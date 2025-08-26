Công an xã Mường Chanh vượt mưa lũ hỗ trợ sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện

Vào khoảng 8h sáng 26/8, Công an xã biên giới Mường Chanh (Thanh Hóa) nhận được tin báo về trường hợp sản phụ ở bản Lách chuyển dạ cần đưa đi bệnh viện gấp. Trong khi mưa lớn đã gây ngập lụt, người và phương tiện trong bản không thể di chuyển ra bên ngoài.

Đưa sản phụ vượt khu vực điểm tràn nguy hiểm để đến bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được tin báo của lực lượng ANTT cơ sở, Công an xã Mường Chanh đã phân công 1 tổ công tác, sử dụng xe tuần tra của đơn vị nhanh chóng tiếp cận nhà sản phụ và phối hợp với lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở cùng người dân hỗ trợ đưa sản phụ lên xe, vượt qua khu vực nguy hiểm để đến bệnh viện.

Được biết, sản phụ tên là Trịnh Thị Nhung (SN 2003) ở bản Lách, xã Mường Chanh. Từ nhà sản phụ đến bệnh viện đa khoa khoảng 35km.

Sau khi được lực lượng Công an hỗ trợ, đến khoảng 11h cùng ngày, sản phụ đã được đưa đến bệnh viện an toàn để các bác sĩ tiếp tục theo dõi, hỗ trợ sinh.

Ông Hà Văn Tế, Chủ tịch UBND xã Mường Chanh cho biết: Thực hiện công tác phòng, chống bão lụt, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã luôn sâu sát, bám sát địa bàn chỉ đạo các lực lượng chức năng phát huy tinh thần chủ động, tích cực trong triển khai các biện pháp phòng, chống bão lụt với tinh thần “Vì sự an toàn tính mạng của Nhân dân là trên hết”. Việc Công an xã Mường Chanh, cùng các lực lượng không quản ngại mưa gió, lũ lụt nhanh chóng có mặt hỗ trợ, giúp đỡ người dân trong thời điểm mưa bão nhận được sự quan tâm, ghi nhận của quần chúng Nhân dân.

Đình Hợp (CTV)