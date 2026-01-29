Công ty Điện lực Thanh Hóa bồi huấn kiến thức vận hành và bảo dưỡng công cụ dụng cụ năm 2026

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng vận hành và bảo dưỡng thiết bị, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý vận hành lưới điện, vừa qua, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tổ chức lớp bồi huấn kiến thức vận hành và bảo dưỡng công cụ dụng cụ năm 2026 cho đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật trong toàn đơn vị.

Toàn cảnh lớp bồi huấn.

Đây là một trong những nội dung trọng tâm trong kế hoạch đào tạo năm 2026 của Công ty, hướng tới chuẩn hóa thao tác kỹ thuật, hiện đại hóa công cụ lao động và nâng cao mức độ an toàn trong sản xuất – kinh doanh điện năng.

Chương trình bồi huấn do đội ngũ kỹ sư Phòng Kỹ thuật Công ty Điện lực Thanh Hóa phối hợp với các chuyên gia kỹ thuật đến từ Công ty TNHH Milwaukee Việt Nam và Công ty Cổ phần Kiên Phong trực tiếp giảng dạy.

Ông Hoàng Đức Hậu, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi huấn.

Phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi huấn, ông Hoàng Đức Hậu, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa nhấn mạnh: công cụ, dụng cụ là yếu tố trực tiếp quyết định chất lượng công việc, năng suất lao động và đặc biệt là an toàn trong sản xuất, vận hành. Việc sử dụng đúng, đủ, an toàn và hiệu quả công cụ dụng cụ không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn thể hiện ý thức trách nhiệm và tác phong nghề nghiệp của mỗi cán bộ, công nhân viên.

Lãnh đạo Công ty yêu cầu các học viên tham gia học tập nghiêm túc, chủ động trao đổi, gắn kiến thức được trang bị với công việc hàng ngày; đồng thời đề nghị đội ngũ giảng viên tăng cường ví dụ, tình huống thực tế, hướng tới mục tiêu làm đúng, làm an toàn và làm hiệu quả.

Kỹ sư Phòng Kỹ thuật Công ty Điện lực Thanh Hóa phối hợp với các chuyên gia giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các thiết bị.

Theo đó, nội dung lớp bồi huấn lần này được xây dựng bài bản, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, tập trung vào các thiết bị đã và đang được trang cấp, sử dụng phổ biến trong công tác quản lý vận hành lưới điện.

Sản phẩm của nhà cung cấp đa dạng mẫu mã cùng với tính năng tương thích cao với các loại hình công việc liên quan đến công tác quản lý vận hành của đơn vị.

Phần lý thuyết tập trung hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng các công cụ dùng pin như: máy siết vít, máy siết bu lông, máy cưa cầm tay, máy cắt cành... Đồng thời, học viên được giới thiệu các thiết bị, giải pháp công nghệ mới có khả năng ứng dụng hiệu quả trong ngành điện như: máy khoan từ, máy ép – cắt thủy lực công suất lớn (6 tấn, 12 tấn, 30 tấn), máy cưa vòng, đèn xử lý sự cố, máy hút bụi công nghiệp, hệ thống hộp đựng dụng cụ đa năng Pack-out...

Ở phần thực hành, học viên được trực tiếp thao tác các công việc như khoan, siết, cắt cáp, ép cosse tại hiện trường mô phỏng, giúp nắm vững kỹ năng, quy trình và cách thức ứng dụng thiết bị vào công việc thực tế, qua đó giảm thiểu rủi ro mất an toàn và nâng cao năng suất lao động.

Học viên trực tiếp làm quen và thực hành vận hành và bảo dưỡng công cụ dụng cụ.

Bước sang năm 2026 – năm bản lề của giai đoạn phát triển mới, Công ty Điện lực Thanh Hóa tiếp tục bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết, định hướng chiến lược của Trung ương, trọng tâm là Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Trong đó, Nghị quyết nhấn mạnh vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong phát triển ngành năng lượng.

Trên tinh thần đó, Công ty xác định rõ các mục tiêu then chốt: lấy an toàn là mệnh lệnh sản xuất; đẩy mạnh đầu tư xây dựng, bảo đảm lưới điện đi trước một bước; đẩy nhanh chuyển đổi số, hiện đại hóa lưới điện gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; đồng thời tăng cường công tác quản trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật được giao.

Việc tổ chức bồi huấn không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt về kỹ thuật và an toàn lao động, mà còn là bước đi cụ thể trong lộ trình hiện đại hóa phương thức làm việc, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên chuyên nghiệp, kỷ luật, thích ứng với công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Công ty Điện lực Thanh Hóa trong giai đoạn tới.

Hùng Mạnh