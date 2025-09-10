Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đất tại đồi Pú Kắng

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đất tại đồi Pú Kắng, thôn Hai Huân, xã Thanh Phong.

Ảnh minh họa.

Do ảnh hưởng của bão số 5 năm 2025, gây mưa lớn kéo dài trên địa bàn xã Thanh Phong; vào đêm 25/8, tại đồi Pú Kắng, thôn Hai Huân xảy ra sạt lở đất (mái taluy dương của tuyến đường từ thôn Tân Phong đi thôn Hai Huân, đường bê tông rộng 3,5m).

Theo đó, mái taluy dương đoạn này dài khoảng 200m, chiều cao đồi Pú Kắng trung bình khoảng 20 - 30m và có độ dốc khá lớn, đã xuất hiện 2 cung sạt lớn gây sạt lở đất xuống nền đường (cung sạt thứ nhất dài khoảng 30m, cung sạt thứ 2 dài khoảng 50m); các vị trí mái taluy còn lại ngoài độ dốc lớn thì kết cấu đất dạng bở rời và có dấu hiệu bị xói trôi lớp phong hóa mặt ngoài.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, UBND xã Thanh Phong đã tổ chức dọn dẹp, thu gom đất sạt để thông tuyến, đảm bảo giao thông. Sạt lở đất có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến 5 hộ với 27 nhân khẩu đang sinh sống ngay dưới chân phía mái taluy âm của tuyến đường bê tông và mất an toàn cho người, phương tiện khi lưu thông trên tuyến đường từ thôn Tân Phong đi thôn Hai Huân.

Diễn biến sạt lở tại khu vực này được dự có xu hướng tiếp tục phát triển phức tạp, khó lường, nhất là khi có mưa, lũ xảy ra.

UBND tỉnh giao UBND xã Thanh Phong triển khai ngay các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người, tài sản của các hộ dân sinh sống trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng của sạt lở đất. Tổ chức thường trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến của sạt lở và báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền khi có tình huống nguy hiểm xảy ra. Tổ chức lập rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm trong phạm vi sạt lở và thông tin, tuyên truyền cho người dân, đơn vị trong khu vực biết để chủ động phòng tránh; tuyệt đối không cho người đi vào khu vực nguy hiểm, nhất là khi xảy ra mưa, lũ. Khẩn trương xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án ứng phó theo đúng quy định, đảm bảo an toàn cho người và tài sản theo phương châm “4 tại chỗ”, trong đó lưu ý phải chủ động di dời, sơ tán các hộ dân đến nơi an toàn, thực hiện các biện pháp gia cố phù hợp để hạn chế sự phát triển của sạt lở.

Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa có trách nhiệm thông tin, cảnh báo về tình huống khẩn cấp nêu trên để Nhân dân biết, chủ động phòng tránh.

Về các biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn lâu dài, UBND tỉnh giao UBND xã Thanh Phong khẩn trương tổ chức khảo sát, đánh giá cụ thể về phạm vi, quy mô, mức độ sạt lở và xác định phương án xử lý phù hợp, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí để đầu tư và triển khai thực hiện, đảm bảo ổn định lâu dài theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu hồ sơ phương án xử lý của UBND xã Thanh Phong, căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế, có văn bản trả lời UBND xã Thanh Phong chậm nhất 15 ngày sau khi nhận được đề nghị của đơn vị.

Sở Tài chính khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu hồ sơ phương án xử lý và các đề xuất, kiến nghị của UBND xã Thanh Phong; căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, có ý kiến tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí để xử lý khắc phục sự cố sạt lở, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện chậm nhất 20 ngày sau khi nhận được đề nghị của UBND xã Thanh Phong.

Hải Đăng