Công đoàn Thanh Hóa cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Từ quyết tâm chính trị đến hành động thực chất vì việc làm, thu nhập, sự phát triển toàn diện của người lao động và xây dựng Đảng trong doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa xác định việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XX không dừng lại ở nhận thức hay phong trào chung, mà phải được chuyển hóa thành chương trình, kế hoạch và hành động thực chất, đo đếm được bằng kết quả việc làm, thu nhập, đời sống và sự trưởng thành toàn diện của đoàn viên, công nhân lao động.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Minh Hiếu)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định mục tiêu xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc, kiểu mẫu; phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả, lấy con người làm trung tâm, chủ thể và động lực của sự phát triển. Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh yêu cầu các cấp, các ngành phải nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết bằng chương trình, kế hoạch và phần việc cụ thể; rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Quán triệt sâu sắc tinh thần đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa xác định việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XX không dừng lại ở nhận thức hay phong trào chung, mà phải được chuyển hóa thành chương trình, kế hoạch và hành động thực chất, đo đếm được bằng kết quả việc làm, thu nhập, đời sống và sự trưởng thành toàn diện của đoàn viên, công nhân lao động; đồng thời góp phần trực tiếp tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ngay từ cơ sở doanh nghiệp.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa Lương Trọng Thành thăm hỏi tình hình sản xuất, đời sống công nhân Công ty TNHH Giày Annora Việt Nam. (Ảnh: Thanh Huê)

Trong bối cảnh Thanh Hóa đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, thu hút mạnh mẽ đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp, toàn tỉnh hiện có gần 900 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn, với trên 300 nghìn đoàn viên, người lao động. Quy mô và tốc độ phát triển đó đặt ra yêu cầu rất cao đối với tổ chức Công đoàn trong việc đổi mới phương thức hoạt động, để thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là đối tác đồng hành của doanh nghiệp và là lực lượng quan trọng tham gia xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã cụ thể hóa thành 3 chương trình trọng tâm và 2 khâu đột phá, bám sát chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động gắn với tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh. Ba chương trình trọng tâm gồm: xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, chủ động tham gia xây dựng Đảng; giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, tay nghề, tác phong công nghiệp cho người lao động; đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Hai khâu đột phá được xác định là: đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo gắn với chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn; quản lý, sử dụng và phát huy hiệu quả các nguồn lực công đoàn cho đầu tư phát triển lâu dài.

Xác định việc làm ổn định, thu nhập bền vững là nội dung cốt lõi thể hiện tinh thần “lấy con người làm trung tâm”, Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung chỉ đạo công đoàn xã, phường và công đoàn cơ sở phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Công đoàn các cấp chủ động tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động; nâng cao chất lượng đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể. Nhiều bản thỏa ước lao động tập thể đã bổ sung các điều khoản có lợi hơn cho người lao động về tiền lương, phúc lợi, điều kiện làm việc, góp phần ổn định quan hệ lao động, tạo môi trường sản xuất - kinh doanh hài hòa, bền vững.

Thực hiện khâu đột phá về phát triển nguồn nhân lực theo Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, Công đoàn Thanh Hóa chú trọng đồng hành cùng người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và tác phong công nghiệp. Các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Thi thợ giỏi”, “Sáng kiến - cải tiến kỹ thuật” được triển khai theo hướng thực chất, gắn với yêu cầu chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ trong doanh nghiệp. Thông qua phong trào thi đua, khát vọng cống hiến của công nhân lao động được khơi dậy, tạo động lực để đoàn viên chủ động học tập, rèn luyện tay nghề, đề xuất sáng kiến, góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp và cải thiện thu nhập cho bản thân.

Công nhân Công ty TNHH Sakurai Việt Nam tích cực thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ của doanh nghiệp. (Ảnh: Thanh Huê)

Cùng với nâng cao tay nghề, Công đoàn Thanh Hóa xác định xây dựng tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động và văn hóa doanh nghiệp là nền tảng cho sự phát triển bền vững. Các mô hình “Tổ lao động kiểu mẫu”, “Ca làm việc kiểu mẫu”, “Không gian văn hóa công nhân” từng bước được cụ thể hóa, nhân rộng, góp phần hình thành hình ảnh người công nhân Thanh Hóa kỷ luật, chuyên nghiệp, sáng tạo, nghĩa tình. Công đoàn cơ sở giữ vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động đoàn viên chấp hành nội quy, quy định; đồng thời tham mưu với người sử dụng lao động cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng môi trường lao động an toàn, thân thiện, nhân văn.

Một điểm nhấn nổi bật trong cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XX của Công đoàn Thanh Hóa là triển khai sâu rộng phong trào thi đua “5 tiên phong, 5 đồng hành vươn mình xây dựng đội ngũ công nhân lao động lớn mạnh, góp phần phát triển Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc, kiểu mẫu”. Phong trào được triển khai đồng bộ từ Liên đoàn Lao động tỉnh đến công đoàn xã, phường và từng công đoàn cơ sở, gắn chặt với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và nhu cầu thực tiễn của người lao động. Năm nội dung “tiên phong” tập trung khơi dậy vai trò chủ thể của công nhân trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hội nhập quốc tế, tham gia xây dựng Đảng và tổ chức Công đoàn. Năm nội dung “đồng hành” thể hiện rõ trách nhiệm của Công đoàn trong nâng cao trình độ, tay nghề, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm bình đẳng giới và phát triển gia đình công nhân hạnh phúc.

Qua phong trào, Công đoàn Thanh Hóa từng bước tạo chuyển biến từ “vận động chung” sang “đồng hành cụ thể”, từ chăm lo ngắn hạn sang phát triển bền vững; đồng thời tạo môi trường thực tiễn quan trọng để phát hiện, bồi dưỡng, rèn luyện đoàn viên ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng viên trong đội ngũ công nhân lao động.

