Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Công an xã Quan Sơn xác minh, hỗ trợ trả lại 64 triệu đồng cho người dân do chuyển nhầm tài khoản

Quốc Hương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 3/2, Công an xã Quan Sơn tiếp nhận thông tin anh Đặng Văn Tài, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị chuyển khoản nhầm số tiền 64 triệu đồng vào tài khoản của anh Lữ Văn Ngần, trú tại bản Ngàm, xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Công an xã Quan Sơn xác minh, hỗ trợ trả lại 64 triệu đồng cho người dân do chuyển nhầm tài khoản

Sáng 3/2, Công an xã Quan Sơn tiếp nhận thông tin anh Đặng Văn Tài, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị chuyển khoản nhầm số tiền 64 triệu đồng vào tài khoản của anh Lữ Văn Ngần, trú tại bản Ngàm, xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Công an xã Quan Sơn xác minh, hỗ trợ trả lại 64 triệu đồng cho người dân do chuyển nhầm tài khoản

Dưới sự chứng kiến của Công an xã Quan Sơn, anh Ngần đã trao trả lại số tiền chuyển nhầm cho anh Đặng Anh Tài.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Quan Sơn đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và mời những người liên quan lên làm việc. Sau thời gian làm việc, anh Ngần khai báo đúng là có tài khoản tên Đặng Anh Tài chuyển 64 triệu đồng đến tài khoản MB Bank của mình.

Dưới sự chứng kiến của Công an xã Quan Sơn, anh Ngần đã trao trả lại số tiền trên cho anh Đặng Anh Tài.

Nhận lại được tài sản, anh Đặng Văn Tài đã viết thư cảm ơn anh Lữ Văn Ngần và tinh thần trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an Quan Sơn.

Quốc Hương

Từ khóa:

#quan sơn #Công an xã #Bản Ngàm #Hỗ trợ #Quảng trị #Lực lượng công an #tỉnh #Làm việc #người dân #tiếp nhận

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng 100 suất quà Tết cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng 100 suất quà Tết cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 6/2, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Người khuyết tật tỉnh tổ chức chương trình trao quà Tết cho người khuyết tật và những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hàm Rồng và phường Hạc Thành.
Bí thư Tỉnh đoàn thăm, tặng quà cho các em thiếu nhi tại trường Tiểu học Mường Lý

Bí thư Tỉnh đoàn thăm, tặng quà cho các em thiếu nhi tại trường Tiểu học Mường Lý

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 6/2, đồng chí Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa cùng các thành viên trong Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại trường Tiểu học Mường Lý (xã Mường Lý).
Bộ NN-MT công bố hướng dẫn mới về kết nối khai thác dữ liệu thông tin đất đai

Bộ NN-MT công bố hướng dẫn mới về kết nối khai thác dữ liệu thông tin đất đai

Kinh tế
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 441/QĐ-BNNMT về việc công bố và hướng dẫn kết nối để khai thác, sử dụng dữ liệu thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thay thế thành phần hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh