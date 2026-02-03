Công an xã Quan Sơn xác minh, hỗ trợ trả lại 64 triệu đồng cho người dân do chuyển nhầm tài khoản

Sáng 3/2, Công an xã Quan Sơn tiếp nhận thông tin anh Đặng Văn Tài, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị chuyển khoản nhầm số tiền 64 triệu đồng vào tài khoản của anh Lữ Văn Ngần, trú tại bản Ngàm, xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Dưới sự chứng kiến của Công an xã Quan Sơn, anh Ngần đã trao trả lại số tiền chuyển nhầm cho anh Đặng Anh Tài.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Quan Sơn đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và mời những người liên quan lên làm việc. Sau thời gian làm việc, anh Ngần khai báo đúng là có tài khoản tên Đặng Anh Tài chuyển 64 triệu đồng đến tài khoản MB Bank của mình.

Nhận lại được tài sản, anh Đặng Văn Tài đã viết thư cảm ơn anh Lữ Văn Ngần và tinh thần trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an Quan Sơn.

Quốc Hương