Công an tỉnh Đắk Lắk tìm bị hại liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Hoàng Gia

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Dự án Hoàng Gia (Công ty Hoàng Gia) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 27/6/2025 của Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk.

Quá trình điều tra xác định: Đỗ Thanh Tâm (sinh năm 1985), trú tại 17/3 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh thành lập Công ty Hoàng Gia, trụ sở chính tại 86 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP Hồ Chí Minh (nay là 86 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh), sau đó đưa ra thông tin gian dối về các dự án triển khai, mục đích vay tiền, hiệu quả hoạt động của Công ty để kêu gọi, lôi kéo, huy động vốn của các nhà đầu tư nhưng chủ yếu là lấy tiền của nhà đầu tư sau chi trả cho nhà đầu tư trước và chiếm đoạt phục vụ chi tiêu cá nhân.

Ngày 4/8/2025, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Thanh Tâm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân liên quan, Cơ quan ANĐT Công an tịnh Đắk Lắk đề nghị ai là người đã cho Công ty Hoàng Gia vay tiền, khẩn trương đến Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ: số 34 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để trình báo, khi đi mang theo các tài liệu liên quan đến việc cho Công ty Hoàng Gia vay tiền (hợp đồng cho vay, phiếu nộp, nhận tiền, sao kê tài khoản ngân hàng liên quan đến loàn bộ việc chuyển, nhận tiền từ Công ty Hoàng Gia...) để cung cấp cho Cơ quan điều tra.

Trường hợp không sắp xếp thời gian đến trình báo được, đề nghị truy cập trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ: https://congan.daklak.gov.vn/-/thong-bao-tim-bi-hai-lien-quan-en-vu-an-xay-ra-tai-cong-ty-co-phan-tap-oan-du-an-hoang-gia để tải file mẫu bản tường trình, điền đầy đủ thông tin, ký xác nhận và gửi kèm theo các tài liệu liên quan đến việc cho Công ty Hoàng Gia vay tiền theo đường bưu điện về Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk (địa chỉ như trên).

Mọi trường hợp không trình báo trước thời điểm hết thời hạn điều tra vụ án (trước ngày 28/10/2025) thì Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk không xem xét, giải quyết.

Mọi vấn đề liên quan liên hệ điều tra viên Trần Việt Đức, số điện thoại 0989.145.758.

