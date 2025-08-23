Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung ứng phó với bão số 5

Ngày 23/8, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 12/CĐ-UBND chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương về việc tập trung ứng phó với bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki), năm 2025.

Các lực lượng hỗ trợ ngư dân đưa tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn trong cơn bão số 3 năm 2025. Ảnh: Lê Hợi

Theo bản tin dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 23/8, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Do ảnh hưởng của bão, từ ngày 24 - 27/8/2025, khu vực tỉnh Thanh Hoá có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa cả đợt ở khu vực đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây, Tây Nam phổ biến từ 200 - 300mm, có nơi trên 300mm, các khu vực khác phổ biến từ 100 - 200mm, nguy cơ xảy ra lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, khu đô thị.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 5 phát lúc 11 giờ ngày 23/8/2025. Ảnh: nchmf

Thực hiện Công điện số 141/CĐ-TTg ngày 22/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão; để chủ động ứng phó thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Giám đốc các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường, Giám đốc Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa, Giám đốc các Công ty: Khai thác công trình thuỷ lợi, Viettel Thanh Hóa, VNPT Thanh Hóa, Điện lực Thanh Hóa, cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa, cổ phần cấp nước Thanh Hóa và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến tình hình bão, mưa, lũ, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước do thiên tai có thể gây ra; đồng thời tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Chủ tịch UBND các xã, phường:

-Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; chỉ đạo, triển khai công tác kiểm đếm, hướng dẫn, đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền, phương tiện (bao gồm cả tàu du lịch) hoạt động trên biển, ven biển chủ động thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn; đặc biệt đề phòng xảy ra giông lốc, sét có thể gây thiệt hại trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

-Rà soát, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với các hoạt động du lịch (bao gồm cả khách du lịch), nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản trên biển, cửa sông, ven bờ; kiên quyết sơ tán người dân trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

-Tổ chức cập nhật đầy đủ, thông tin kịp thời về tình hình thiên tai đến người dân để chủ động ứng phó bảo đảm an toàn; tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân các biện pháp, kỹ năng ứng phó, nhất là gió mạnh, lũ ống, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất.

-Rà soát, hoàn thiện kịch bản, phương án ứng phó với bão, ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt theo phương châm “4 tại chỗ” phù hợp với từng địa bàn thôn, bản, khu dân cư, nhất là ở vùng núi, nơi dễ xảy ra chia cắt.

-Tổ chức rà soát, chủ động sẵn sàng triển khai phương án sơ tán dân tại khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, nhất là ở cửa sông, ven biển, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, các nhà yếu không đảm bảo an toàn; có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, đảm bảo ổn định đời sống Nhân dân.

-Sẵn sàng các biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại về nhà ở, kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, khu du lịch, nhà máy, hệ thống lưới điện, viễn thông, khu vực khai thác tài nguyên, khoáng sản.

-Sẵn sàng triển khai phương án tiêu nước, chống úng cho diện tích sản xuất nông nghiệp, khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư tập trung.

-Khẩn trương hoàn thành việc sửa chữa, khắc phục những sự cố, hư hỏng của công trình đê điều đã xảy ra trong thời gian vừa qua; tổ chức kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho các công trình đê điều, hồ đập và các công trình phòng, chống thiên tai khác, đặc biệt là các vị trí xung yếu, các công trình đang hư hỏng, các vị trí đã xảy ra sự cố, sạt lở bờ sông, bờ biển, mái taluy đường giao thông trong thời gian vừa qua và các công trình đang thi công dở dang; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

-Sẵn sàng bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, đã sạt lở hoặc có nguy cơ xảy 3 ra sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

-Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả của thiên tai.

2.Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo theo dõi sát tình hình bão số 5 và mưa, lũ; phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, công trình thủy lợi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng, khai thác thủy, hải sản; giám sát chặt chẽ, tham mưu vận hành khoa học, hiệu quả các hồ đập thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra lũ chồng lũ, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du, không để bị động bất ngờ; kịp thời báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

3. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn rà soát phương án ứng phó, chủ động tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ các địa phương ứng phó với bão, mưa lũ, sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn.

4. Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Giám đốc Cảng vụ hàng hải Thanh Hoá và các đơn vị liên quan chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cho các tàu vận tải, tàu du lịch; bảo đảm an toàn phòng, chống thiên tai đối với các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng, nhất là hệ thống tiêu thoát nước trên các tuyến giao thông trọng điểm và tại các khu kinh tế, khu đô thị để chủ động tiêu thoát nước, khắc phục tình trạng ngập úng nghiêm trọng tại khu vực đô thị khi mưa lớn; triển khai công tác bảo đảm an toàn giao thông, kịp thời khắc phục sự cố sạt lở, chia cắt, không để ách tắc trên các trục giao thông chính thuộc phạm vi quản lý.

5. Giám đốc Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cho sản xuất công nghiệp, hệ thống điện, hồ thủy điện; kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm cấp điện an toàn cho sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân; dự trữ hàng hóa thiết yếu, chú trọng khu vực thường xuyên bị thiên tai, sự cố, nhất là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.

6. Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương, đơn vị liên quan sẵn sàng triển khai công tác xử lý môi trường và phòng, chống dịch bệnh trong và sau thiên tai.

7.Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 5 và mưa lũ; dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời đến các cơ quan liên quan và người dân biết để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

8. Giám đốc Các Công ty Khai thác công trình thủy lợi chỉ đạo chủ động tiêu nước đệm, sẵn sàng phương án tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

9. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc các Công ty: Viettel Thanh Hóa, VNPT Thanh Hóa, Điện lực Thanh Hoá, cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa, Cổ phần cấp nước Thanh Hoá theo chức năng nhiệm vụ được giao chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin liên lạc, cây xanh và môi trường đô thị, hệ thống cấp nước, cấp điện (đặc biệt là ưu tiên cho các trạm bơm tiêu, cống tiêu vận hành bằng điện).

10. Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa, Đài Thông tin Duyên hải Thanh Hóa và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thông tin, truyền thông về diễn biến bão số 5, mưa, lũ và công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả.

11. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo nhiệm vụ và địa bàn được giao phụ trách, chủ động nắm chắc tình hình, khẩn trương kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan triển khai công tác ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai có thể gây ra.

12. Giao Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh căn cứ diễn biến cơn bão số 5 và tình hình thực tế, chủ động tham mưu cho Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh - Chánh Văn phòng thay mặt Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh ký ban hành Công điện về việc cấm biển (nếu xét thấy cần thiết), đảm bảo theo quy định.

13. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh, Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