Cán bộ Công đoàn cơ sở giữ vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động đoàn viên chấp hành các nội quy, quy định. (Ảnh: Tăng Thúy)

Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy một “điểm nghẽn” lớn trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng giai cấp công nhân và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong khu vực doanh nghiệp. Tính đến năm 2025, toàn tỉnh mới có 264 doanh nghiệp có tổ chức Đảng với 3.806 đảng viên; trong đó, khu vực doanh nghiệp dân doanh chỉ có 183 doanh nghiệp có tổ chức Đảng với 1.219 đảng viên, trong khi còn tới hơn 600 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn, với gần 300 nghìn đoàn viên, người lao động chưa có tổ chức Đảng. Tỷ lệ doanh nghiệp có tổ chức Đảng còn thấp, chưa tương xứng với quy mô đội ngũ công nhân và yêu cầu xây dựng giai cấp công nhân hiện đại trong tình hình mới.

Nguyên nhân chủ yếu là phần lớn doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng nên người lao động không có điều kiện phấn đấu, rèn luyện và được xem xét kết nạp ngay tại nơi làm việc; việc kết nạp thông qua chi bộ nơi cư trú gặp nhiều khó khăn do thời gian và nội dung sinh hoạt chưa gắn với môi trường lao động sản xuất. Ở một số doanh nghiệp đã có tổ chức Đảng, điều kiện về phòng làm việc, kinh phí, thời gian sinh hoạt còn hạn chế, làm giảm hiệu quả hoạt động của chi bộ.

Thực tiễn đó đòi hỏi phải có giải pháp mạnh dạn, mang tính đặc thù để phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp. Với lợi thế là tổ chức đại diện trực tiếp, thường xuyên gắn bó với người lao động, có mạng lưới rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở, Công đoàn Thanh Hóa được xác định là chủ thể phù hợp để tham gia sâu, chủ động và hiệu quả hơn trong nhiệm vụ này.

Trên tinh thần đó, Công đoàn Thanh Hóa đề xuất và sẵn sàng triển khai các giải pháp đột phá như: làm đầu mối trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp; gắn chặt xây dựng tổ chức Đảng với tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp; nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ với chủ tịch công đoàn cơ sở ở những nơi đủ điều kiện; tổ chức sinh hoạt chi bộ linh hoạt, phù hợp đặc thù ca kíp sản xuất; bố trí điều kiện hoạt động của chi bộ gắn với văn phòng công đoàn cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý đảng viên và sinh hoạt chi bộ.

Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hoá ra mắt mô hình “Tổ tư vấn pháp luật cho công nhân lao động. (Ảnh: Thanh Huê)

Song song với phong trào thi đua, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa tập trung triển khai Đề án “Đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp” như một giải pháp mang tính đột phá.

Theo đó, hệ thống tư vấn pháp luật của Công đoàn được tổ chức theo hướng chủ động, đa tầng, đa kênh, hình thành các tổ tư vấn pháp luật lưu động tại các cụm công đoàn xã, phường; tổ tư vấn pháp luật tại doanh nghiệp lớn; mạng lưới an toàn vệ sinh viên và tổ đối thoại - thương lượng tại cơ sở. Ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, từng bước xây dựng nền tảng tư vấn pháp luật trực tuyến, kho dữ liệu tình huống pháp lý, giúp người lao động tiếp cận nhanh, đúng và kịp thời quyền lợi của mình. Phối hợp lực lượng công an đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự trong công nhân lao động và doanh nghiệp, nhất là mô hình “Tổ an ninh công nhân”, gắn với các hoạt động “đồng hành cùng người lao động” trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, doanh nghiệp FDI và địa bàn trọng điểm. Thông qua đó, Công đoàn không chỉ phối hợp xử lý “hậu quả” khi tranh chấp phát sinh mà từng bước chuyển sang phòng ngừa rủi ro quan hệ lao động từ sớm, từ xa, góp phần giữ vững ổn định sản xuất, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động.

Với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, Liên đoàn Lao động tỉnh giữ vai trò định hướng, ban hành chương trình, đề án, kiểm tra, giám sát; công đoàn xã, phường là cầu nối trực tiếp bám sát doanh nghiệp; công đoàn cơ sở là nơi biến chủ trương của Đảng thành hành động cụ thể trong từng phân xưởng, chuyền, tổ sản xuất. Toàn hệ thống tập trung nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng tập thể, đào tạo kỹ năng nghề, chăm lo đời sống, phúc lợi, đặc biệt cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, qua đó củng cố niềm tin của người lao động với tổ chức Công đoàn và tổ chức Đảng.

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, Công đoàn Thanh Hóa đang từng bước khẳng định vai trò là tổ chức đại diện thực chất, hành động hiệu quả, lấy người lao động làm trung tâm, đồng thời là lực lượng quan trọng tham gia xây dựng Đảng, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh. Từ quyết tâm chính trị đến hành động thực chất, từ Nghị quyết đến đời sống đoàn viên, công nhân lao động, cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc lựa chọn đúng mục tiêu, thực thi nhanh chóng, làm đến cùng và đo lường kết quả cụ thể. Công đoàn Thanh Hóa nỗ lực để mỗi người lao động không chỉ được bảo vệ, chăm lo mà còn được dẫn dắt, bồi dưỡng, trưởng thành trong môi trường chính trị – xã hội lành mạnh, góp phần xây dựng Thanh Hóa phát triển nhanh, bền vững, văn minh và hạnh phúc.

TS. Lương Trọng Thành

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa