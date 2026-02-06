Công nhân môi trường nhặt được hơn 1,4 tỷ đồng trả lại cho người bị mất

Ngày 5/2, trong quá trình làm công tác vệ sinh môi trường trên tuyến đường Trần Phú, phường Hạc Thành, chị Nguyễn Thị Tuyết, trú tại phường Đông Quang đã nhặt được một chiếc túi xách, bên trong có 40 triệu đồng và 1 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 1,4 tỷ đồng, mang tên Lê Thị Lan, trú tại phường Hạc Thành.

Chị Nguyễn Thị Tuyết trả lại số tiền nhặt được cho người đánh rơi.

Ngay sau khi nhặt được số tài sản trên, chị Nguyễn Thị Tuyết đã chủ động đến Công an phường Đông Quang trình báo, đề nghị phối hợp xác minh, tìm chủ sở hữu. Qua xác minh, Công an phường Đông Quang nhanh chóng xác định số tài sản trên là do chị Vương Linh Đan, trú tại phường Hạc Thành, là người được bà Lê Thị Lan ủy quyền rút tiền từ ngân hàng. Trong quá trình mang tiền mặt và sổ tiết kiệm từ ngân hàng về nhà, chị Đan không may làm rơi.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Công an phường Đông Quang đã tổ chức trao trả đầy đủ số tài sản cho người bị đánh rơi, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục pháp luật.

Sau khi nhận lại số tài sản bị đánh rơi, chị Vương Linh Đan đã rất cảm kích, viết thư cảm ơn chị Nguyễn Thị Tuyết và lực lượng Công an.

Hành động trung thực, trách nhiệm của chị Nguyễn Thị Tuyết là tấm gương “Người tốt - Việc tốt” tiêu biểu, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn và khẳng định hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Quốc Hương