình Sơn, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa phát động phong trào thi đua năm 2026.

Nhân dịp này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Thanh Hoá đã tổ chức khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025.

